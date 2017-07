Luchan por ‘Justicia Ambiental’

Las organizaciones Sierra Club y PLAN llevaron a cabo una ‘reunión comunitaria sobre justicia ambiental’, en la que miembros de la comunidad y representantes de funcionarios públicos hablaron sobre asuntos ambientales y expresaron las razones por las cuales consideran que las propuestas federales dañarán a ciertas comunidades.

“Celebramos la Semana de Conservación Latina, básicamente el evento fue para invitar a la comunidad latina a saber un poco más de lo que significa el cambio climático y cómo aprovechar más el medio ambiente al salir a la calle o a caminar en las montañas… Aprovechar lo que nos ofrece el medio ambiente”, comentó la organizadora de PLAN, Erika Castro.

Durante el evento acontecido el miércoles 19 de julio en la iglesia CAF, la integrante de PLAN informó que su organización realizó una investigación sobre cómo el cambio climático y la contaminación del planeta está impactando a las comunidades latinas, afroamericanas e indígenas, situación por la cual exhortó a los funcionarios públicos a prestar atención al tema. Representantes de los congresistas Jacky Rosen y Rubén Kihuen estuvieron presentes.

“El objetivo de tener a representantes de congresistas es que se den cuenta que las comunidades que son impactadas necesitan ser apoyadas. También necesitamos verlo de un lado racial porque muchas veces ellos están tan preocupados por pagar la renta, si van a ser deportados entre otras, logrando así que el medio ambiente y la contaminación de nuestro planeta no sea su prioridad, pero no significa que no sean impactados por esas cosas”, expresó Castro.

Otra preocupación abordada en el evento fue la posibilidad de que el gobierno recorte el presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), lo cual la organizadora de PLAN considera como una agravante.

“Están proponiendo quitarle el 30 por ciento de los recursos, quitando regulaciones que nos protegen de contaminación a nuestra agua, aire y tierra. Nosotros queremos asegurarnos que la comunidad sepa eso porque los políticos no están hablando específicamente de los impactos y las cosas que pueden suceder cuando ellos decidan recortar ese dinero”, sentenció Castro.

Por su parte la organizadora de Sierra Club, Ana Boyd, habló sobre la campaña nacional que tiene su organización, la cual busca que se cierren las plantas de energía de carbón y se sustituyan con plantas de energía renovable, situación que considera sería un beneficio para la comunidad.

“Trabajar en la justicia ambiental es una parte esencial en Sierra Club, estamos luchando por soluciones de energía limpia que ayudan a nuestras comunidades y buscamos asegurarnos de que sus voces sean escuchadas en los procesos de decisión y planificación”, acotó Boyd.

La integrante de Sierra Club agregó que los metales pesados como mercurio, arsénico y plomo contaminan el agua y el aire. También explicó que en Nevada hay ciertas plantas de energía de carbón que afectan a la salud de las comunidades que radican cerca.

“La planta de carbón Valmy es número uno en emisión de carbón restante en Nevada, fue construida a principios de los 80s. Esa planta carece de algunos de los controladores básicos de contaminación, más del 25 por ciento de energía enviada a los hogares del Norte de Nevada provienen de carbón de Valmy. Estamos trabajando duro para que esta planta se cierre lo antes posible, actualmente dicen que cerrará en 2025, pero estamos trabajando para que esta fecha sea antes”, aseveró la organizadora de Sierra Club.