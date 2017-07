Miles de personas acudieron al primer día de venta legal de marihuana

A partir del primer minuto del mes de julio del 2017 entró en vigor la ley que permite la venta y consumo de marihuana recreacional en Nevada, situación por la cual miles de personas acudieron a distintos dispensarios del valle para adquirir los productos derivados de esta planta.

En entrevista para El Tiempo, el gerente del dispensario Jardín, Adam Denmark Cohen, recordó a la comunidad que la venta de marihuana solo está permitida en los establecimientos certificados, además de que el consumo deberá realizarse en lugares privados.

“Estoy muy emocionado por la comunidad, legalizar la marihuana es un paso hacia adelante en Las Vegas. Esta nueva ley tiene varios beneficios, en particular cuando hablamos de la marihuana medicinal, y en cuanto a la marihuana recreacional, es más segura que el alcohol o el tabaco”, acotó Cohen, quien con la apertura de dicho establecimiento ha logrado crear cerca de 20 empleos.

Por su parte la integrante de Jardín, Alejandra García, mencionó que el único requisito para adquirir algún producto de marihuana es ser mayor de 21 años de edad y presentar una identificación oficial vigente, no obstante, sí hay restricción en cuanto a la cantidad permitida.

“Pueden obtener hasta una onza en cada transacción. Los precios dependen del producto, hay 1/8 desde $35 dólares y suben hasta $65. Depende de cómo creció la planta y lo fuerte del efecto, entre más fuerte sea la planta más aumenta el precio”, dijo García.

Alejandra aseguró sentirse emocionada al legalizarse la venta de marihuana, ya que considera que aunque este tema es polémico, la planta tiene beneficios para muchas personas, especialmente quienes la utilizan por fines medicinales.

“Es algo que se ve mal, en algunos casos como algo horrible, pero es porque mucha gente no conoce el trasfondo, solo se basan en una idea que tienen. Estoy emocionada porque todos experimenten un poco y vean las cosas buenas de la planta. Ayuda a mucha gente que está enferma, a los que no pueden dormir, a quienes tienen mucho dolor en el cuerpo, a las personas mayores que son nerviosas, ayuda a tu mente y a tu cuerpo”, sentenció García.

La integrante de Jardín añadió que las personas con receta médica tendrán que firmar algunos documentos antes de comprar el producto, esto debido a que los pacientes van a tener el ocho por ciento de aumento en impuestos, mientras que quienes lo adquieran con fines de recreación verán un aumento del 18 por ciento.

“A los que ya conocen un poco sobre los beneficios de esta planta, ¡felicidades! pues ya pueden comprarlo tranquilamente y no es algo que deban mantener en secreto, o de lo cual deban sentir vergüenza al usarlo, es algo que puede ayudar mucho. A los que no son seguidores de esto, los invito a que visiten una tienda y hablen con el personal. Así pueden tener un poco más de información sobre lo que están comprando, no deben tener miedo, a los que están opuestos a esto solo les diría que nada más lo traten y le den una oportunidad”, concretó García.