Trump advierte a republicanos sobre no aprobar ley de salud

WASHINGTON (AP) — El tiempo para hablar se está agotando, y el presidente Donald Trump advirtió el martes 21 a los republicanos indecisos de la Cámara de Representantes que sus cargos están en juego en la elección del próximo año si no respaldan una iniciativa de ley del Partido Republicano que revocaría la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible del presidente Barack Obama.

La cuenta regresiva corre rápidamente hacia una esperada votación a realizarse el jueves sobre el proyecto de ley que deshace gran parte de la ley que ha proporcionado cobertura de seguro de gastos médicos a aproximadamente 20 millones de estadounidenses.

Trump se reunió a puertas cerradas con legisladores republicanos pocas horas después de que líderes del partido publicaron cambios en la iniciativa con los que pretenden conseguir votos al hacer concesiones tanto a miembros de centro como de línea dura.

“Si no conseguimos esto, si faltamos a las promesas hechas por todos nosotros, incluido el presidente, entonces tendrá un efecto bastante perjudicial en los republicanos que estarán buscando la reelección en el 18”, dijo el legislador Mike Conaway. “Si no se logra, entonces habrá mucha gente buscando empleo en 2018”.

El mensaje de Trump a los republicanos fue: “Si ustedes no aprueban la iniciativa de ley, podría haber costos políticos”, dijo el legislador Walter Jones.

Aun con las modificaciones, no es seguro que la cámara baja apruebe la iniciativa. Después de un día de persuasión en busca de votos, un funcionario de gobierno de alto rango dijo que la Casa Blanca está tratando de persuadir a alrededor de 20 a 25 republicanos de la cámara baja que se oponen al proyecto tal como está o están indecisos. Los líderes de la Cámara de Representantes y Trump sólo se pueden permitirse perder a 21. El funcionario solicitó no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con la prensa sobre deliberaciones internas.

El proyecto de ley del Partido Republicano reduciría la participación del gobierno en el mercado privado de seguros de gastos médicos y limitaría el financiamiento federal futuro para el programa Medicaid. Revocaría incrementos de impuestos para los ricos que pagarían la expansión de cobertura contemplada por el “Obamacare”. Sería eliminado el requerimiento de la ley del gobierno de Obama de que virtualmente todos los estadounidenses tengan cobertura de seguro.

La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso calcula que la iniciativa republicana haría que 24 millones de personas más no tengan seguro de gastos médicos en 2026.

- Los periodistas de The Associated Press Matthew Daly, Kevin Freking, Richard Lardner, Stephen Ohlemacher y Ken Thomas en Washington contribuyeron al reporte.