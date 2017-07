La oferta cultural y de esparcimiento en Las Vegas en crecimiento

A la hora de planear los paseos en familia, durante estas vacaciones escolares, piense en los museos y sitios similares. Sí, museos, porque en Las Vegas y sus alrededores hay varios para todas las edades.

Las Vegas es una ciudad de clase mundial por sus casinos y espectáculos. Pero pocos saben, incluidos los residentes, que también tiene mucha oferta cultural y diversas exhibiciones. Aquí va una muestra de los 27 museos que hay en el sur del estado, que aumenta a 40 si se suman exhibiciones, centros de visitantes y otros sitios según la Alianza de Museos de la ciudad.

• Springs Preserve

Para empezar el Springs Preserve parece ser la joya de Nevada, con sus amplios terrenos dedicados a mostrar la variedad de vida silvestre. Es el lugar donde se puede conocer los orígenes de nuestra ciudad y la región a través de dos museos.

Springs Preserve tiene diversas atracciones además de los museos, por lo cual vale la pena planear el paseo por un día o, si se puede por dos. El Museo del Origen y El Museo de Nevada son dos sitios que no se pueden perder.

El Origen Museum tiene unas 75 exhibiciones permanentes que muestran la riqueza natural de la región donde vivimos. Incluye animales vivos pero también imitaciones de dinosaurios y varias atracciones para los pequeños.

En estos días hay cuatro atracciones especiales. Una es “Flash flood”, la inundación inesperada. De manera visual, en vivo y una interpretación de cómo sucede en la realidad, se puede ver y sentir como la aparente tranquilidad en una barranca del desierto se interrumpe dramáticamente con la potencia de una tormenta repetina y la inundación del barranco que, minutos antes, yacía tranquila. Entre otras exhibiciones están “El astronauta” y “El Río Colorado”

El costo de entrada a los museos y exhibiciones puede ir incluido con el pago de acceso a Springs Preserve si usted lo pide. Springs Preserve se ubica en 333. S. Valley View casi con la carretera 95. Consulte la página de internet antes de planear su visita. springspreserve.org

• Los antepasados

En el Museo de Nevada se puede conocer la historia del territorio que ahora se llama Nevada, y en especial de la región sur. Se puede ver la prehistoria de los humanos y animales; la historia reciente de cómo surgieron los primeros asentamientos humanos y luego el desarrollo hasta lo que ahora es el estado y nuestro valle de Las Vegas. El Museo de Nevada cuenta con varias exhibiciones, artefactos y atracciones, entre ellas la estructura fósil de un mamut de tamaño natural.

• Museo del Condado

El museo del Condado Clark se ubica en el 1830 S. Boulder highway, 89002, en Henderson. Es un espacio de 30 acres que explora la riqueza histórica del Sur de Nevada, incluidas estructuras de la vida diaria del pasado en Las Vegas, Boulder City, Henderson y Goldfield.

• Discovery Children’s Museum

Este museo es el lugar perfecto para los niños y sus familias. Está diseñado para pasar un tiempo divertido y también para aprender algo nuevo. Consiste de un edificio de tres pisos que ofrecen exhibiciones y actividades interactivas divertidas, de arte y cultura enfocadas en el desarrollo temprano de la niñez.

El museo de los niños se ubica en el 360 Promenade Place, Las Vegas – 89106, junto al Smith Center.

• Museo de Historia Natural

Se ubica en el 900 Las Vegas Boulevard North, 89101. Es un lugar de propiedad privada, no lucrativa, que busca inspirar, a través de exhibiciones y diferentes programas un mejor entendimiento del mundo natural, las ciencias y a nosotros mismos.

• Mob Museum

El nombre oficial del museo de la mafia es Museo Nacional del Crimes Organizado y Cumplimiento de la Ley, mejor conocido como Mob Museum -en inglés-, ubicado en en 300 E. Stewart, Las Vegas 89101. Contiene documentos, artefactos y diversos materiales que enseñan la historia de lo que ha sido el crimen organizado en Las Vegas y su contraparte con las agencias de la ley.

• Neon Museum

Es un espacio dedicado a colectar preservar y exhibir los anuncios icónicos de la industria turística de Las Vegas, para el enriquecimiento de la vida cultural y educativa, y así mismo registrar la historia local. Contiene letreros de casinos, hoteles y lugares que ya tienen su historia en el valle. El letrero más reciente adquirido es el del hotel y casino Palace Station. Neon Museum se ubica en el 770 Las Vegas Boulevard North, Las Vegas 89101.

• El Museo Hispano de Nevada

Fue fundado en 1991 y está dedicado a mostrar y promover las contribuciones artísticas de las diversas culturas que tienen los más de 20 países de cultura hispana. Busca ampliar el entendimiento intercultural con exhibiciones y diversos eventos. Se ubica en el 3528 S. Maryland Parkway, Las Vegas, 89169. para más información puede visitar www.hispanicmuseumnv.com

Hay otros, como el Museo de la Aviación “Howard W. Cannon”; Old Las Vegas Mormon Fort; National Atomic Testing Museum; Walker African-American Museum; El Museo de Cera Madame Tussauds; además de sitios, galerías y “Centros de visitantes” como el “Salón de la Fama del Boxeo de Nevada; Burlesque Hall of Fame, el centro de visitantes de Red Rock y hasta uno dedicado al sexo, no apto para menores de edad.