Oportunidades para iniciar una carrera en ingeniería, construcción y diseño

Con el objetivo de preparar a la comunidad para iniciar carreras laborales en el ámbito de la construcción, ingeniería y diseño, la Comisión Regional de Transportes del Sur de Nevada (RTC) realizó el evento gratuito ‘Careers In Motion’. Mismo que contó con la participación de distintas instituciones locales que proporcionaron recursos y programas disponibles a cerca de 100 personas interesadas en dichos oficios.

“Tenemos a las universidades, están los programas de aprendizaje de los sindicatos, las cámaras de comercio y contamos con compañías de construcción e ingeniería. Dependiendo de la persona, ya sea un estudiante o alguien que lleva años de experiencia en cierta área, el objetivo es darles esos recursos para que puedan empezar o seguir adelante con su carrera”, comentó la portavoz de RTC, Ericka Avilés.

El evento se llevó a cabo el miércoles 17 de mayo en el hotel y casino Texas Station. Al llegar al lugar, los interesados llenaron un formulario y respondieron preguntas sobre su nivel de estudios o tiempo trabajando en la industria, posteriormente se les indicó qué áreas visitar para recibir la información adecuada a sus necesidades.

“Si ya tienen tiempo en la industria de la construcción, el siguiente paso es seguir adelante para obtener una nueva certificación o enterarse de los recursos o programas de aprendizaje disponibles para seguir avanzando. Durante la recesión se perdieron muchos trabajos en construcción e infraestructura, ahora el mercado está creciendo y queremos preparar y ayudar a avanzar a estas personas, ya que actualmente hay muchos proyectos nuevos en la ciudad, y nuestro objetivo es preparar a las personas para que ellos puedan conseguir esos trabajos”, sentenció Avilés.

La portavoz de RTC añadió que actualmente hay empleos disponibles en estos rubros que por distintos motivos no se han podido podido llenar las vacantes. Agunas de las causas es que a las personas que solicitan el trabajo les falta alguna certificación o necesitan completar determinado programa de aprendizaje, ya que las empresas buscan a empleados calificados para ejercer ciertas funciones.

“Me entusiasma ver a esos jóvenes que vienen preparados, hay muchos recursos disponibles y estamos tratando de facilitárselos, al darles esa información, ellos pueden tomar la iniciativa y esforzarse para llegar más lejos en su vida profesional. Hay que empezar y seguir adelante porque hay mucha oportunidad”, aseveró Avilés.

Uno de los estudiantes asistentes al evento fue Marcos Ortega de 21 años de edad, quien actualmente cursa la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), en entrevista para El Tiempo dijo haber aprendido nuevas oportunidades a través de ‘Careers In Motion’.

“Vine a buscar información para obtener un ‘internship’ (prácticas profesionales) -para en un futuro-, saber a dónde ir y qué puedo aprender. Hoy me he enterado que te pueden pagar por aprender, es lo mejor, qué más puedes pedir. Me gusta poder trabajar con partes mecánicas, la carrera es bastante amplia, desde bicicletas hasta diseñar carros, aviones o computadoras, es interesante”, mencionó el joven estudiante originario de Puebla.

Ortega expresó que se necesita más difusión en este tipo de actividades para poder llegar a más estudiantes del Sur de Nevada, a quienes exhorta a seguir con su preparación académica una vez terminada la preparatoria.

“Me gustaría que hubiera más eventos para que la gente se informe, lo vi por Facebook, me llamó la atención y por eso vine. Tengo amigos y a veces no pueden ir a la universidad por falta de dinero o no piensan en una carrera porque solo se enfocan en el ahora, lo que importa es lo que va a pasar en el futuro. Mi recomendación para los demás jóvenes como yo es que se pongan a estudiar, es lo mejor, es la única manera que pueden triunfar en este país”, finalizó el estudiante de UNLV.

Para más información sobre recursos para iniciar o continuar una carrera en el ámbito de la construcción, ingeniería y diseño, llame al 702-228-7433 o visite

www.rtcsnv.com.