La cadena de restaurantes Pepe’s Tacos cumple 20 años y el sábado 29 lo celebrará con una fiesta dedicada a la comunidad que le ha ayudado a ser reconocida como “The Best of Las Vegas”.

“Quiero celebrar nuestros primeros 20 años junto con la comunidad porque gracias a ella nos va bien”, dijo José Ceja propietario fundador de Pepe’s Tacos en entrevista con El Tiempo.

Cuando Ceja dice que le va bien es porque siempre tiene clientela; sus recetas le han merecido premios y en cinco ocasiones ha sido distinguido en su categoría como “The Best of Las Vegas”, por el periódico Las Vegas Review Journal.

Al hablar con este semanario Ceja estaba en los preparativos para la fiesta que el sábado 29 ofrecerá en el Pepe’s Tacos ubicado en el 1401 N. Decatur, cerca de Washington.

“Vamos a tener música en vivo con bandas y grupos y vamos a dar regalos como unas tabletas para niños que practiquen el fútbol. Tendremos de invitados a la alcaldesa Carolyn Goodman y al congresista Rubén Kihuen. Van a estar nuestros proveedores como Carnicería “La Kora”, Tortillas Los Arcos, y Coca Cola, pero también otras empresas como Best Buy”, reveló el dueño de Pepe’s Tacos.

“Mucha gente piensa que el negocio de los restaurantes es fácil pero no. Es muy pesado y a veces se ve uno como esclavo del negocio; para aguantar el trabajo le tiene que gustar mucho a uno. El secreto está en ser honesto con lo que se ofrece porque la gente no es tonta; hay que conocer el negocio y trabajar mucho”, agregó el restaurantero.

“Hemos tenido éxito porque a la gente le gusta Pepe’s Tacos, y le gusta porque le damos comida mexicana de calidad. Por ejemplo la carne asada es lo que más nos piden y nosotros ofrecemos buena carne, la “arrachera” como se le conoce en México. Claro que la marinamos con nuestras recetas y tenemos una variedad amplia de platillos como pozole y birria”, sostuvo.

Ceja heredó de su mamá el interés por el negocio de los restaurantes.

“En Guadalajara Mi mamá tenía cenadurías, y mi papá era joyero. A mis hermanos les dio por el oficio de las joyas pero yo elegí los restaurantes”.

Pepe tenía unos 12 años de edad cuando su familia completa emigró a los Estados Unidos.

“Yo crecí en Los Angeles, ahí estudié y tuve buen trabajo; el día que se acabó se me abrieron las puertas del negocio. En 1980 abrí mi local de gorditas “Los mandilones”; tuve mucho éxito y me lo compraron en muy buen precio; con eso abrí el restaurante “Guadalajara Grill”, que llegaron a ser cuatro en diversas ciudades del área del sur de California.

Años más tarde, junto con mi familia en 1992 me mudé a Las Vegas. Recién llegado participé con un amigo en sociedad con ”Rigo’s tacos”. Resultó muy exitoso pero me separé y quise dejar de estar en el negocio pero mi hijo más grande me animó y en el 97 empezamos “Pepe’s Tacos” con este local de la Decatur”, destacó José Ceja.

“Gracias a Dios por nuestra buena calidad de comida y nuestro buen servicio tuvimos éxito y pronto abrimos la sucursal de Fremont y Charleston, y luego otra. Tenemos 5 y la número 6 abrirá el póximo año en Guadalajara, México”.

El negocio siempre ha sido familiar, y Ceja reconoce que también ha tenido buenos trabajadores, algunos con hasta 16 años de antigüedad. Los restaurantes funcionan las 24 horas del día, todos los días de la semana. Emplean a 165 trabajadores, la mayoría de origen mexicano. Por ejemplo Julio Olvera, gerente de la sucursal Decatur, lleva 15 años de servicio.

El fundador de Pepe’s Tacos, se define como católico, hombre de familia y fanático de “Las Chivas”. José Ceja se siente orgulloso de ser latinoamericano y ve a esta comunidad del sur de Nevada muy productiva y con buen futuro.