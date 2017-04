Planean la reorganización del Distrito Escolar

Durante la Sesión Legislativa de Nevada del 2015, los funcionarios públicos del ‘Estado de Plata’ aprobaron el Proyecto de Ley 394, el cual indicó que el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD por sus siglas en inglés) debía reorganizarse a más tardar para el ciclo escolar 2018-19.

Ante esta determinación, se llevó a cabo una sesión con autoridades del CCSD en el edificio de ‘Nevada System of Higher Education’, directivos de escuelas y padres de familia, para tratar aspectos relacionados con dicha reorganización.

La directora de la escuela primaria Jack Dailey, Olivia Egemba, comentó que, “es algo nuevo del Distrito, pero vamos en buen camino porque queremos mejorar el desnivel que hay en las materias de los hispanohablantes, porque queremos escuchar a los padres en cómo les podemos ayudar, la meta es que sus hijos sigan estudiando.

Lo más complicado es la manera de avisarles (a los padres) que tenemos estas juntas en las escuelas, es fácil pensar ponerlo en internet, pero no todos tienen esa forma de comunicación, debemos hacerlo de varias maneras, que se avisen entre ellos para de alguna manera hacer que todos vayan a la junta”, sentenció Egemba.

Durante la sesión se informó que el CCSD ha comenzado a trabajar en la implementación de un plan para llevar a cabo la reorganización, la cual incluye comunicación, capacitación y preparación de materiales para ayudar a los administradores, profesores, personal de las escuelas y padres de familia para los próximos cambios.

“He estado en escuelas donde el distrito les da una computadora, sabemos que en cualquier trabajo la tecnología es algo muy importante. Vamos a otras escuelas y vemos que ese no es el caso, entonces pienso que les estamos ofreciendo la misma educación pero hay un desnivel, entonces lo que se ofrezca en una escuela que se haga en todas porque finalmente todo es el Distrito Escolar del Condado Clark. No es intencional, a veces se determina por los impuestos que se pagan en ciertos lugares, a veces los padres mismos son los que llevan la tecnología a la escuela”, acotó Egemba.

De acuerdo con el CCSD, la reorganización tiene la intención de: Potenciar las escuelas locales para que puedan usar estrategias adaptadas a sus propias necesidades; Incluir a más personas (especialmente los padres y líderes comunitarios) a la mesa para abordar los problemas de rendimiento de los estudiantes; Asegurar de que los recursos se queden con el estudiante y sus necesidades específicas; Asegurar como sea posible que los recursos lleguen a las escuelas locales.

María Elena Pérez es madre de un niño de 10 años que cursa el quinto grado escolar, quien participó en la sesión para expresar a los integrantes del CCSD su intención por colaborar en el nuevo método de organización.

“Mis principales preocupaciones son en qué ambiente se están educando nuestros niños hoy en día, cuál es la organización que la escuela lleva a cabo y cómo vamos a lograr que nuestros niños en un ambiente responsable y protegido, sobre todo con todo lo que pasa hoy en día alrededor del mundo.

Es muy importante e interesante, sabemos que nuestro Distrito Escolar no es uno de los mejores en el país, hemos tenido muchas deficiencias y esperemos que con esta nueva reorganización la meta sea dar un impulso muy significativo a los avances”, consideró Pérez.

Precisamente uno de los objetivos de la reorganización es lograr que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos, situación que lamentablemente es poco recurrente entre la comunidad hispana, de esta manera se podrían sumar esfuerzos para que el Distrito Escolar del Condado de Clark abandone en un futuro los últimos lugares del sistema educativo, así lo expresó la madre y voluntaria de la preparatoria Valley, Claudia Nava.

“Sé que no va a ser de un día para otro, pero sí he visto la diferencia en la educación de mis hijas, he visto el poder que tenemos los padres en la toma de decisiones. Que no se tenga un nivel más alto (CCSD) no creo que sea por dinero, porque lo hay, es por cada uno de nosotros en cómo estamos participando, es lo que he visto en mi experiencia.

He visto padres que no saben ni siquiera cuál es el número de estudiante de sus hijos, he visto maestros que están ahí solamente porque les representa un ingreso, no porque tengan una vocación”, aseveró Nava.