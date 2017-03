Policía de Las Vegas aclaró dudas sobre el programa 287 g

El programa 287(g)es un acuerdo entre los departamentos de policía locales y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que da a las autoridades locales el poder de hacer cumplir las leyes de inmigración, sin embargo, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) ha informado que esto solo sucedería con personas que tengan delitos mayores.

Por tal motivo, el lunes 13 de marzo se llevó a cabo el foro informativo ‘La Policía y sus Derechos’, el cual tuvo como sede el Centro Comunitario del Este de Las Vegas y cuyo exponente principal fue el oficial de LVMPD, Jacinto Rivera.

“Sí hay dos partes donde participamos y trabajamos en conjunto con los compañeros de ICE, sí trabajamos con ICE en el centro de detención (cárcel), donde no participamos con ICE es con las patrullas, quiere decir que la parte del departamento de policía más visible, los patrulleros, no participan en el programa 287(g).

Los policías no van a conducir investigaciones de inmigración, si paran a alguien por una luz roja, porque venía a alta velocidad o una infracción de tránsito, el oficial no va a conducir una investigación de inmigración, no le va a hacer preguntas referentes a su estatus migratorio. El oficial no puede parar exclusivamente a una persona porque sospecha que es indocumentada, eso sería en contra de la ley y de nuestros reglamentos”, acotó Rivera.

Mediante este evento que contó con la presencia de más de 40 personas, el representante del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas manifestó que es de suma importancia que la comunidad tenga confianza en sus autoridades locales.

“Ahora hay mucha información referente al asunto de inmigración, que hace que mucha gente tenga miedo, tema a la policía y peor para nosotros es que no comuniquen cuando hay un crimen. Es muy importante que la comunidad completa esté reportando crímenes constantemente, hay mucha más gente que oficiales, es por eso que la comunidad tiene que participar para prevenir el crimen, asistiendo a la policía a través de comunicar que hay algo sospechoso o si son víctimas de algún crimen. Cuando la comunidad pare de hacer eso, puede incrementar el crimen para todos”, sentenció Rivera.

El oficial Jacinto Rivera explicó que el programa 287(g) es un acuerdo que se tiene con ICE, donde la agencia de inmigración le da acceso a LVMPD a su base de datos, con el objetivo de que los policías locales puedan conocer de mejor forma a las personas que son arrestadas y trasladadas a la cárcel, ya que consideran que es importante para las autoridades locales saber a quién tienen bajo custodia en el centro de detención.

“Para que el programa 287(g) le afecte a usted, lo primero que tiene que ocurrir es cometer un delito, si usted no ha cometido un delito no debe conocer qué es el 287(g) porque no aplica. El mensaje es que la gente le tenga confianza a la policía y se puedan unir para trabajar con nosotros, la policía y la comunidad unidos es cómo podemos vencer el crimen”, comentó el oficial de LVMPD.

Durante y después del evento, decenas de personas se acercaron al oficial Rivera para hacerle distintos cuestionamientos, los cuales atendió de manera individual; una de las dudas más recurrentes es si la policía iba a comenzar a hacer el trabajo de agentes de inmigración.

“La respuesta es no, la función del departamento de policía siempre ha sido investigar crímenes que ocurren localmente y va a continuar así”, respondió Rivera.

Al término del foro informativo, el periódico El Tiempo preguntó directamente al oficial de LVMPD sobre la postura inicial del presidente Donald Trump de quitar fondos económicos a las agencias que no participen en los programas establecidos por el gobierno federal, específicamente sobre inmigración.

“No importa quién sea el presidente, tiene muy poco efecto en cuanto a cómo funciona un departamento de policía local como somos nosotros, una amenaza como esa no. El sheriff ha sido muy claro, ha dicho que los oficiales de este departamento no van a comenzar a ser agentes de inmigración y que el propósito de la 287(g) es para poder identificar a los peores (criminales), remover a ese tipo de personas de nuestra comunidad para mantener la seguridad de todos”, finalizó Rivera.

Las personas que deseen saber más sobre este tema, pueden asistir todos los lunes a las 9:30 de la mañana a las instalaciones del Consulado de México en Las Vegas, donde un representante de LVMPD expondrá información relevante para la comunidad inmigrante.