Primer martes con la policía tuvo a oficiales escolares

El primer martes de cada mes, la estación de policía Metro del centro de Las Vegas, abre sus puertas a la ciudadanía que quiera escuchar de primera mano la información que los distintos encargados del orden en esta ciudad brindan. Al igual que responden dudas e inclusive puede reportar con ellos alguna situación que lo amerite.

Precisamente el martes 5 de septiembre, el tema del mes fue sobre la Policía Escolar del Condado Clark, (CCSDPD, en inglés) elementos independientes de Metro, pero que pueden apoyar y ser apoyados en cualquier emergencia, cabe mencionar que su función principal es vigilar las escuelas desde primarias hasta preparatorias.

Los sargentos Tom Rainey y Bryan Zink, explicaron que manejan un bajo presupuesto y poco personal, por esta razón se apoyan con la policía de Henderson, North Las Vegas, Policía Metro, Servicios familiares del Condado Clark, el centro de niños perdidos y explotados y el centro de información de ofensores sexuales de Nevada, para completar sus labores.

Zink comentó que para el próximo año fiscal, CCSDPD, se le disminuirá su presupuesto -$64 millones de dólares, por lo que planean eventos de recaudación de fondos.

De acuerdo con información que los sargentos presentaron, en el año 2005, jóvenes fueron víctimas de cerca 1.9 millones de crímenes no fatales mientras se encontraban en un centro de estudios nacionalmente, 2 tercios de esta cantidad fueron robos de propiedad como bicicletas, patinetas, celulares u objetos que llevan a la escuela.

1 tercio de los casi 2 millones, fueron víctimas de un crimen violento, acorde con CCSDPD. Ese mismo año, 36% de alumnos reportaron ver grafiti violento, 12% fueron víctimas de diálogos de odio racista, 29% les ofrecieron o dieron drogas, 21% reportó actividad de pandillas en la escuela, 13% presenciaron una pelea y 9% fueron amenazados o lesionados con un arma.

El sargento Rainey, dijo que: “todas las preparatorias del condado tienen un elemento policíaco de CCSDPD, inclusive algunas tienen 2 policías. Lamentablemente las secundarias hay que turnarlas y acudir solamente cuando hay reportes por falta de personal, también atendemos llamadas de conjuntos de apartamentos donde los jóvenes se reúnen antes de ir a sus casas”.

Mónica García, asistente a la charla con la policía, tiene un hijo de 13 años de edad, que asiste a una secundaria del Condado Clark, “Yo sí he visto a los policías del CCSDPD, en otras escuelas y en la de mi hijo, no he ocupado de su servicio. Pero sí están cuidando y dando vueltas, preguntan si se ofrece algo”, comentó la madre de familia.

Durante octubre el evento Primer Martes de Cada Mes con la Policía Metro será trasladado por única ocasión al Distrito Freemont, entre las calles 7th y 9th. Con un convivio en el que habrá comida, música y zoológico a partir de las 6 de la tarde.

Policía Escolar del Condado Clark, CCSDPD: (702) 799-5411.

Le atienden 24 horas.