‘Project Listos’ a beneficio de los padres de familia hispanos

La Liga Urbana de Las Vegas cuenta con un programa totalmente gratuito dedicado a la comunidad hispana llamado ‘Project Listos’, el cual tiene el objetivo de alfabetizar a los padres de familia y adultos que lo necesiten, ofreciendo clases bilingües en inglés y español.

El viernes 12 de mayo se realizó la graduación de los padres estudiantes que participaron en el ciclo escolar 2016-2017 con una ceremonia que destacó el esfuerzo mostrado durante el curso, así lo expresó la coordinadora de programas de la Liga Urbana de Las Vegas, Hindelisa Sampson.

“Validamos el empeño y arduo trabajo que significa para un adulto realizar este curso, considerando todas las obligaciones que deben atender como la familia o el trabajo. Tuvimos siete escuelas, durante el año inscribimos a 143 padres, lamentablemente debido a la demandante vida de adulto algunos se nos van quedando en el camino, pero felizmente pudimos completar el año con 78 padres de familia que se pudieron graduar”, dijo Sampson.

‘Project Listos’ incorpora tres sistemas diferentes de educación, dos de ellos de México como el INEA y SEP, y uno de Estados Unidos que pertenece al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD). El propósito es alfabetizar a los adultos que lo necesiten, proporcionándoles educación básica de primero a quinto de primaria en español e inglés.

“Las clases son bilingües simultáneamente, ya que algunos de los estudiantes no han terminado la primaria. Cuando entramos en conceptos gramaticales, conjugaciones de tiempos, ellos no lo tienen aprendido. Nos tenemos que ir a lo básico desde el abecedario, consonantes y vocales en inglés y español. No es un inglés social, nuestro objetivo es que no se sientan intimidados a la hora de hacer tareas con sus hijos, todos los conceptos que los niños ven en primaria, nosotros lo abordamos también”, comentó Sampson.

Tras la culminación de este programa gratuito, la Liga Urbana de Las Vegas ya planea el próximo curso a iniciar en septiembre, un mes después del comienzo del ciclo escolar del CCSD. Las clases se imparten en distintas escuelas situadas en la ciudad de North Las Vegas.

“Nosotros vamos a la comunidad, ahora cubrimos siete escuelas y el próximo ciclo escolar vamos a tener dos escuelas más en North Las Vegas. No necesitan ser padres de familia, es para toda la comunidad, queremos involucrar a la comunidad dentro de las escuelas a través de metas académicas. Aquí en la Liga Urbana de Las Vegas también tenemos clases”, informó Sampson.

Una de las madres de familias graduadas recientemente fue la señora Hermelinda Lerma, quien ha radicado en Las Vegas durante 25 años. La señora Lerma dijo sentirse satisfecha por el aprendizaje obtenido y por haber dedicado tiempo para ella misma al poder estudiar inglés durante este curso.

“La escritura, aunque sabía un poco, como no la usaba lo perdí, los verbos no sabía usarlos en inglés, la terminación en pasado, regulares e irregulares. Al principio la maestra nos hablaba inglés y español. A las que sabíamos un poco más no se nos complicaba mucho, pero nos trajeron a una maestra que es completamente americana, entonces entre nosotras ayudamos a las otras, es un poco confuso pero necesitamos los dos idiomas para poder avanzar.

Ahora me siento más segura, simplemente en la escuela de mi hijo debía esperar por una traductora, hace poco mi hijo estuvo en detención escolar, peleó con un niño y tuve que ir a hacer esa entrevista. Lo que mi hijo me dijo y lo que estaban diciendo no era la verdad, tuve que tratar de comunicarme con mi propias palabras, en esta ocasión, ayuda mucho”, compartió Hermelinda Lerma.

Para más información sobre ‘Project Listos’ e inscripciones al próximo curso, llame al 702-636-3949, acuda a la oficina situada en 3575 W. Cheyenne Avenue, o visite

www.lvul.org.