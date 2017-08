Proteja a sus mascotas durante la temporada de calor

Durante el periodo de altas temperaturas en el Sur de Nevada es de suma importancia que todos los propietarios de animales domésticos brinden el cuidado necesario a sus mascotas, ya que de lo contrario podrían hacerse acreedores a sanciones debido a que pueden ser acusados de maltrato animal.

Para abordar el tema, El Tiempo se comunicó con la presidente de la organización Amor Peludo Las Vegas, Ruby López, quien explicó que durante esta temporada que la temperatura sobre pasa los 100 grados, todos los animales domésticos (que viven con el ser humano) no deben estar expuestos al sol en horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

“Deben tener techo, agua, un lugar donde refrescarse de preferencia dentro de la casa. Si esto no es posible por alguna razón, deben estar bajo techo con tres paredes para poderles proporcionar sombra y agua para poderse hidratar.

Los animales tienen una temperatura corporal más alta que el ser humano, por ejemplo, el calor que tú sientes imagínalo unos grados más para la mascota esto, para poder entender cómo sufren con el calor. Si están en el patio, hay unas piscinas con agua que se usan para los niños, recomiendo llenarlas con agua y hielos para que puedan refrescarse y cambiarles de agua frecuentemente”, dijo López.

Otra de las recomendaciones es no sacar a caminar las mascotas durante esta temporada, ya que el asfalto tiene aproximadamente 20 grados más que la temperatura regular del césped, situación que podría causarles quemaduras en las patas y yagas. Por tal motivo, lo ideal es que los dueños saquen a pasear a sus mascotas después de las 7 de la noche o antes de las 8 de la mañana.

“Es importante no obligarlos a hacer ejercicio porque su cuerpo hace un sobrecalentamiento y puede causar ataques cardíacos. En temporada de calor extremo no está permitido que perros o cualquier otro animal doméstico esté amarrado, es contra la ley, deben estar libres para buscar su refugio”, comentó la presidente de Amor Peludo Las Vegas.

López exhortó a la comunidad a que durante los días de calor extremo revisen constantemente a sus mascotas, ya que estos podrían morir en un lapso de 10 minutos debido a un paro cardíaco. También es preferible no sacar a los animales de casa, con esto se puede evitar dejarlos al interior del vehículo, lo cual puede causarles la muerte en cuestión de minutos, situación que es considerada como un delito.

Al preguntarle sobre qué hacer en caso de ver a un animal expuesto al calor, llamar a las autoridades o tratar de hablar con los dueños, Ruby López respondió que: “A veces las personas desconocen que un animal tiene tanto calor porque no puede sudar y la temperatura se encierra en su cuerpo, en lo personal me comunicaría inmediatamente con el dueño, a veces no hay tiempo suficiente para brindar ayuda, especialmente en la época de calor hay muchas llamadas para Control Animal, y no atienden los casos con la urgencia que el animal necesita.

Si es un animal que está desatendido, habla con el dueño, lógicamente si él se rehúsa aléjate y habla a Control Animal al 702-455-7710. Si está un animal dentro del carro puedes llamar a la policía (911) para que sea más rápida la asistencia, eso es una felonía”, aclaró López.

Dentro de las clasificaciones de delito está la tortura animal, sobrecargar de trabajo a animales como caballos, burros o similares, abandonar a cualquier tipo de animal, y no proporcionarles los cuidados necesarios. Incluso cazar con tortura a un animal silvestre es considerado un delito, ya que hay leyes que regulan esta práctica.

“Hace dos años se implementó una ley que establece que por una ofensa menor, dependiendo del nivel de daño del animal, puede ir a la cárcel por dos días; si es un delito mayor puede ser de seis meses a dos años. También se les obliga a hacer trabajo comunitario y deben pagar multas.

Las multas están a consideración del juez dependiendo del delito, hay multas por no tener un perro esterilizado, comienza desde $100 a $150. Otras categorías pueden ir de $600 a $2,000 dólares, dependiendo del daño del animal, de la ofensa o la crueldad”, aseveró López.

Como ejemplo, la presidente de Amor Peludo Las Vegas narró un caso reciente que llegó a su organización; una perra de edad avanzada llamada ‘Nena’, fue lanzada a la calle en plena temporada de calor, situación que ha derivado en un estado de salud sumamente delicado para el animal.

“Fue en un sector hispano, eso es una crueldad mayor, la perrita está enferma, es de edad mayor y tiene signos de maltrato. Si alguien hubiese visto esto, o conocido a las personas, mínimo les dan tres años de cárcel por ser tres agravantes.

Si no cuidas a tu mascota con vacunas y esterilización desde que está pequeño, pasan estos problemas mayores. La perrita estuvo teniendo muchos partos descuidados, tiene tumores, no tiene dientes, es un maltrato total”, expresó López.

‘Nena’ fue diagnosticada con cáncer extendido por todo el cuerpo, los integrantes de la organización evalúan la posibilidad de removerle el tumor más grande para reducirle el dolor y puedan tener un poco de alivio.

“Hay que denunciar, si alguien ve que una persona está abandonando a un animal en un lugar público o privado, llamen a Control Animal, tomen foto o graben video, estas son pruebas para poder incriminar a las personas y hacer más conciencia para evitar esto”, finalizó López.

Para más información sobre la organización Amor Peludo Las Vegas, visite www.amorpeludo.org, o a través de Facebook @AmorPeludoLasVegas.

También es importante mencionar que Animal Foundation llevará a cabo su magno evento anual de adopción de mascotas ‘Desocupar los albergues’, el cual se realizará el sábado 19 de agosto, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en 655 N. Mojave Road, Las Vegas, NV 89101.

Para más información visiste

www.desocuparlosalbergues.com.