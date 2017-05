Se graduó la vigésima generación de la Academia Civil Hispana

Tras 15 semanas de intenso y productivo aprendizaje, los estudiantes de la vigésima generación de la Academia Civil Hispana del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, celebraron su ceremonia de graduación el miércoles 10 de mayo. Evento que contó con la presencia del jefe de policía, Joseph Lombardo; el director de la academia, oficial David Ciénega; además de las autoridades del Consulado de México en Las Vegas, Emb. Alejandro Madrigal y Jorge Elizondo.

Emocionado por culminar un ciclo más de la Academia Civil Hispana, el director David Ciénega comentó que, “las personas siempre llegan con cierta incertidumbre, pensando qué va a pasar, pero mientras pasa el curso, las quince semanas, hay una transformación que siempre veo y ese es el propósito, el cambio de incertidumbre o temor a seguridad y querer saber más, querer desarrollar su responsabilidad civil”.

Esta vigésima generación concluyó con 30 estudiantes graduados, quienes pudieron aprender de distintos temas como la trata de personas, proceso de los reclusos, oficiales involucrados en balaceras, drogas y pandillas, entre otros temas.

“Puedo decir de esta generación que siempre venían dispuestos a aprender más, siempre hay una persona que hace todas las preguntas y de eso se trata, tal vez hace las preguntas que a otros estudiantes les daba pena hacer. Siempre los animé a que ninguna pregunta es insignificante, todo tiene un sentido y se puede aclarar.

El tema de los oficiales involucrados en tiroteos, les llamó mucho la atención, se dieron cuenta que a veces la percepción del público sobre un incidente como tal es diferente a la percepción del oficial. La diferencia es que la percepción de peligro para mí, -como policía- es diferente a una persona que vive una vida cotidiana, esa clase les impactó más”, aseveró el oficial Ciénega.

Por su parte el jefe de LVMPD, Joseph Lombardo, agradeció a los estudiantes por su participación en el programa, considerándolos una extensión del departamento de la policía, el cual busca tener cercanía con todas las culturas y orígenes étnicos de la entidad para poder brindar un mejor servicio a la comunidad, también habló sobre su postura actual sobre inmigración.

“Los departamentos de policía alrededor de los Estados Unidos, nada más somos exitosos si ustedes hablan con nosotros, quiero informarles que no deben temer de su departamento de policía porque los necesitamos.

Me gustaría que entendieran que el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas no va a ir con usted a su casa, trabajo, con sus familiares, no va a ir a arrestar a nadie para propósitos de inmigración. Lo que sí hacemos es; si usted infringe la ley y es indocumentado va a ir a la cárcel, tienen que ser buenos ciudadanos. No importa el origen étnico o cultural, si se portan bien y cumplen la ley, no van a tener problemas”, sentenció el jefe Lombardo.

La próxima generación de la Academia Civil Hispana celebrará el décimo aniversario de este programa, la cual dará inicio el 23 de agosto a las 5:00 de la tarde en las instalaciones de la jefatura de policía metropolitana. Las inscripciones ya están abiertas debido a que el cupo se limita a 45 personas. Es importante mencionar que este programa es totalmente gratuito y para poder participar no importa el estatus migratorio.

El objetivo es que la comunidad se informe adecuadamente sobre el trabajo realizado por LVMPD, evitando rumores y mala información, tal como lo hizo la señora Elvia Barrera Ojeda, quien tras graduarse de la academia, ahora desea seguir contribuyendo al departamento de policía.

“Lo resumo como algo muy interesante e importante, realmente nos guiaron e informaron mucho para poder apoyar a la comunidad. Sinceramente todos los temas tuvieron mucho interés, decirle a la comunidad cómo defenderse y cómo reportar, cada semana nos daban ese tipo de información. Estoy muy emocionada, no me imaginé que fuera tan enriquecedor el asunto, tanto de conocimientos como del apoyo que nos están dando”, concretó Barrera.

Para más información sobre la Academia Civil Hispana llame al 702-828-1993 o acuda al edificio A del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), situado en 400 S. Martin Luther King Boulevard.