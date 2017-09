Sesión del Consumidor abordó nuevas leyes de energía

La Comisión de Servicios Públicos de Nevada (PUC por su nombre en inglés) realizó la Sesión del Consumidor, en la cual se abordaron las nuevas leyes sobre energía aprobadas en la última sesión legislativa acontecida en Carson City. La sesión contó con la presencia de distintas organizaciones ambientalistas locales que hablaron sobre la necesidad de que se implementen las nuevas normas.

El director de la organización Chispa Nevada, Rudy Zamora, acotó que, “estamos aquí para darle las gracias PUC por implementar las regulaciones nuevas que se pasaron en esta sesión legislativa. Queremos que sea un proceso abierto, hemos visto que hubo reuniones donde NV Energy propuso incrementar el 30 por ciento en los precios, sería malo para nuestras familias, el PUC lo cerró y dijo que no podían hacer eso, los comisionados están del lado de la comunidad”.

Zamora recordó la importancia de apoyar a las comunidades de escasos recursos y a las personas que no tienen acceso a más ingresos durante el mes más que la pensión que reciben, tales como adultos mayores o inhabilitados. Por lo que consideró que un aumento del 30% en servicios de energía sería un incremento alto, no obstante, aplaudió el hecho de que este intento no fue aprobado en este momento.

“Esto es un avance, que estén siguiendo lo que los legisladores han implementado es bueno, estamos viendo un progreso muy grande”, expresó el director de Chispa Nevada.

Algunas de las leyes mencionadas son: Desarrollar programas de eficiencia energética rentables con un 5% reservado para comunidades de bajos ingresos (AB223); Ampliar el financiamiento de energía limpia mediante la creación de un Banco Verde (SB407); Ampliar el financiamiento de energía limpia mediante la creación de PACE comercial (AB5); Crear un programa de incentivos para vehículos eléctricos (SB145).

Al respecto, la subdirectora de la organización Battle Born Progress, María Teresa Liebermann, opinó que, “fueron nueve leyes, la mayoría son de acceso a energía renovable, crear programas para que la gente de bajos recursos tenga más acceso a estos programas que les pueden ayudar a tener nueva energía en sus casas.

Esta comisión tiene que representar a la gente de Nevada y a quienes pagan por tener energía, no representar solo a una compañía, tienen que representar al público, ser muy transparentes con las personas. Estamos muy optimistas, nosotros les agradecemos… Los apoyamos en implementar estas leyes”.

El resto de las leyes aprobadas por los legisladores estatales y que ahora serán implementadas por PUC son: Restaurar y estabilizar las tasas de medición neta para la energía solar en la azotea que devuelve los trabajos de la industria al estado (AB405); Establecer metas anuales de eficiencia energética y consideración de los beneficios no energéticos, dejando de lado el 5% para las comunidades de bajos ingresos (SB150); Priorizar energía limpia en la planificación de servicios públicos para satisfacer la nueva demanda eléctrica (SB65); Implementar la planificación de recursos distribuidos (SB146); Instituir un marco para fijar objetivos de almacenamiento de energía de las empresas públicas (SB204).