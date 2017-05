Taller de ciudadanía en honor al Día de las Madres

Debido a la semana dedicada al Día de las Madres, a nivel nacional la organización Mi Familia Vota realizó distintos talleres de ciudadanía para ayudar a las madres de familia elegibles para iniciar con el proceso de naturalización. En Las Vegas el evento se llevó a cabo en la escuela preparatoria Western, donde acudieron cerca de 100 personas.

La organizadora de Mi Familia Vota Nevada, Margarita Salas, comentó que, “estamos ayudando a las personas que califican para tramitar su ciudadanía, tenemos un equipo de abogados y voluntarios que nos están donando su tiempo para poder revisar todos sus documentos e información y ver si son aptos”.

Algunas de las personas que acudieron al taller realizado el 13 de mayo ya tenían una cita previa, sin embargo, quienes no la tenían, sí fueron atendidos mediante un registro a su llegada. Posteriormente, los interesados pasaron a un área donde llenaron un formulario con toda su información y recibieron atención personalizada de un abogado para saber su elegibilidad.

“Hay veces que tenemos casos con gente que tienen antecedentes penales o no se acuerdan de todos los viajes que han hecho, son casos un poco complicados y por eso los abogados ofrecen esa asistencia. Si están listos los llevamos a otra área con más voluntarios y abogados que se sientan con ellos, les ayudan diligenciando la solicitud; el abogado revisa la solicitud de principio a fin, si están listos se les informan sobre los documentos que van a necesitar, les damos todo para que sometan su solicitud”, acotó Salas.

En esta ocasión, los integrantes de Mi Familia Vota otorgaron consultas vía telefónica a los interesados antes del día del evento, con el objetivo de saber si la persona era elegible. En caso de que detectaran alguna situación complicada se les redirigió con un abogado que les ofreció servicio gratuito.

“Regularmente son un 30 por ciento los que sí envían su solicitud, a otros solo les falta llenar la fecha de nacimiento de algún hijo o algo que no se acuerdan. Deben tener al menos cinco años con su residencia, si se casaron con un ciudadano americano y recibieron su residencia, deben cumplir tres años con su residencia. Pueden hacer la solicitud tres meses antes de cumplir los cinco o tres años, eso muestra buen carácter moral”, aseveró la organizadora de Mi Familia Vota.

Además de lo anterior, la persona interesada debe proporcionar información de todo su historial de los últimos cinco años, como lo es: direcciones donde ha vivido con fechas, lugares donde ha trabajado, viajes fuera del país con fechas. Quienes son casados deben presentar acta de matrimonio e información del cónyuge y de sus hijos, en caso de tenerlos.

La señora Jovita Cervantes, quien se desempeña como trabajadora en una lavandería y como ama de casa, decidió iniciar con este proceso tras 28 años de radicar en Las Vegas y después de 21 años de haber obtenido su residencia permanente.

“Quiero más beneficios, siendo ciudadana sé que los puedo tener. Me gustaría tener más oportunidades siendo ciudadana. Es muy importante hacerse ciudadano de Estados Unidos, me gustaría contribuir al país y votar. Tengo desde 1996 siendo residente, no lo había pensado antes, lo pensé hace poco porque se iba a vencer mi residencia y aquí resolví todas mis dudas”, concretó Cervantes.

Además de Mi Familia Vota, otras de las organizaciones que se sumaron a este taller de ciudadanía fueron APALA, Nevada Chapter, PLAN y ACDC.