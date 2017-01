Última oportunidad para adquirir seguro médico a bajo costo

El 31 de enero es la fecha límite de inscripciones al seguro médico asequible de Nevada Health Link (NHL), el cual se rige bajo la ley conocida como ObamaCare; por este motivo, el domingo 29 de enero de 10:00 am a 6:00 pm, se llevará a cabo el último evento de inscripción en las instalaciones del Cashman Center.

La vocera de Nevada Health Link (NHL), Gladys Pastor indicó que, “Tendremos a especialistas en seguros médicos que estarán atendiendo de manera gratuita, en español, para todas las personas interesadas en obtener información para saber si califican para un seguro médico, o las personas que ya tienen uno pero quieren buscar una mejor opción que llene sus necesidades de salud y vaya de acuerdo con su bolsillo”.

De acuerdo con información proporcionada por NHL, el año 2016 finalizó con cerca de 88,000 personas del ‘Estado de Plata’ que estaban inscritas bajo un plan de seguro médico asequible; sin embargo, existe la posibilidad de que la nueva administración presidencial revoque la ley de ObamaCare, situación que podría repercutir en quienes están inscritos actualmente.

“Aún no sabemos exactamente qué es lo que implica si llegara a suceder eso (que ObamaCare sea eliminado), sabemos que el presidente Trump tiene pensado eso, pero no tenemos información en cuanto a qué pasaría si él llegara a decidir eso. Actualmente son 400,000 nevadenses los que están bajo algún tipo de seguro médico, no solo de Nevada Health Link, si él llegara a revocar el ObamaCare tendría que tener un plan en mano.

A nivel nacional son 22 millones las familias que están bajo un plan de este tipo. Eso sería un proceso que demoraría, no anticipamos que estas inscripciones se vean impactadas, pero hasta que no recibamos algún tipo de notificación no podemos dar esa información, pero estoy segura de que si llegará a pasar nosotros tendríamos esa información”, aseveró Pastor.

La vocera de NHL exhortó a la comunidad a aprovechar la vigencia de la ley de seguro médico asequible, una forma de hacerlo es asistiendo al evento antes mencionado el próximo 29 de enero, en el cual las personas interesadas deberán llevar la siguiente documentación:

*Identificación oficial válida.

*Tarjeta de residencia (si aplica).

*Número de seguro social.

*Últimos tres talones de pago.

*Comprobante de domicilio

(recibo de energía, agua, internet, etc.).

“Si actualmente tienen seguro médico hay que llevar esa información para que puedan comparar y para que los profesionales certificados puedan explicar qué es lo que quizá no se les está cubriendo en ese momento y qué otras opciones pueden tener”, manifestó Pastor.

Aunque no se sabe aún qué es lo que pueda suceder con ObamaCare, la realidad es que actualmente es una ley vigente, por lo que los ciudadanos y residentes legales que no tengan un seguro médico podrían recibir una multa de $695 dólares, la mitad en el caso de los menores de 18 años, o una sanción equivalente al 2.5 por ciento de los ingresos anuales, dependiendo de cuál sea más alto.

“Eso se va a deducir cuando se hace la declaración de impuestos al inicio del año, si quieren evadir ese tipo de penalidad, se les recomienda que tengan su seguro médico. Aprovechen a tener cobertura médica porque nunca podemos anticipar lo que va a pasar, un accidente puede llegar a suceder y las facturas de un hospital pueden llegar a ser muy caras. Todos estamos expuestos a un accidente, tenemos que estar preparados para cuando eso venga; todos los seguros médicos de Nevada Health Link se ofrecen con chequeos físicos anuales, eso lo tomamos como cobertura preventiva, si se detecta algo en cuanto a su salud que no es bueno, atacarlo antes de que empeore la situación”, concretó Gladys Pastor.

Para más información sobre este tema llame al

1-855-768-5465 o ingrese al sitio de internet

www.NevadaHealthLink.com.