Las Vegas conmemoró el Quinto Aniversario de DACA

El martes 15 de agosto se cumplió el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Un programa implementado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha permitido a miles de jóvenes inmigrantes obtener un número de seguro social temporal para poder trabajar y estudiar.

De acuerdo con ‘Migration Policy Institute’, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha aceptado cerca de 14,000 solicitudes de DACA provenientes del estado de Nevada. Debido a la importancia de este programa, se realizaron dos eventos distintos para conmemorar el aniversario de esta orden ejecutiva emitida en el año 2012.

Uno de los eventos se realizó en el Consulado de México en Las Vegas ante una audencia aproximada de 150 personas, el cual contó con la presencia de distintas personalidades como el cónsul de México, Emb. Alejandro Madrigal; el vicealcalde de North Las Vegas, Isaac Barrón; el boxeador profesional, Jessie Vargas; el corredor de BMX, Ricardo Laguna; la intercesora de Asuntos al Consumidor, Miriam Hickerson; la abogada Kathia Pereira; el mayor de la Fuerza Aérea Auxiliar de EEUU, Ezekiel Martin; la cónsul de República Checa, Olga Martin; la representante del senador Dean Heller, Lucero Gómez; el congresista Rubén Kihuen; además de representantes de organizaciones e instituciones locales.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el ‘dreamer’ y maestro de ceremonias, Aarón Luna, presentó a José Yañez, un beneficiario de DACA que a sus 19 años de edad ha logrado estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica Aeroespacial en una de las instituciones más prestigiosas del país, Universidad de Princeton.

“Llegué a Estados Unidos en el 2005, cuando tenía siete años, pero aún a esa edad comprendía la importancia de mudarnos a la ‘tierra de la oportunidad’. Mis padres querían lo mejor para sus hijos y al cruzar la frontera nos ofrecieron el mundo, un futuro. Los primeros años fueron especialmente duros, solo podía ver mientras mis padres sufrían por problemas financieros y pasaban noches largas trabajando para poner pan en nuestra mesa.

Desde entonces, mi padre me inculcó la importancia de la educación, ya que sería mi paso para superarme. Hasta ahora, siempre que mi padre llega exhausto del trabajo, me repite la misma frase: ‘Tienes que seguir con tu educación para que no te quiebres la espalda como tu padre’. Me hice una promesa, me prometí que no iba a descansar hasta poder cuidar a mis padres y pagarles por todo lo que hicieron por mí y mis hermanas”, comentó Yañez entre aplausos.

Por su parte el embajador Alejandro Madrigal, exhort a los ‘dreamers’ a tomar con seriedad su futuro, asegurándoles que el éxito del programa depende de los logros de sus receptores. Agregó la importancia de recordar a sus países de origen pero a la vez aprovechar y reconocer la oportunidad de vivir en Estados Unidos.

Este evento también contó con la participación de representantes de los colegios y universidades de Nevada: UNR, CSN, UNLV y NSC, quienes abordaron los programas y becas que los ‘dreamers’ pueden obtener en sus respectivas instituciones.

*Catherine Cortéz Masto se unió a los ‘dreamers’ en el Sindicato Culinario

Otro evento simultáneo se realizó en las instalaciones del Sindicato Culinario, el cual fue organizado por el grupo local Dream Big Vegas, quienes tuvieron como invitada especial a la senadora federal Catherine Cortéz Masto.

Durante esta conemoración, la senadora demócrata resaltó los grandes beneficios que DACA ha proporcionado al país y al ‘Estado de Plata’, reiterando su compromiso de proteger a los receptores del programa, quienes en su gran mayoría han demostrado contribuir positivamente a Estados Unidos.

“No se puede negar que DACA ha tenido un impacto significativo, no sólo en los receptores de DACA y sus familias, sino en el país en su conjunto. Debido a este importante programa, miles de beneficiarios de DACA pueden asistir a la universidad, convertirse en profesionales en innumerables campos y trabajar sin miedo a la deportación. Al obtener acceso a estas oportunidades, los beneficiarios de DACA tienen la oportunidad de salir de las sombras y contribuir a nuestras comunidades”, sentenció la senadora Cortéz Masto.

Al evento asistieron distintos activistas, representantes de organizaciones y abogados de inmigración, además de incluir importante información educativa para los jóvenes ‘dreamers’ que buscan la oportunidad de asistir a instituciones académicas como UNLV, CSN Y NSC.

La senadora por Nevada exhortó a la comunidad a seguir apoyando a los receptores de DACA, dijo estar comprometida por lograr una reforma migratoria integral, ya que calificó el actual sistema migratorio como ‘roto’, situación en la que han estado de acuerdo distintos funcionarios públicos federales de ambos partidos.