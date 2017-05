“En Las Vegas no habrá redadas migratorias”: Joe Lombardo

En un almuerzo con un grupo de empresarios locales, el viernes 12 de mayo, el Sheriff del Condado Clark, Joe Lombardo, expuso en una conferencia las expectativas de la policía local de Las Vegas, ante el inminente crecimiento de la población y la ciudad con miras al año 2018, en el que intentaría tener 2.2 policías por cada mil habitantes.

Empresarios locales graduados de la Universidad de Utah, BYU, fueron quienes, en busca de promover la información oficial de la máxima autoridad en seguridad del Condado Clark, fuera de primera mano y de la propia experiencia, por parte de Lombardo, por lo que El Tiempo fue invitado en exclusiva para hacer llegar estos datos al público hispano de la comunidad.

La siguiente información fue proporcionada por el Sheriff Lombardo. El sistema público de seguridad del Condado Clark, recibe anualmente 3.3 millones de llamadas telefónicas, de las que 1.5 millones son para solicitar el servicio de atención de un policía en el lugar de los hechos, -de donde procede la llamada-, el resto es para información en general.

Para pagar los gastos de operación de la policía metropolitana y demarcaciones del condado Clark, el gobierno del estado de Nevada otorga a la ciudad de Las Vegas, 0.05 de un centavo (Penny) por dólar, lo que le otorga a Lombardo un presupuesto que tiene que distribuir equitativamente, dejándolo con un ratio de 2 policías por cada mil habitantes actualmente.

Como ejemplo expuesto por Lombardo, en la ciudad de New York, es la máxima cantidad de policías nacionalmente, contando con 5.5 oficiales por cada mil ciudadanos, número muy lejano a la realidad de Las Vegas, en la que 170 policías renuncian a su cargo cada año, “si son 6 meses en la academia y otros 6 de entrenamiento, pierdo 170 policías por cada uno que entra”. Subrayó.

Como Sheriff, cada que Lombardo tiene que hacer un gasto mayor de $50 mil dólares, necesita el permiso del gobierno, de la ciudad y de una junta de ciudadanos, que votan sí o no a ese gasto; “67% del presupuesto viene de la ciudad de Las Vegas y del Condado Clark, el resto son aportaciones privadas”, comentó el Sheriff de la ciudad de Las Vegas.

El 86% de ese presupuesto está destinado a salarios y beneficios de los cuerpos policiacos del Condado Clark, siendo el más grande el de la Policía Metropolitana, “si lo vemos como un negocio, somos 950 millones de personas aproximadamente, y tenemos que ver cuál es el presupuesto anual, para proveer seguridad a Las Vegas, con casi 6 mil empleados administrativos y policías” dijo Lombardo.

66 mil personas, fueron ingresadas a la cárcel del Condado Clark al año pasado, lo que le costó a la ciudad $170 dólares por cada reo diariamente, dinero en el que también cuenta en el presupuesto. “Por problemáticas como esta he consultado con directores de cárceles en Los Ángeles, donde redujeron sentencias de reos al 20% de su tiempo de condena”. Comentó el Sheriff.

Otro rubro que expuso Lombardo en su conferencia, fue el tema de los Raiders, equipo de la NFL, que se mudará próximamente a Las Vegas, “ya sabemos que cada actividad del equipo va a requerir del 8% del cuerpo policiaco de la ciudad, ellos deben de cooperar contratando seguridad privada, nosotros solamente seremos un apoyo”.

La ciudad Las Vegas creció un 4% de un año a otro (2016-2017), y este número está proyectado como estable hasta el 2018. Acorde a Lombardo, cuando el equipo de fútbol americano de la NFL, Raiders, ya esté jugando en Las Vegas, ese presupuesto de 0.05 de centavo, debe de aumentar a 0.1 de centavo por dólar.

“Actualmente estamos operando con 1.8 policías por cada mil ciudadanos, redondeando son 2 oficiales, el promedio nacional es de 2.2 oficiales, proyección para el año 2018, ese es el número mágico para continuar combatiendo el crimen”. Dijo el graduado de la academia del FBI.

Ese crecimiento sostenido de la población, es favorable para los negocios y obviamente para la recolección de impuestos, de los que Lombardo pretende sean considerados para aumentarles el presupuesto y contratar más policías para las necesidades de la ciudad en un par de años.

Con la construcción del nuevo estadio para el fútbol americano, se debe de planear una estación de bomberos y una estación de policías contiguas a la casa de los Raiders, “inclusive es una nueva regla que la NFL tiene para todos los equipos, para preservar la seguridad y poder atender cualquier emergencia”, informó Lombardo.

“Marc Badain, presidente de los Raiders, tiene que sentarse conmigo a discutir la construcción de facilidades policiacas alrededor del estadio, tiene que haber un bomberos y policías cercanos, es un requerimiento para el éxito y seguridad de cada juego, y tenemos que lograr una cooperación entre ambas partes”. Explicó Joe Lombardo.

El tema migratorio, fue otro en la agenda de Lombardo durante su intervención, tema te interés para la comunidad hispana inmigrante, “Las Vegas no es una ciudad santuario, a pesar de eso los policías locales no están funcionando como agentes migratorios, esa es una orden directa, no habrán redadas migratorias y mis oficiales no están autorizados para preguntar por el estatus migratorio de nadie”.

“Ese tipo de información (estatus migratorio), es algo que no le debe de interesar a un policía si recibe una llamada para atender algún caso o asunto de un ciudadano, las funciones de un agente de migración son problemas del gobierno federal que no tienen que ver lo que hacemos nosotros como policías”. Acató de forma tajante Lombardo.

En lo que sí coopera la policía local con la agencia ICE, es el programa con los centros detención del Condado Clark, en el que sí identificamos personas “no nacidas en Estados Unidos con récord criminal, que son un riesgo para la comunidad en general, se determina su identidad, y si tiene violaciones consideradas en los estándares de ICE, los entregamos y son removidos (deportados)”, finalizó, el Sheriff Lombardo.

El Sheriff de la ciudad de Las Vegas, atendió los puntos de interés para los residentes de la ciudad y del Condado Clark. Fue directo a la hora de responder preguntas puntuales y en la forma en que se dirigió con los periodistas que como este medio de comunicación atendieron a la conferencia de prensa con el jefe de máximo de la seguridad en el Condado Clark.