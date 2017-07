Veteranos de Nevada buscan oportunidades

La senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortéz Masto, en colaboración con el Centro de Servicios de UNLV para Militares y Veteranos, y con el departamento de Servicios de Carreras Profesionales de UNLV, organizaron la primera ‘Feria de Trabajo para Veteranos y sus Familias’, la cual tuvo como sede el edificio de ‘Unión de Estudiantes’ de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV).

El evento inició con distintas sesiones de trabajo donde los participantes pudieron recibir atención personalizada en temas como empleos federales, programas para veteranos a través del Departamento de Asuntos de Veteranos, carreras en educación, manejo de redes sociales y Linkedin, piscología, entre otros.

“Ya sea para atender la necesidad de vivienda o para hacer frente a los empleos y ayudarles a conseguir los puestos de trabajo, o sus servicios sociales y beneficios, es un esfuerzo unido, y estoy muy orgullosa de eso”, comentó la senadora Cortéz Masto durante el evento realizado el 22 de julio.

Respecto a las dificultades que enfrentan los veteranos en cuanto al acceso de financiación en ciertos programas o para encontrar empleos que se requieren alguna certificación adicional, la senadora expresó que; “Tenemos que derribar algunas de esas barreras para que podamos trabajar con nuestros veteranos”.

El evento contó con la participación de distintas instituciones como Nevada Job Connect, Tuscany, Nevada Department of Public Safety, United, See Us Now, State of Nevada, CCSD, LVMPD, U.S. Customs Border Protection, entre otros.

María Mandujano fue una de las personas asistentes a esta actividad, tras haber terminado su participación con el ejército estadounidense ha decidido enfocar su tiempo a estudiar Kinesiología en UNLV.

“Muy buena información, especialmente para mí que estoy tiempo completo en UNLV se me hace muy difícil tener un trabajo que sea de medio tiempo. Con la experiencia que tengo en el ejército, uno pensaría que fuera más fácil pero es muy difícil, aquí me dieron mucha información que me va a ayudar”, dijo Mandujano.

La ahora estudiante compartió con El Tiempo que asistir al evento fue benéfico para ella, ya que a través de las instituciones que ayudan a conseguir trabajo logró enviar su curriculum vitae en espera de poder conseguir un empleo que se adecue a sus necesidades universitarias. Añadió que le gustaría que hubiera más ferias informativas como esta en el Sur de Nevada.

“Reviso los correos electrónicos de estos eventos y no son muy comunes, uno o dos al año, si hubiera un poco más sería mejor”, concretó Mandujano.

Para más información sobre oportunidades para veteranos, comuníquese con la oficina de la senadora Catherine Cortéz Masto mediante el número telefónico

702-388-5020.