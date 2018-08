6 momentos destacados de Psycho Las Vegas 2018, el evento de música heavy

Justin Broadrick de Godflesh se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El vocalista de Dimmu Borgir, Shagrath, se presenta en el tercer día de Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el lunes 20 de agosto de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El vocalista de Dimmu Borgir, Shagrath, se presenta en el tercer día de Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el lunes 20 de agosto de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Nicke Andersson de The Hellacopters se presenta en el tercer día de Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el domingo 19 de agosto de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Nicke Andersson de The Hellacopters se presenta en el tercer día de Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el domingo 19 de agosto de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Adam Clemans de Wolvhammer actúa en Vinyl durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Takeshi de Boris se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Matt Pike de High on Fire actúa en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Los fans se animan mientras High on Fire se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel en Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Wata of Boris actúa en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Fans aplauden mientras Boris se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Takeshi de Boris se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Takeshi de Boris se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Matt Pike de High on Fire toca en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Fans aplauden cuando Wolvhammer toca en Vinyl durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Los fans se animan mientras High on Fire se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel en Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Hiroyuki Takano de Church of Misery se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Hiroyuki Takano de Church of Misery se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Wata of Boris toca en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Hiroyuki Takano de Church of Misery se presenta en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Matt Pike de High on Fire toca en The Joint durante el festival de música Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el viernes 17 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Fans aplauden mientras Voivod se presenta en el escenario de la piscina durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Fans aplauden mientras Monolord se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Denis Belanger de Voivod se presenta en el escenario de la piscina durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Daniel Mongrain de Voivod se presenta en el escenario de la piscina durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Wesley Eisold de American Nightmare se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

American Nightmare se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Fans posan para una fotografía mientras Monolord se presenta en Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Thomas Jager de Monolord se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Thomas Jager de Monolord se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Thomas Jager de Monolord se presenta en The Joint durante Psycho Las Vegas en el Hard Rock Hotel de Las Vegas el sábado 18 de agosto de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Poco antes de las 2 a.m. del lunes, el miembro escandinavo en pintura de cadáveres hizo una pregunta.

“¿Están listos para el apocalipsis?”, preguntó el líder de Dimmu Borgir, Shagrath.

Eso, o la hora de acostarse. Una de las dos.

Los sinfónicos noruegos black metallers fueron los últimos de los más de 60 actos en tocar en Psycho Las Vegas 2018, concluyendo el maratón de tres días de música heavy que tomó de lleno los tres escenarios del Hard Rock Hotel el fin de semana pasado, invadiendo la propiedad con camisetas negras, abundante vello facial e hígados fatigados.

Con Dimmu terminando las festividades en The Joint con un gran y malévolo broche de oro, he aquí algunos momentos destacados del tercer año de Psycho:

Haciendo olas

Por supuesto, Speedo se sintió como en casa.

“Este es nuestro entorno”, anunció el líder de Rocket From the Crypt (RFTC) al inicio del grupo de la noche del viernes en el Hard Rock Pool.

Aún así, los nativos de San Diego con cuernos, reconocieron que esa no era su tipo de escena.

“Somos los diferentes aquí”, bromeó Speedo (también conocido como John Reis) antes de lanzar unos chistes juguetones sobre la higiene de la clientela decididamente desaliñada de Psycho Las Vegas (“Sabemos que ustedes odian el agua”, guiñó el ojo).

Pero luego la banda comenzó con “Middle” como apertura de set y Rocket From the Crypt procedió a hacer todas las ondas correctas. Comenzando con un cuarteto de canciones del ataque al corazón del rock ‘n’ roll de la banda en 1995 “Scream Dracula Scream!” RFTC dejó caer un bloque de cemento en el acelerador y raramente golpeó los frenos.

Girando sobre sus hombros y girando sus caderas como un boxeador dando un golpe al cuerpo, Reis se inclinó en estas locomotoras con fuerza mientras sonaba la trompeta y el tipo detrás del equipo, Ruby Mars (Mario Rubalcaba), hizo todo lo posible para reducir sus baquetas a los dientes.

“El sonido salvaje me va a llevar”, gritó Reis durante “On a Rope”.

Él no hizo ese viaje solo.

Domingo con Satanás

La pionera de 68 años del gesto de mano de heavy metal salió de su ataúd y entró en el escenario. Envuelta en negro, con la cara escondida detrás de una máscara brillante, Esther “Jinx” Dawson dio malas noticias en la canción al salir de su ataúd.

“¡No tienes suerte!”, Gritó sobre un riff de guitarra mientras su banda, el grupo de rock ocultista Coven, comenzó su presentación en The Joint el domingo.

El “Black Sabbath” estaba en marcha, ¿y quién mejor para darle sonido que Coven?

Comenzando con su debut en 1969, “Witchcraft Destruys Minds & Reaps Souls”, la banda fue una de las primeras en llevar los temas y las imágenes luciferas al Hard Rock, cantando a Satan con cruces invertidas colgando de sus cuellos y ayudando a popularizar la firma mano de “cuernos del diablo”.

La voz de Dawson sigue siendo suficientemente de bruja, lo que significa que puede recitar un hechizo satánico convincente a las tres menos cuarto un domingo por la tarde y aún tener la energía para azotar a un tipo disfrazado de Jesús colgando de una cruz grande que tuvo que cargar a la escena ella misma.

“Es solo brujería, muñeca”, explicó Dawson con un guiño.

Volando alto

Hay leñadores que balancean sus hachas menos que Nicke Andersson. El vocalista de Hellacopters mueve su Gibson SG por el aire con aparentemente cada cambio de cuerda sísmica o plomo ferozmente rasgado, frecuentemente tocando desde la parte posterior de los talones, las mejillas chupadas y los labios hinchados.

Si Andersson es aficionado a los gestos descomunales, sus canciones siguen su ejemplo: este es el rock ‘n’ roll con amplificadores, actitud, urgencia y bravata, todo puesto a nivel 11.

Haciendo la rara aparición en los Estados Unidos, estos suecos le recordaron a la multitud en The Joint cómo llegaron a ser uno de los mejores actos de su tipo a partir de mediados de los 90, apareándose con la fanfarronada de los Stones con la fanfarronada punk de los Stooges, resultando en un sonido con orígenes familiares pero con una nueva mordida.

El domingo, se retorcieron y gritaron a través de algunos de los himnos de rock más innegables de las últimas dos décadas: “Por la gracia de Dios”, “Llévame a casa”, “El diablo robó el latido del Señor” – su conjunto terminando con Andersson tendido en el escenario, solos salvajemente desde su espalda, con la guitarra todavía en alto, por supuesto.

De un desierto a otro

Levantaron sus voces y puños al unísono.

Vestidos con turbantes y túnicas sueltas, los seis miembros de Tinariwen llenaron The Joint el viernes con un sonido que nunca había reverberado a través de estas paredes: fascinante y transportadora música folclórica sahariana proveniente de los desiertos del norte de África.

Algunos de estos músicos nacidos en Mali tienen antecedentes revolucionarios en la vida real: el fundador Ibrahim Ag Alhabib, por ejemplo, recibió entrenamiento militar en Libia a principios de los años 80 como parte del movimiento rebelde Tuareg, donde el grupo étnico buscaba sus propias tierras autónomas.

Infunden este espíritu rebelde en su sonido minimalista, pero absorbente, con palmadas abundantes, un ritmo simple mantenido en un tambor de derbouka y cantos vocales que se unen en armonías de múltiples partes conmovedoras.

El viernes, bailaron en círculos, con los brazos en el aire, habiendo renunciado a las armas que algunos de ellos blandieron en favor de un arsenal de canciones.

Los Reyes de los gritos

En la pantalla, las paredes se pintan con sangre. En el escenario, el sintetizador está sonando todos los gritos, como si fuera la cosa que lucha por su vida.

Mientras el sábado tocaba la banda sonora de terror y rock considerados los reyes de los gritos, Goblin, legendarios músicos de rock progresivo, varias imágenes de películas destacadas se reprodujeron en las enormes pantallas que tapizaron el escenario, capturando a un joven Dean Stockwell en una especie de peligro y colonias de gusanos.

Goblin ha hecho una carrera para crear el equivalente musical de este tipo de imágenes, pero el grupo no se trata solo del humor y ambiente. En cambio, Goblin lleva el trasfondo a primer plano, conmocionando las líneas de sintetizador deformadas con la guitarra de hard rock, favoreciendo la insistencia y el par, ya sea profundizando en el “funk de los 80 o el proto metal de los 70”.

El sábado, la tocada de Goblin culminó con su número más conocido, “Suspiria”, que escaló de murmullo siniestro en un rugido de galope, tambores, corazones y pulsos golpeando al unísono.

Heavy realmente heavy

Fue como ir por la autopista al infierno con los neumáticos pinchados. Claro, la condena te espera, y vas a llegar allí, ten la seguridad de eso, pero vas llegando l-e-n-t-a-m-e-n-t-e.

Eso es lo que fue experimentar la pesadilla de With the Dead en The Joint el sábado. Un conjunto de supergrupos formado por Lee Dorian, ex líder de Cathedral/Napalm Death y ex-miembros de Electric Wizard, el trío sin guitarra avanza con un sonido centrado en bajos tan denso como exigente.

Vivir con los muertos en vivo es como estar equipado con un yunque y luego sumergirse en un océano de distorsión. Todo aquí es alargado, estirado para una absorción máxima: el siniestro acento de Dorian, el ambiente turbio y fúnebre, la longitud de la canción íntegra.

La banda concluyó su tocada al traer a Scott Carlson, de Grindcore forebears Repulsion, al escenario para una resueltamente aplastante versión de “Ebony Tears” de Cathedral.

En un fin de semana de pesadez, este fue el destructor de básculas.