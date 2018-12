Abre Centro Ecuestre permanente en el centro de Las Vegas

Pasajeros después de la apertura de Core Arena en la Plaza de Toros del centro de Las Vegas el martes 4 de diciembre de 2018. El centro ecuestre permanente también albergará otros eventos al aire libre. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Los trabajadores se preparan para la apertura de Core Arena, un centro ecuestre al aire libre permanente en la Plaza de Toros en el centro de Las Vegas, el martes 4 de diciembre de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El concejal de Las Vegas, Cedric Crear, se prepara para la apertura de Core Arena, un centro ecuestre al aire libre permanente en la Plaza en el centro de Las Vegas, el martes 4 de diciembre de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Los dignatarios accidentalmente cortaron la cinta temprano durante la apertura del Core Arena en la Plaza en el centro de Las Vegas el martes 4 de diciembre de 2018. En la foto, desde la izquierda, están la bailarina Elyse Corbin, el vaquero de rodeo Matt Shiozawa, el concejal Bob Coffin, la alcaldesa Carolyn Goodman, el presidente de la Plaza, Jonathan Jossel, el ex alcalde Óscar Goodman, el concejal Cedric Crear, Sallie Doebler de la Cámara de Comercio Metropolitana de Las Vegas y la bailarina Dina Auneau. El centro ecuestre permanente también albergará otros eventos al aire libre cuando la Final Nacional de Rodeo no se lleve a cabo en la ciudad. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Noah Jossel, hijo del CEO de la Plaza, Jonathan Jossel, visita un caballo después de la apertura de Core Arena en la Plaza en el centro de Las Vegas el martes 4 de diciembre de 2018. El centro ecuestre al aire libre permanente también albergará otros eventos al aire libre cuando el National Finales Rodeo no está en la ciudad. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Noah Jossel, hijo del CEO de la Plaza, Jonathan Jossel, monta un caballo después de la apertura de Core Arena en la Plaza en el centro de Las Vegas el martes 4 de diciembre de 2018. El centro ecuestre al aire libre permanente también albergará otros eventos al aire libre cuando el National Finales Rodeo no está en la ciudad. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El recolector Jared Groen, a la derecha, después de la apertura de Core Arena en la Plaza de Toros en el centro de Las Vegas el martes 4 de diciembre de 2018. El centro ecuestre permanente también albergará otros eventos al aire libre cuando la Final Nacional de Rodeo no se presente en la ciudad. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Debe ser temporada de rodeo en Las Vegas.

Los operadores de la Plaza de Toros de mil habitaciones en Las Vegas hicieron una oferta para reclamar la herencia occidental del centro el martes al inaugurar oficialmente Core Arena, el primer centro ecuestre al aire libre permanente del centro.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, y el vaquero de rodeo número 13, Matt Shiozawa, presidieron el evento de inauguración de la instalación dos días antes del inicio de las Finales Nacionales Wrangler de 2018 de 10 días en el Thomas & Mack Center y un día antes de un rodeo de la calle Fremont.

La nueva instalación contará con dos estadios al aire libre para la práctica de cuerda y ejercicio durante la NFR. Una vez que concluya el rodeo, el centro ecuestre de la Plaza de Toros se convertirá en el lugar de eventos al aire libre más nuevo de la ciudad, que según los operadores diversificará la experiencia del centro y atraerá más negocios y personas durante todo el año.

Los funcionarios de la Plaza están arrancando una página del exitoso South Point en Las Vegas Boulevard South, que cuenta con un escenario ecuestre cubierto que organiza veintenas de eventos cada año. South Point organiza anualmente una competencia de equipo por separado del Rodeo de las Finales Nacionales que atrae la atención por su rico pozo de premios de $13 millones.

“La Plaza siempre tuvo un gran nombre en el rodeo, pero para nosotros, no siempre fue un momento tan ocupado aquí”, dijo Jonathan Jossel, CEO de la Plaza en declaraciones a una multitud de alrededor de 100 personas.

Jossel detalló que la Plaza experimentó con una arena temporal el año pasado y decidió comprometerse con una instalación permanente.

“Con la evolución de nuestra arena ahora y lo que sucedió el año pasado y con lo que hemos crecido, creo que solo se hará más grande y mejor”, afirmó. “¿En qué otro lugar de Las Vegas puedes darle un beso de despedida a tu caballo y luego entrar, jugar y cenar? Hay otro lugar, pero este es el centro de Las Vegas y es un poco diferente”.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, reconoció la arena como una atracción hacia el centro de la ciudad.

“Tenemos mucho que ofrecer en el centro de la ciudad, por lo que, estoy segura, se eligió el nombre Core para esta arena”, dijo.

Su esposo, el ex alcalde Óscar Goodman, quien tiene un restaurante en la Plaza, bromeó que ninguno de los toros traídos a la arena se convertirían en filetes para su restaurante.

“Es tan genial como se pone”, agregó. “No creo que haya otra ciudad que haya tenido la visión y el liderazgo del sector privado para poder hacer algo como esto”.

Jossel añadió que otros eventos, además de las actividades ecuestres, se realizarían en la arena, pero no revelaría lo que serían; lo que sí mencionó fue la subasta de caballos “Diamonds in the Desert” con la venta de 75 caballos de rendimiento que se realizaría la próxima semana en la Plaza Showroom.

La Plaza de Toros, inaugurada en 1971 y actualmente propiedad del Grupo Tamares, ha tenido éxito al diversificar sus ofertas. La compañía ha actualizado sus habitaciones y suites y ha renovado su salón de baile y espacio para reuniones, así como su piscina en la azotea y la cubierta de recreación.

La plataforma de recreación tiene canchas de pickleball y el hotel organiza regularmente torneos del juego.

La propiedad también cuenta con un casino de 80 mil pies cuadrados y una de las salas de bingo más grandes de la ciudad, la única que opera en el centro de la ciudad.