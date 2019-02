Bruno Mars anuncia 11 shows en Las Vegas

La producción florece con un letrero gigante que presenta el nombre de Bruno Mars, el sábado 31 de diciembre de 2016, en Park Theater en el Strip de Las Vegas. John Katsilometes Las Vegas Review-Journal @johnnykats

Bruno Mars y su banda pusieron luces de casa para permitir que las 5 mil 185 personas se tomaran una foto el sábado 31 de diciembre de 2016 en Park Theatre en el Strip de Las Vegas. John Katsilometes Las Vegas Review-Journal @johnnykats

¡Bruno Mars rodará con 11 presentaciones en Park Theatre este año!

Como titular recurrente en la sede del Park MGM, Mars regresará en 11 fechas a partir del 29 de abril hasta el 14 de septiembre. Recientemente cantó en el Strip en T-Mobile Arena del 30 al 31 de diciembre. Dio su último show en Park Theatre en julio. En septiembre, notamos su planeado regreso al Park Theatre.

Abrió su residencia extendida en el teatro el 30 de diciembre de 2016, anunciando su asociación con el salón de entretenimiento MGM Resorts International después de su lanzamiento en octubre de 2016 de “24K Magic”, el título de su serie en vivo.

Los boletos estarán a la venta en Ticketmaster a las 10 am del viernes. Al igual que en el caso de los espectáculos más recientes de Mars en el Park Theatre, pero no en T-Mobile Arena, no se permitirán teléfonos celulares o relojes inteligentes y se guardarán en las bolsas de Yondr durante la duración del programa.