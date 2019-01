Cardi B obtiene su primera residencia en Las Vegas

enero 23, 2019 - 9:25 am

Cardi B se presenta en Jingle Ball el viernes, 30 de noviembre de 2018, en The Forum en Inglewood, California. La cantante hará su primera residencia en el club del Palms en Las Vegas. (Chris Pizzello / Invision / AP)

Cardi B tendrá su primera residencia en Las Vegas esta primavera.

Palms Casino Resort anunció el miércoles la presentación de la cantante de 26 años como parte de su debut en KAOS, un complejo de estilo club de día, nocturno y anfiteatro que se inaugurará en abril.

Above and Beyond, G-EAZY, Kaskade y Skrillex están entre los otros artistas que tendrán residencias exclusivas en el complejo.

KAOS forma parte de la renovación de $690 millones de Palms que cuenta con tecnología de punta diseñada para mejorar el rendimiento, incluida una cabina de DJ giratoria de 360 grados.

Las entradas para fechas seleccionadas están disponibles.