Comienzan labores para la MSG Sphere de 18 mil asientos en The Venetian

Dos importantes marcas de entretenimiento comenzaron a trabajar el jueves para cambiar lo que se conoce hoy como el entretenimiento en vivo (y también la vista de Las Vegas) con un inicio ceremonial para la MSG Sphere de 18 mil asientos en The Venetian.

septiembre 28, 2018 - 10:56 am

El gobernador Brian Sandoval se dirige a la multitud en el evento de la ceremonia de inauguración del Madison Square Garden Sphere, un nuevo local que se inaugurará en 2021 en Las Vegas, el jueves 27 de septiembre de 2018. El local con forma de esfera tendrá más de 18 mil asientos y la pantalla LED más grande en la Tierra que envolverá el interior del tazón. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

El gobernador Brian Sandoval, cuarto desde la izquierda, con su esposa, Lauralyn, y el presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson, tercero desde la derecha, con su esposa, Miriam, inician contacto con otros, jueves 27 de septiembre de 2018, para la MSG Sphere, la cual se espera que abra en 2021 en Las Vegas. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

El gobernador Brian Sandoval se dirige a la multitud en el evento de la ceremonia de inauguración del Madison Square Garden Sphere, un nuevo local que se inaugurará en 2021 en Las Vegas, el jueves 27 de septiembre de 2018. El local con forma de esfera tendrá más de 18 mil asientos y la pantalla LED más grande en la Tierra que envolverá el interior del tazón. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

El gobernador Brian Sandoval, a poco más de tres meses de terminar sus ocho años como gobernador, Rob Goldstein, presidente y director de operaciones de Las Vegas Sands Corp., y Jim Dolan, presidente y director ejecutivo de The Madison Square Garden Company, estuvieron entre los ponentes en el evento que asistieron alrededor de 300 personas.

The Sphere es una colaboración de Madison Square Garden y Las Vegas Sands, operador de The Venetian and Palazzo y el Sands Expo & Convention Center, justo al oeste de la obra.

Las compañías no han revelado el costo del proyecto; será un lugar de eventos esférico, el primero en su tipo, con pantallas de video de alta tecnología por dentro y por fuera y capacidades de sonido diferentes a las que se hayan desarrollado antes en el mundo.

Las compañías declararon el jueves que las instalaciones abrirán en el año fiscal 2021.

“Estaba pensando, este es realmente el próximo capítulo en la historia de la evolución de la capital mundial del entretenimiento”, afirmó Sandoval en sus comentarios. “Cuando estás en medio de hacer historia, no te das cuenta de que lo estás haciendo. Cuando miras la Esfera, no se parece a nada que exista en el planeta; esta será la primera de su tipo, aquí mismo en Las Vegas, Nevada”.

Sandoval, un defensor del desarrollo económico, también destacó los 3 mil 500 empleos de construcción que creará el proyecto y los 4 mil 400 empleos permanentes que se implementarán una vez que se abra el edificio.

Dolan se dio cuenta de la posibilidad de hacer historia con la Esfera.

“¿Piensan que cuando comenzaron a trabajar en el terreno para la Torre Eiffel, la gente pensaba a lo que llegaría a ser?”, preguntó. “Estoy bastante seguro de que no, creo que esto va a ser algo así”.

Madison Square Garden se ha embarcado en un programa para construir Esferas en otras ciudades. La compañía se ha comprometido a construir una en Londres, pero la sede en Las Vegas será la primera en completarse.

En una entrevista posterior al evento, Sheldon Adelson, presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands, quien participó en el giro ceremonial de la primera pala de tierra en la propiedad, señaló que estaba entusiasmado de que la Esfera se convertiría en la próxima gran empresa en el sur de Nevada.

“Tenemos a los Golden Knights en T-Mobile Arena y muy pronto, tendremos a los Raiders en el nuevo estadio”, señaló. “Y luego, tendremos la Esfera donde las personas podrán disfrutar de eventos en vivo de una manera que nunca antes las habían experimentado”.

Madison Square Garden dio a conocer la tecnología de la Esfera en el Radio City Music Hall de Nueva York en febrero y ha llevado el espectáculo a Londres y al sur de California desde entonces. En mayo, fue el turno de Las Vegas para ver el potencial de una superficie de edificio exterior totalmente programable de 580 mil pies cuadrados y un plano de pantalla digital digital esférico de 170 mil pies cuadrados y escuchar la extraordinaria claridad de la transmisión “beamformed” dirigida para sentir vibraciones de un infrasónico sistema de suelo háptico.

El sistema de transmisión de sonido, producido por miles de diminutos parlantes incrustados en las paredes del lugar, permitirá la misma claridad de sonido en la primera fila como lo hará en la parte posterior. La tecnología de formación de haz también podrá dirigir el sonido con una precisión similar al láser para que los artistas en el escenario puedan escuchar sus riffs de respaldo sin cables, o los oradores en una presentación de negocios podrían ofrecer una demostración en diferentes idiomas a diferentes partes del edificio de forma inalámbrica.

“La representación que ve detrás de mí es precisa”, dijo Goldstein, de pie ante una representación en una pantalla detrás de él. “Es así de excelente, es así de grande, es bastante seductor, y creo que será un gran éxito”.

Con 360 pies de altura, será ligeramente más baja que la cercana torre del Venetian y con 500 pies tendrá casi el mismo diámetro que la rueda High Liner del Linq.

“Sabemos su tamaño y pueden ver fotos de ella, pero creo que dentro de tres años cuando estén aquí, pensarán en esta noche y dirán: ‘No tenía idea de que esto sería lo que iba a ser”, afirmó Dolan. “Es un proyecto tan loco y tan increíble que tengo que decirle a todo Las Vegas y Nevada, que este es el lugar correcto para esto. Nos mostraron que son el lugar correcto”.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.