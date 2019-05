Cosmopolitan afirma que Meek Mill es bienvenido en el hotel y niega cargos racistas

El Cosmopolitan de Las Vegas afirma que el rapero Meek Mill, a quien el personal de seguridad denegó su entrada el sábado por la tarde, aún es bienvenido en el resort. El complejo sostiene que a Mill se le denegó la entrada por razones de seguridad relacionadas con el Marquee Dayclub a tope de capacidad.

Dos días después de que un oficial de seguridad de Cosmopolitan rechazara al rapero y miembros de su séquito, el hotel emitió una declaración sobre la serie de eventos relacionados con Mill cuando llegó a ver al rapero DJ Mustard.

En una cuenta de correo electrónico emitida en nombre de The Cosmopolitan, el hotel explica que el Marquee Dayclub estaba a capacidad del código de bomberos del Condado de Clark el sábado por la tarde. Los oficiales de policía de Las Vegas habían sido convocados anteriormente para manejar a la gran multitud. Cuando se notificó al club la llegada de Mill, el personal de seguridad respondió que no se permitiría al rapero ingresar al lugar debido a los problemas de capacidad existentes. Mill apareció alrededor de las 3:30 p.m.

The cosmopolitan hotel …. and it’s a few other hotels that be doing this to black entertainers because they don’t want too many blacks on they property! Vegas notorious for this too its not just me!!!! pic.twitter.com/HPySp2nh8h

— Meek Mill (@MeekMill) May 25, 2019