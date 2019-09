Estreno del musical “American Idiot” encabeza los eventos del centro de Las Vegas

Las calles del Distrito de las Artes se llenan durante el evento "Beat Street" del primer viernes, el viernes 7 de junio de 2019, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

“American Idiot” se estrena el jueves

La producción de “American Idiot” del Majestic Repertory Theatre, el musical de rock basado en el álbum conceptual 2004 ganador del Grammy de Green Day, se estrena el jueves. Se llevará a cabo a partir de las 8 p.m. del jueves al sábado, con domingos matinales, hasta el 29 de septiembre. Los boletos cuestan 30 dólares. Dirección: 1217 S. Main St., majesticrepertory.com

Noche “salvaje” planeada para el primer viernes

El tema de la celebración del primer viernes de este mes es “Into The Wild”, y el evento que se llevará a cabo de cinco a 11 p.m. incluirá grupos de rescate de animales, pintura de caras de animales y educación sobre los esfuerzos de conservación global de Dazzle África. La artista local amante de la naturaleza y las acuarelas, Mary Felker, será la artista destacada y el entretenimiento en vivo incluirá a Deblanc, Nico Bleu, Cameron Dettman y DCGA. El escenario principal del festival estará en el extremo sur del estacionamiento de Art Way, con la mayoría de los artistas y vendedores en First Street, extendiéndose hasta Hoover, habrá camiones de comida frente al Edificio Mission. firstfridaylasvegas.com

¡Celebra mudanza dueña de una galería!

Priscilla Fowler celebrará la mudanza de su galería de bellas artes de un espacio de 780 pies cuadrados en Art Square a un lugar más de cuatro veces el tamaño cerca de Main Street en el Arts District, con una fiesta en la nueva galería el jueves. La celebración de la gran inauguración contará con el arte del arquitecto y artista de Las Vegas, David Baird, habrá música, comida, arte y un bar. Comienza a las cinco p.m. Dirección: 1300 S. Main St., No. 110, priscillafowler.com

Una noche para recordar los favoritos de los 80s

El Downtown Las Vegas Events Center presentará “Lost ‘80’s Live” a las seis p.m. del sábado. El espectáculo contará con sets de A Flock of Seagulls, Missing Persons, Wang Chung, The Tubes y The Motels, entre otros. Los boletos comienzan en 23.40 dólares, más tarifas. Dirección: 200 S. Third St., dlvec.com

Restaurante extiende brunch dominical

Makers & Finders extenderá las horas de su brunch dominical en la ubicación del Arts District a partir de este fin de semana. El horario de almuerzo será de nueve a.m. a cinco p.m. Dirección: 1120 S. Main St. makerslv.com