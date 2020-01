Eventos de Año Nuevo en el valle de Las Vegas

Los fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip de Las Vegas. (Foto de archivo del Review-Journal)

Esta foto de archivo del 18 de septiembre de 2019 muestra a Lizzo cantando en The Met en Filadelfia. Lizzo ganó ocho nominaciones a los premios Grammy el miércoles 20 de noviembre, convirtiéndola en el acto más nominado del show. La 62ª entrega de los premios Grammy se transmitirá en vivo desde el Staples Center de Los Ángeles el 26 de enero. (Foto de Owen Sweeney/Invision/AP, Archivo)

Christina Aguilera canta en la gran inauguración de su nuevo espectáculo en Las Vegas: THE XPERIENCE en Planet Hollywood Resort & Casino el 1º de junio de 2019 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Denise Truscello/Getty Images )

Los Chainsmokers tocan en el Club Nocturno XS en la víspera de Año Nuevo. (Danny Mahoney)

El rapero Future canta en el Club Nocturno Drai's en The Cromwell. (Michael Kirschbaum)

Lady Gaga canta con el director de la banda Brian Newman en "Jazz + Piano" en el Park Theater el 20 de enero de 2019. (Kevin Mazur/Getty Images para el Park MGM Las Vegas)

Los fiesteros hacen la cuenta regresiva del año nuevo durante America’s Party en la calle Fremont el sábado, 31 de diciembre de 2016. (Foto de archivo del RJ)

Steve Aoki en el Club Nocturno Hakkasan en la víspera de Año Nuevo. (Joe Janet)

El cantante Ozuna se presenta durante el festival Coca Cola Flow Reggaeton en la Ciudad de México el sábado, 23 de noviembre de 2019. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Los fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip de Las Vegas. (Foto de archivo del Review-Journal)

Paula Abdul en el Flamingo, 22 de octubre de 2019. (Denise Truscello)

Las Vegas cerrará el año 2019 con fuegos artificiales, conciertos y fiestas. Aquí hay una lista de algunos eventos de Nochevieja que se llevarán a cabo en resorts, casinos y otros lugares.

Fuegos artificiales

America’s Party 2020

Los fuegos artificiales se lanzarán a medianoche desde Aria, Caesars Palace, MGM Grand, Planet Hollywood Resort, The Strat, Treasure Island y The Venetian.

Lago Las Vegas

Un espectáculo de pirotecnia comienza a medianoche. Los fuegos artificiales se lanzarán sobre el agua desde el Westin y desde The Village en el Lago Las Vegas.

Magical Forest

El evento de recaudación de fondos de Opportunity Village ofrece un espectáculo de fuegos artificiales a las 9 p.m. en 6300 W. Oakey Blvd. Visita ovevents.org

La Plaza

El espectáculo de fuegos artificiales comienza a medianoche.

Fiestas en Hoteles/Casinos

Casino Aliante

Rhythm Nation presentará los éxitos de Motown y los favoritos de disco a las 9 p.m. en el Access Showroom. Los boletos comienzan en $35. El DJ GC “The Golden Child” comenzará a tocar en el ETA Lounge a partir de las 9 p.m., entrada gratuita. aliantegaming.com

Aria

Jewel Nightclub contará con el rapero Tyga, una cuenta regresiva y la caída de globos llenos de confeti. Las puertas abren a las 8 p.m. Los boletos empiezan en $53.09 para las mujeres y $105.50 para los hombres, incluye barra libre de 9 a 11 p.m.; hay paquetes de mesa disponibles. El Alibi Ultra Lounge bailará al son de los ritmos de DJ Slyde. Las puertas abren a las 9 p.m. y hay paquetes de mesas disponibles. newyearsevelasvegas.com; alibiloungelv.com

Bally’s

El Indigo Lounge ofrece entretenimiento y bebidas especiales a partir de las 6 p.m.; $150 por un paquete de asientos VIP para dos personas. nyeonthestrip.com

Bellagio

El Mayfair Supper Club abre en la víspera de Año Nuevo y organizará una gala a las 8:30 p.m. con una cena de cinco platos y entretenimiento. Los boletos comienzan en $395. Para reservaciones, llama al 866-906-7171. bellagio.com

Boulder Station

El Railhead presentará al DJ Sin Fin de 10 p.m. a 2 a.m. Lounge Orphans se presentarán de 9 p.m. a 1 a.m. en Kixx. Brewers Bar presentará a DJ Dexterous de 9 p.m. a 2 a.m. y Rick Duarte tocará en Broiler de 6 a 10 p.m. boulderstation.sclv.com

Cannery

El Club presentará al DJ DMC a las 9 p.m., seguido de DSB – Tributo a Journey a las 10 p.m. Las entradas empiezan en $35, y todos los invitados recibirán un brindis con champán a medianoche. Los asientos de mesa reservados van de $50 a $75 y deben ser comprados en pares. Los asientos VIP comienzan en $400 con capacidad para cuatro invitados, una botella de licor de primera calidad, un marco para fotos y recuerdos de la fiesta. Patrick Puffer tocará rock clásico de 10 p.m. a 2 a.m. en Pin-Ups Bar, y DJ DMC tocará en Victory’s Bar & Grill de 10:30 p.m. a 1:30 a.m.; entrada gratis a ambos eventos. cannerycasino.com

Caesars Palace

Journey tocará en el Colosseum de Caesars Palace a las 8 p.m. Los boletos comienzan en $99 en ticketmaster.com/journey o 800-745-3000. Calvin Harris se hará cargo del Club Omnia con Generik en el Salón Principal, y de los fuegos artificiales que se verán desde la Terraza. Las puertas abren a las 8 p.m., los boletos empiezan en $150 para las mujeres y $225 para los hombres; los paquetes de tarjetas de bar VIP y los paquetes de mesas están disponibles en newyearsevelasvegas.com. “Absinthe” ofrece espectáculos a las 7 y a las 10 p.m., y los espectadores y transeúntes pueden acceder al Green Fairy Garden a partir de las 8 p.m. para escuchar música en vivo, ver los fuegos artificiales y pagar en los bares hasta la 1:30 a.m. La fiesta del Vanderpump Cocktail Garden comienza a las 10 p.m. y cuenta con un DJ y paquetes de bebidas con champaña y rosas. La entrada VIP y los paquetes de bebidas cuestan $250 por asiento y los paquetes de mesa comienzan en $900. Los clientes de Alto Bar se reunirán en 2020 con DJs, bailes y bebidas; el servicio de botellas comienza en $700 de 9 p.m. a 1 a.m. The Vista Cocktail Lounge contará con un DJ y paquetes de servicio de tres botellas a partir de $700. nyeonthestrip.com

El Cosmopolitan de Las Vegas

Lizzo cerrará el 2019 cantando sus éxitos a las 9 p.m. en el Chelsea. Las entradas empiezan en $99. Las puertas se abren a las 9 p.m. para la fiesta del Club Nocturno Marquee con DJ Mustard. Los boletos comienzan a $75 para las mujeres y $149.99 para los hombres, incluye barra libre premium de 9 a 11 p.m., entremeses hasta la medianoche y un brindis con champaña. La Pista de Hielo de Boulevard Pool ofrece un exclusivo evento VIP con Veuve Clicquot de 10 p.m. a 1 a.m. La fiesta temática Prohibition 1920 tendrá un bar abierto por tres horas, entretenimiento, estaciones de fotos interactivas y vista de fuegos artificiales. Las entradas comienzan en $250. The Barbershop Cuts & Cocktails cuenta con una presentación de Heavy Petting Zoo, sets de DJ, brindis con champaña y un paquete premium de barra libre a las 9 p.m. Las entradas comienzan en $75. Clique Bar & Lounge comenzará la fiesta a las 9 p.m. y ofrece sets de DJ, un brindis con champaña, recuerdos de la fiesta y un paquete premium de barra libre. Los boletos comienzan a $75. Los niveles uno y dos de The Chandelier’s estarán abiertos al público, mientras que el nivel 1.5 estará abierto hasta las 9 p.m. Los mínimos de mesa comienzan en $450. cosmopolitanlasvegas.com

El Cromwell

El rapero Future cerrará el 2019 con un concierto en Drai’s Nightclub. Los invitados recibirán dos copas de champán de cortesía para brindar por el Año Nuevo. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. Los boletos comienzan en $150 para las mujeres y $200 para los hombres; hay servicio de botella disponible. El Bound Bar comenzará la fiesta a las 9 p.m. con cócteles artesanales y un DJ. Las mesas VIP empiezan en $373.24. draislv.com; nyeonthestrip.com

Downtown Grand

DJ Five encabeza el Martes de Tacos 2020 con tacos de $30 todo lo que puedas comer, estaciones de tacos gourmet y degustaciones de tequila. Miss Behave será la anfitriona de la fiesta con presentaciones pop-up, activaciones, regalos, una aparición especial de Lilikoi Kaos y más. La entrada es gratuita. La pre-fiesta comienza a las 5 p.m. y el entretenimiento en vivo comienza a las 8 p.m. en downtowngrand.com/event/nye

Eastside Cannery

Gourbanvegas.com, la compañía Kado y Biz Entertainment West presentarán una fiesta en el One Six Sky Lounge a las 7 p.m. La noche cuenta con una vista de los fuegos artificiales en el Strip, un DJ, comedia, música en vivo, recuerdos de la fiesta y comida. Los boletos empiezan en $55.05 en línea o llamando al 800-745-3000. Disfruta con la Burn Unit a las 9:30 p.m. en el Marilyn’s Lounge. Los boletos comienzan en $15 (incluye recuerdos de la fiesta y un brindis con champaña) y están disponibles en la recepción. Cat Daddy se presentará de 5 a 9 p.m. en Pin-Ups Lounge, con entrada gratis. eastsidecannery.com

Fiesta Henderson

El Show de Mark Aston se llevará a cabo de 6 a 12:30 a.m. en el Coco Lounge. La entrada es gratuita. fiestahenderson.sclv.com

Fiesta Rancho

Celebra el año nuevo con una fiesta de 8:30 p.m. a 1 a.m. en Cabo Lounge. La entrada es gratuita. fiestarancho.sclv.com

Flamingo

Paula Abdul presentará su espectáculo de residencia “Forever Your Girl” a las 8 p.m. Las entradas empiezan en $69 en ticketmaster.com/paulaabdul o 702-777-2782. La fiesta en el patio del Bird Bar comienza a las 9 p.m. y contará con un bar abierto durante tres horas, fuegos artificiales y un brindis con champaña. Los paquetes comienzan en $200. nyeonthestrip.com

Golden Nugget

La Gala de Nochevieja incluye cena, cócteles, entretenimiento y baile por $299. Troy Liquor Bar tendrá barra libre de 7 a 11 p.m. y un brindis con champaña por $75; los paquetes de mesas VIP comienzan en $500. goldennugget.com/las-vegas

Green Valley Ranch Resort

Dave Ritz se presentará de 7 p.m. a 1 a.m. en Hank’s Fine Stakes & Martinis. Drop Bar ofrecerá recuerdos de la fiesta y un brindis con champaña de 9 p.m. a 2 a.m. Para reservaciones, llama al 702-617-6800.

Harrah’s Las Vegas

El Piano Bar ofrece entretenimiento a partir de las 9 p.m. con vista a los fuegos artificiales desde el patio del bar. Los asientos y los paquetes de bebidas comienzan a partir de $100. Mesas de fiesta VIP hasta para cuatro invitados y una botella de vodka New Amsterdam a partir de $400. nyeonthestrip.com

JW Marriott and Rampart Casino

Fiesta en el casino de 9 p.m. a 2 a.m. con entretenimiento, recuerdos de la fiesta y brindis con champán a medianoche. Addison’s Lounge ofrecerá música del Klique de 9 p.m. a 2 a.m. El Grand Ballroom presentará a la banda Sensation Show de 5:15 p.m. a 12:45 a.m. theresortatsummerlin.com

The Linq

El Brooklyn Bowl contará con actuaciones de las bandas de reggae Stick Figure e Iya Terra, las puertas se abren a las 8 p.m., los boletos comienzan en $50.50 en brooklynbowl.com/las-vegas. Jimmy Kimmel’s Comedy Club presenta a Luenell a las 9:30 p.m. Los paquetes de fiesta comienzan en $99, incluyen un brindis con champaña, recuerdos de la fiesta y más, en ticketmaster.com. La rueda de observación de High Roller ofrece una fiesta previa con entretenimiento, barra libre premium, aperitivos, vista de los fuegos artificiales, un brindis con champaña y más. El paquete Swingin’ Soiree comienza en $350 y el paquete Grand Affair comienza en $500. The Book tendrá entretenimiento en vivo, juegos interactivos y un buffet de postres a partir de las 9 p.m. La fiesta se trasladará a Re:Match a medianoche para ver los fuegos artificiales del Strip. Los boletos comienzan en $200, incluye barra libre hasta la 1 a.m. nyeonthestrip.com

Luxor

El Velvet Room organizará una fiesta de fin de año a las 10 p.m. con la violinista DJ Lydia Ansel, bailes, recuerdos de la fiesta y un brindis con champaña a medianoche. Los boletos comienzan en $25. Centra Bar y Diablo’s Cantina tendrán DJs y Aurora ofrece especiales de bebidas. Las damas de “Fantasy” bailarán a las 8 p.m. y los invitados recibirán gafas de 2020 (hasta agotar existencias). Los boletos comienzan en $42.51. luxor.com/entertainment

M Resort

El M Bar presentará a Night Owl, DJ Deville y bailarines go-go de 8 p.m. a 2 a.m., entrada gratuita ($500 mínimo para los sofás). El evento de Ravello Lounge contará con entretenimiento de Groove Martini, DJ Sayne y bailarines go-go de 8 p.m. a 2 a.m. y los boletos comienzan en $25. Hay mesas, cabinas y sofás para reservar disponibles. themresort.com

Mandalay Bay

Maroon 5 realizará su concierto anual de Año Nuevo a las 8 p.m. en el Mandalay Bay Events Center. Los boletos comienzan en $79.50 en mandalaybay.com/nye o llamando al 888-929-7849. Light Nightclub presentará al rapero T-Pain, las puertas abren a las 9 p.m., las entradas comienzan en $50 para las mujeres y $75 para los hombres, incluye barra libre hasta las 11 p.m. en thelightvegas.com. Third Eye Blind concluye su Screamer Tour 2019 en la House of Blues. Las puertas abren a las 7 p.m. y los boletos cuestan entre $55 y $89.50; llama al 702-632-7600. La Foundation Room ofrece paquetes de comedor y salón con barra libre VIP a partir de las 9 p.m.; llama al 702-632-7631. houseofblues.com/lasvegas

MGM Grand

Steve Aoki encabeza la fiesta en el Main Room del Hakkasan Nightclub con barra libre hasta las 10 p.m. Las puertas abren a las 8 p.m. y los boletos empiezan en $79.69 para las mujeres y $131.98 para los hombres; los paquetes de tarjetas de bar VIP empiezan en $100. newyearsevelasvegas.com

Mirage

1 Oak Nightclub presentará a Lil Jon, soltará ráfagas de confeti, barra libre por dos horas y una cuenta regresiva. Las puertas abren a las 8 p.m. Los boletos comienzan en $53.04 para las mujeres y $79.03 para los hombres, incluye barra libre de 9 a 11 p.m.; hay paquetes de mesa disponibles. newyearsevelasvegas.com

New York-New York

El Puente de Brooklyn albergará el Bridge Bash con DJs, barra libre, baile y vista de los fuegos artificiales desde las 8 p.m. hasta la medianoche. Las entradas empiezan en $150. Tom’s Urban NYE 2020 Unicorn Candyland tendrá una barra libre premium, platos pequeños ilimitados, música en vivo, recuerdos de la fiesta, vista de los fuegos artificiales y brindis con champaña desde las 8 p.m. hasta la medianoche. Los boletos comienzan en $150. El Bar en Times Square ofrecerá duelos de piano, recuerdos de la fiesta y un brindis con champaña desde las 8 p.m. hasta la medianoche. Los boletos comienzan en $25 para quienes quieran estar parados y $50 para los asientos. newyorknewyork.com/entertainment

Orleans

Baila hacia el 2020 con la banda de R&B/funk ConFunkShun y Jammin Jay Lamont en el Showroom a las 8 p.m. Las entradas cuestan de $55 a $77. Bailiwick All American Pub + Eatery organizará una NYE Glow Party con DJ Kyd Wicked, barra libre, bocadillos, juegos, concursos, recuerdos de la fiesta, una cabina de fotos y más, de 10 p.m. a 1 a.m., por $57. El Prime Rib Loft ofrece una cena de tres platos, barra libre hasta las 12:30 a.m., un DJ, recuerdos de la fiesta y brindis con champaña a las 9:30 p.m., por $125. La Fiesta de Baile de Salón Mardi Gras presentará éxitos de los años setenta con Disco Inferno a las 10 p.m., por $77. Envy se presenta de 9 p.m. a 2 a.m. en el Bourbon Street Lounge, con entrada gratis. orleanscasino.com

Palace Station

Uptown Funk: El tributo a Bruno Mars se celebra a las 10 p.m. en el Grand Ballroom. Las puertas abren a las 9 p.m. Las entradas empiezan a $25, incluyen recuerdos de la fiesta, una cuenta regresiva y un brindis. El juego de Bingo de 25 mil dólares para la víspera de Año Nuevo comienza a las 8 p.m. La entrada cuesta $50 y hay paquetes de bingo gratis para los jugadores con vestimenta de los años 20s. palacestation.sclv.com; stationcasinosbingo.com

Palms

La estrella del reggaetón Ozuna se presentará en The Pearl, las puertas se abrirán a las 10 p.m. Los boletos empiezan en $50 en ticketmaster.com o llamando al 800-745-3000. Los paquetes de fiesta de Skybox están disponibles e incluyen paquetes de entrada y bebidas, envía un correo electrónico a pearl@palms.com o llama al 702-944-3453. palms.com

Paris Las Vegas

Beer Park y Chateau Nightclub & Rooftop organizarán una fiesta en la azotea a partir de las 9 p.m. La entrada general comienza en $125, incluye tres horas de barra libre premium hasta la medianoche, un brindis con champaña y acceso completo a ambas azoteas. Los paquetes VIP de Chateau comienzan en $750, y los de Beer Park en $400 en beerpark.com o chateaunights.com. Napoleon’s Lounge abre a las 5 p.m. y ofrece duelos de piano y bebidas especiales, con un paquete de mesa VIP y una botella de champaña para dos por $150. Le Cabaret Bar tendrá entretenimiento en vivo y ofertas de bebidas a partir de las 6 p.m.; $150 por un paquete de asientos VIP para dos personas. nyeonthestrip.com

Park MGM

El espectáculo “Jazz & Piano” de Lady Gaga comienza a las 8 p.m. en el Park Theater, las entradas cuestan 90 dólares en gagavegas.com o llamando al 800-745-3000. On The Record hará una cuenta regresiva y presentará a la DJ Samantha Ronson en el salón principal, con Melo-D y D-Styles en la sala. Los boletos comienzan en $50 para mujeres y $75 para hombres, con barra libre de 9 a 11 p.m.; visita ontherecordlv.com. Eataly NYE Patio Party de 11 p.m. a 2 a.m. con bocadillos ilimitados en bandeja y vino italiano, vistas de los fuegos artificiales y un brindis de Prosecco a medianoche. Los boletos comienzan en $195. mgmresorts.com/nye

Planet Hollywood Resort

Christina Aguilera presentará “The Xperience” a las 10 p.m. en el Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort. El concierto incluye una cuenta regresiva especial a medianoche. Los boletos comienzan en $40 en ticketmaster.com/xtina o al 800-745-3000. Extra Lounge abre a las 6 p.m. y ofrece entretenimiento y bebidas especiales, con un paquete de asientos reservados y una botella de champaña para dos por $150. El Heart Bar tendrá ofertas de bebidas, un DJ y globos a la medianoche. Los asientos VIP con una botella de champaña para dos comienzan en $150. nyeonthestrip.com

La Plaza

Oscar’s Steakhouse organizará una fiesta de temática de los años veinte con baile, un brindis con champaña y fuegos artificiales a partir de las 9 p.m. Las reservaciones para la cena comienzan a las 5 p.m. El mejor vestido de los años veinte gana una estadía de dos noches en una flamante suite de lujo, un crédito para cenar de $250 en Oscar’s Steakhouse y un juego de tragamonedas gratis de $50. El comediante Doug Stanhope actuará en el Showroom a las 8 p.m., los boletos comienzan en $99. A medianoche se lanzará un espectáculo de fuegos artificiales, y Omaha Lounge ofrecerá entretenimiento en vivo hasta altas horas de la noche. plazahotelcasino.com

Río

La fiesta comienza a las 9 p.m. en el Club Nocturno VooDoo Rooftop y ofrece una vista de los fuegos artificiales, recuerdos de la fiesta y más. Los boletos comienzan en $100, incluye barra libre hasta las 11 p.m. Los paquetes de mesa comienzan en mil dólares. nyeonthestrip.com

Sahara Las Vegas

El Casbar Lounge ofrece entretenimiento en vivo, cócteles especiales por $13 y más, de 8 p.m. a 1 a.m. La entrada es gratuita. La fiesta de Tempo Entertainment en el Sahara Theatre presentará a los DJs Anthony Attalla, Xenaa, Anatolie, Teklow, Tuan Phace y Disconnect. Las puertas se abren a las 8 p.m., y las entradas anticipadas comienzan a costar $55 ($80 en la puerta). Bella Bistro presentará al DJ Sinatra, champaña de primera calidad y cocteles especiales, así como antipasto, pizza, canapés y más, de 6 a 11 p.m. Los boletos comienzan en $99. saharalasvegas.com

Sam’s Town

Sam’s Town Live! despedirá la Nochevieja con Serpentine Fire (una banda tributo a Earth, Wind & Fire) a las 10 p.m. Las entradas empiezan en $25, incluye un brindis con champaña. Los asientos de mesa reservados son de $60 por pareja, y las mesas VIP empiezan en $200. Out Da Norm presentará éxitos de R&B a las 6 p.m. en Roxy’s Lounge, entrada gratis. samstownlv.com

Silverton

“Skip the Strip” ofrecerá bebidas sin fondo en todos los bares del casino de 7 a 10 p.m., y entrada a la fiesta de baile del DJ a las 10 p.m. en el Veil Pavilion (pago solo en efectivo). Los boletos cuestan $25 por adelantado o $40 el día del evento. Los boletos para la fiesta de baile sólo son de $10. silvertoncasino.com/entertain

Skyline Hotel & Casino

Con los animadores Eldon Hunt y Bobby Lucas de 6 p.m. a 1 a.m. La entrada es gratuita Se requiere un mínimo de dos bebidas. skylinehotelandcasino.com

The Strat

La plataforma de observación será la sede de la 108 Party in the Sky de 9:30 p.m. a 12:30 a.m. con un bar de primera calidad, otro de martinis, estaciones de comida y postres, sonidos de DJ Godzilla y DJ Mickey, una cuenta regresiva, brindis con champaña, recuerdos de la fiesta y fuegos artificiales. Los boletos comienzan en $265 (los invitados que cenen en el Top of the World a las 10 p.m. entrarán gratis). La fiesta del 107 SkyLounge cuenta con los DJs CC y Stephi K, barra libre de dos horas hasta la medianoche y barra de pago en efectivo hasta las 4 a.m., aperitivos, recuerdos de la fiesta y fuegos artificiales de 10 p.m. a 4 a.m.; los boletos comienzan en $199. Además, Remix Lounge ofrece recuerdos de la fiesta y música de Radio Rave de 9 p.m. a 1 a.m. y DJ Enoc de 1 a 3 a.m., entrada gratis. stratospherehotel.com/new-years

Sunset Station

Brody Dolyniuk se reunirá con sus antiguos compañeros de Yellow Brick Road en el Club Madrid. Las puertas se abren a las 11 de la noche y la entrada es gratuita. La fiesta cósmica de bolos de Strike Zone será de 9:30 p.m. a 12:30 a.m., $175 por pista para un máximo de cinco personas, incluye una pizza grande de queso o de pepperoni con refrescos, recuerdos de la fiesta y más. sunsetstation.sclv.com

Texas Station

La fiesta anual del Jammin’ 105.7 comienza a las 8 p.m. en el Dallas Events Center. El evento cuenta con la presentación de Next, DJ Rock, un brindis con champaña y recuerdos de la fiesta. Los boletos empiezan en $49 en ticketmaster.com o stationcasinoslive.com.

Treasure Island

La fiesta de Nochevieja de Gilley con música en vivo de Michael Austin, un DJ, las Gilley Girls, transmisiones en vivo de las celebraciones de la víspera de Año Nuevo y más, a partir de las 9 p.m. Los boletos comienzan en $25. gilleyslasvegas.com

Tuscany

El Piazza Lounge ofrece martinis a mitad de precio durante todo el día y sonidos del DJ Spydr Jno de 9 p.m. a 2 a.m. toscanylv.com

The Venetian y Palazzo

El rapero Nas encabeza la fiesta en el Tao Nightclub con sonidos de Eric Dlux. Las entradas comienzan en $75 para las mujeres y $149.99 para los hombres, incluye aperitivos de 9 p.m. a medianoche, barra libre premium hasta las 11 p.m. y un brindis con champaña en taolasvegas.com/nye. El Lavo Lounge ofrece un paquete de barra libre de 9:30 p.m. a 1 a.m. por $75 en lavolv.com/nye. La fiesta del Electra Cocktail Club comienza a las 9 p.m. y presenta sonidos de DJ EarWaxXx, cinco ofertas de dim sum para compartir de Mott32 hasta las 11 p.m. y paquetes de servicio de botellas a partir de $500. La fiesta de Rosina comienza a las 9 p.m. ofrece cinco ofertas compartidas de dim sum de Mott32 hasta las 11 p.m. y paquetes de servicio de botellas a partir de $500. El Prestige Club Lounge ofrece una fiesta en el piso 23 de la torre del Palazzo con un DJ, champaña, vista de los fuegos artificiales, barra libre, postres y más, de 10 p.m. a 2 a.m. Los boletos comienzan en $250; se pueden reservar mesas. venetian.com/entertainment/nye.html

Wynn Las Vegas

Los Chainsmokers tocarán para el nuevo año en el XS Nightclub. Las entradas para Under the Stars comienzan a partir de $50 para las mujeres y $75 para los hombres; todas las entradas de acceso comienzan a partir de $100 para las mujeres y $125 para los hombres. Las puertas se abren a las 8 p.m. En el Encore Beach Club, Guy Gerber encabeza los titulares con el invitado especial Kaz James. Las puertas abren a las 10 p.m. y los boletos de acceso comienzan en $50 para las mujeres y $75 para los hombres. wynnsocial.com

Otras Fiestas

Boulder Dam Brewing Co.

The Bolder Damn NYE Bash comienza a las 8 p.m. y ofrece música en vivo, especiales de comida y bebida, sorteos, premios y un brindis con champaña gratis a la medianoche en 453 Nevada Highway, Boulder City. boulderdambrewing.com

Commonwealth

Con fiestas en la azotea y en el salón principal con DJs a partir de las 7 p.m. en 525 Fremont St. Los paquetes de barra libre comienzan en $49.99. commonwealthlv.com

Count’s Vamp’d

Con música en vivo de Count’s 77, Kaos/Bender y el Traveling Trailer Park en 6750 W. Sahara Ave. Las puertas abren a las 8:30 p.m. Los boletos cuestan $5 en puerta. vampdvegas.com

Distill

Cuenta con un DJ, especiales de bebidas, recuerdos de la fiesta y un brindis con champán. Las fiestas comienzan a las 9 p.m. en los siguientes lugares: 10820 W. Charleston Blvd.; 4830 W. Pyle Ave.; 6430 N. Durango Drive; 7790 W. Cheyenne Ave.; 1231 American Pacific Drive; 5750 S. Decatur Blvd.; 4140 S. Durango Drive; 6945 S. Rainbow Blvd.; y 7150 S. Durango Drive. La entrada es gratuita. distillbar.com

Fremont Street Experience

America’s Party Downtown comienza a las 6 p.m. y presentará entretenimiento sin parar de 11 bandas en cuatro escenarios, la caída de la bola desde Times Square en la pantalla de Viva Vision, un brindis de celebración con la alcaldesa de Las Vegasm Carolyn Goodman, una celebración pirotécnica en el escenario a medianoche y mucho más. El evento incluye la presentación de la optimización de 32 millones de dólares de la pantalla de Viva Vision, y el nuevo concepto de espectáculo, “MIXology”. La entrada es de $45. vegasexperience.com/nye

Gold Spike e Inspire

La fiesta “Escape Masquerade” contará con dos bares abiertos por el precio de uno, DJs, música en vivo, un brindis con champaña y más, de 8 p.m. a 4 a.m. en 217 Las Vegas Blvd. North. La admisión general comienza en $10. goldspike.com/nye

Hard Rock Live

La fiesta en el tercer piso cuenta con música de East Side Riot y DJ Divina, un bar abierto de primera calidad, estaciones de comida con aperitivos, recuerdos de la fiesta, brindis con champaña y una vista de los fuegos artificiales desde el patio con vista al Strip. Los boletos comienzan en $195 ($300 para el combo de la fiesta con el show de comedia y cena con Derek Richards) en el Hard Rock Cafe en el Strip, ubicado en 3771 Las Vegas Blvd. South. hardrock.com/live/locations/lasvegas

Italian-American Club

Fiesta de Año Nuevo con Jerry Tiffe y su banda de seis músicos, cena buffet italiana, brindis con champán y más, a partir de las 7 p.m. en 2333 E. Sahara Ave., $130. iacvegas.com; 702-457-3866

The Mint Tavern

La fiesta de fin de año cuenta con un bar abierto de $50, un espectáculo de magia y un brindis con champaña de 9 p.m. a 1 a.m. en 332 W. Sahara Ave. themintlv.com

Miracle Mile Shops

La Cantina Cabo Wabo en Miracle Mile Shops ofrecerá una fiesta de patio a partir de las 9 p.m. con entretenimiento y vistas a los fuegos artificiales. Los boletos empiezan en $200, incluye el paquete de bebidas todo lo que puedas tomar y acceso al patio. The Loft, el espacio para eventos en el piso superior de la cantina, ofrece una vista del Strip y un paquete de bebidas desde $125. El acceso VIP comienza en $500, incluye asientos en el frente y en el centro, opción de bebidas todo lo que puedas tomar y una comida de tres platos. Para precios y reservaciones llama al 702-385-2226 (opción 4) o envía un correo electrónico a kristen.maurer@cabowabovegas.com. La fiesta de PBR Rock Bar & Grill en Miracle Mile Shops comienza a las 9 p.m. y ofrece barra libre premium, transmisiones de televisión en vivo de las celebraciones en todo el país y servicio de botellas a partir de $500. La admisión general cuesta $50 en eventbrite.com. Nacho Daddy ofrecerá un brindis con champaña gratis a medianoche. miraclemileshopslv.com

El Museo de la Mafia

La fiesta de fin de año de temática de los años 20 en el Underground será de 8 p.m. a 12:30 a.m. y contará con música de jazz en vivo, cócteles y un brindis con champaña a medianoche. Las entradas para la barra libre VIP comienzan a partir de $75. themobmuseum.org

PT’s Taverns

PT’s Tavernas ofrecerá comida, bebidas y juegos especiales (incluyendo brindis de champán de cortesía a medianoche) en todos los lugares. Para detalles y ubicaciones, visita facebook.com/ptsentertainmentgroup.

Remedy’s

Con un DJ, bebidas especiales, recuerdos de la fiesta y un brindis con champán a medianoche. Las fiestas comienzan a las 9 p.m. en 3265 St. Rose Parkway, Henderson, y 530 Conestoga Way, Henderson. La entrada es gratuita. remedystavern.com

Richie McNeely’s

The Irish Pub ofrecerá entretenimiento de Darby O’Gill & the Little People, especiales de shots de $3 y $5, un brindis de whisky a medianoche y más en The District, 2235 Village Walk Drive, Henderson. ritchiemcneelys.com

Rockhouse

Rockhouse NYE 2020 en Grand Canal Shoppes contará con barra libre y aperitivos a partir de las 5 p.m. por $75 en eventbrite.com.

Centro de eventos de Ron Decar

El Swingin’ de Año Nuevo de Ron Decar cuenta con una banda, cantantes, bailarinas burlesque, artistas, un buffet, brindis con champán y un bar de dinero en efectivo en 1201 Las Vegas Blvd. Sur. Las puertas abren a las 6 p.m. y los boletos cuestan $125 por persona, $240 por pareja o $380 por pareja para asientos VIP y una botella de champaña. rondecarseventcenter.com

Springs Preserve

El Divine Cafe ofrece vista a los fuegos artificiales, un DJ, baile, bocadillos, un brindis con champaña y más, de 8:30 p.m. a 12:30 a.m. Los boletos empiezan en $54. springspreserve.org/events; eventbrite.com

Topgolf Las Vegas

Los paquetes para la bahía de Año Nuevo incluyen juegos de golf ilimitados y barra libre de 9 p.m. a 1 a.m., un brindis con champaña y recuerdos de la fiesta. Los boletos comienzan en $99 por persona. Los niveles 3 y 4 serán para las edades de 21 años en adelante. El lugar estará abierto a personas sin cita previa según la disponibilidad. topgolf.com/lasvegas