Eventos y celebraciones de Halloween alrededor del valle de Las Vegas

octubre 31, 2019 - 10:48 am

El paseo marítimo de Linq ofrece un espectáculo de Halloween del 25 al 31 de octubre (Adam Frazier / Studio J. Inc.)

Desfile en el centro de Summerlin. (Centro de Summerlin)

DJ Pauly D encabezará la fiesta de Drai's del "Día de Muertos" el 31 de octubre. (Drai's)

El Bosque Mágico de Opportunity Village está decorado con varios elementos y luces con temas de Halloween para su evento HallOVeen en Las Vegas el domingo, 21 de octubre de 2018. (Foto de archivo del Review-Journal)

Haunted Harvest en Springs Preserve (Springs Preserve).

La segunda celebración anual de Armies of the Night de Steve Aoki será el 29 de octubre en Omnia Nightclub. (Aaron García).

Aquí hay una lista de algunos eventos y lugares alrededor del valle que celebrarán Halloween hasta el 31 de octubre.

Atracciones

Bass Pro Shops

Con manualidades, juegos gratis y foto gratis con personajes de Peanuts para niños y más, en 8200 Dean Martin Drive. El horario es de 4 a 8 p.m. en Halloween. Trick-or-Treating (la recolección de dulces) comenzará a las 4 p.m. del jueves, con un desfile de disfraces a las 6 p.m. basspro.com/halloween

Freakling Bros .: Trilogía del terror

El horario de taquilla es de 7 p.m. hasta medianoche en el centro comercial Grand Canyon, ubicado en 4245 S. Grand Canyon Drive. “Gates of Hell” (debes tener 17 años o más; nadie menor de 13 años admitido), a $17; Coven of 13 y Castle Vampyre, a $15; y $40 por las tres atracciones. freaklingbros.com

HallOVeen

Abrirá a las 5:30 p.m. el jueves en Opportunity Village, ubicado en 6300 W. Oakey Blvd. HallOVeen cuenta con el Tren de Pasajeros Forest Express, el Carrusel Encantado de Cheyenne, salas mini-escape y “The Last Ride”, estaciones para pedir dulces, entretenimiento, exhibiciones de calabazas y más. Los boletos cuestan $15, menores de tres años entran gratis. Un pase con entrada y viajes ilimitados cuesta $22. halloveen.com

Las Vegas Haunts

Abierto de 6:30 p.m. a medianoche en Halloween en el centro comercial Meadows, 4300 Meadows Lane. Con Hotel Fear and Asylum, a $17-$22 por atracción o $27-$37 para ambos. Una parte de los ingresos beneficiará a Paradise Ranch Foundation. lasvegashaunts.com

Sustos en Town Square

Abre a las 7 p.m. diario. Con un laberinto embrujado, salas de fobia, una experiencia de sala de escape de películas de terror, entretenimiento, eventos especiales y más, en 6605 Las Vegas Blvd. Sur, $35 de jueves a sábado; Los pases VIP de acceso completo cuestan $125. scarevegas.com; 702-666-0949

¡Boo at the Zoo!

El Lion Habitat Ranch contará con estaciones de recolección de dulces y diversión temática de Halloween de 11 a.m. a 3 p.m. de jueves a sábado con la última admisión a las 2:30 p.m. en 382 E. Bruner Ave., Henderson, $20-$25; la entrada para un adulto incluye un niño menor de 14 años gratis, y los menores de cuatro años también entran gratis. 702-595-6666; lionhabitatranch.org

Halloween Town

Con juegos mecánicos, un huerto de calabazas, actividades y más, de 4 a 9:30 p.m. el jueves. Ubicado en 510 S. Rampart Blvd., 7455 S. Rainbow Blvd. y 9748 Las Vegas Blvd. Sur, entrada gratuita. La pulsera de viaje durante todo el día cuesta $20. Los boletos cuestan un dólar cada uno (2-4 boletos por viaje), $20 por paquete familiar de 25 boletos. lvpumpkinpatch.com

Undead Maze

La atracción de Fun Fright Productions estará abierta de 7 p.m. a 1 a.m. en Halloween y de 7 p.m. a medianoche de viernes a domingo en Tivoli Village, ubicado en 400 S. Rampart Blvd. La guarida amigable para los niños se llevará a cabo desde el mediodía hasta las 6 p.m. los sábados y domingos. Los boletos cuestan entre $5 y $15, para beneficiar a Nevada Partnership for Homeless Youth. facebook.com/undeadmaze; tivolivillagelv.com

Eventos

HALLOWEEN

Parkdale Trunk-or-Treat

El evento familiar presenta Trunk-or-Treating, actividades y más, de 6 a 8 p.m. el jueves en Parkdale Recreation Center, ubicado en 3200 Ferndale St., entrada gratis. clarkcountynv.gov/parks

Carnaval Safe Night Halloween

Con Trunk-or-Treating, jumpers, un zoológico de mascotas, juegos, concursos de disfraces, un muro para escalar y más, de 5 a 8 p.m. el jueves en Doolittle Community Center, ubicado en 1950 N. J St., entrada gratis. facebook.com/baclvmpd; 702-229-6374

Paseo fantasma de Halloween

El evento de Mix 94.1 contará con un concurso de disfraces, Trick-or-Treating (recolección de dulces) y más, de 5 a 8 p.m. el jueves en Main Street por el patio en The District, 2225 Village Walk Drive, Henderson, entrada gratis. shopthedistrictgvr.com

Película de Halloween en la “E”

Se proyectará una película con temática de Halloween con dulces, palomitas de maíz y bebidas a la venta de 6 a 8 p.m. el jueves en East Las Vegas Community Center, ubicado en 250 N. Eastern Ave., $2 la entrada, debes tener un Pase de Las Vegas Community Center. 702-229-1515

Halloween Spook-tacular

Con el espectáculo de pasarela “Fashion of the Dead”, Trick-or-Treating para niños, búsqueda del tesoro, concurso de disfraces, presentación de Las Vegas Dance Academy y más, de 5 a 7 p.m. el jueves en el centro comercial Fashion Show, ubicado en 3200 Las Vegas Blvd. Sur, entrada libre. El evento creará conciencia y recaudará fondos para la Fundación Thrive Youth. thefashionshow.com

Town Scary

Se organizará Trick-or-Treating, un concurso de disfraces para niños de 10 años o menos, actividades y más, de 4 a 7 p.m. el jueves en Town Square, 6605 Las Vegas Blvd. Sur, entrada libre. mytownsquarelasvegas.com

Treat Street

Se organizará Trick-or-Treating, la fiesta de disfraces para perros del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, un concurso de disfraces para perros “Howl-O-Ween” en beneficio de la Fundación Animal, proyecciones de “It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown” y más, de 5 a 7 p.m. el jueves en el centro de Summerlin, 1980 Festival Plaza Drive, entrada gratis. La inscripción para el concurso de perros es de $10 a $20, y el registro comienza a las 4:30 p.m. downtownsummerlin.com

Trick-or-Treat

El evento del Downtown Container Park contará con una caminata de dulces en las tiendas participantes de 5 a 7 p.m. el jueves y una proyección de “Beetlejuice” a las 7 p.m. en 707 Fremont St., entrada gratis. downtowncontainerpark.com

Trunk-or-Treat

Se llevará a cabo Trunk-or-Treating, pintura facial, un laberinto embrujado, una película de Halloween, food trucks y más, de 5:30 a 7:30 p.m. del jueves en Tivoli Village, 400 S. Rampart Blvd. tivolivillagelv.com

Ward 6 Halloween en la Y

Con un desfile de disfraces, DJ, manualidades, Trick-or-Treating,food trucks y más, de 5 a 8 p.m. el jueves en el Centennial Hills Community Center/YMCA, ubicado en 6601 N. Buffalo Drive, entrada gratis. 702-229-5463

Fiestas de halloween para adultos

Encore Beach Club

EBC en Night with Fisher el miércoles, las puertas se abrirán a las 10 p.m. Tocarán Guy Gerber, Beduino y Dead-Tones de 2 a 10 p.m. el jueves. Los precios de los boletos varían. encorebeachclub.com

PT’s

Las Tabernas de PT’s organizarán fiestas de Halloween en varios lugares hasta el 1º de noviembre. Los eventos incluirán concursos de disfraces, karaoke, cócteles y shots temáticos, comidas y bebidas especiales y otras actividades. Para obtener una lista de las fiestas, visita facebook.com/ptsentertainmentgroup.

Gold Spike’s ‘Fright Spike’

“Golden Ghouls” con DJ Bad Antikz y bebidas especiales a las 10 p.m. del miércoles. Organizada por MP Art, la fiesta de Halloween “LIT” presenta sonidos de Freddy B y Presto One y concursos de disfraces para el mejor disfraz general, la mejor pareja y la mujer más sexy, con más de cinco mil dólares en efectivo y premios, a las 10 p.m. el jueves en 217 Las Vegas Blvd. Norte. goldspike.com

Park MGM

En Halloween, el club llevará a cabo el “Little Monsters Ball” con un set de DJ de Jodie Harsh y 10 mil dólares en premios para los disfraces más creativos de Lady Gaga. Para detalles y boletos, visita ontherecordlv.com/halloween.

The Barbershop Cuts and Cocktails

Un concurso de disfraces de Halloween por tres mil dólares en efectivo, premios y música en vivo a las 9 p.m. el jueves en The Cosmopolitan of Las Vegas. thebarbershoplv.com

Fiesta en la calle

Con un DJ, inflables, juegos de columpios LED, fotos, bebidas especiales de Bacardi y más, a las 9 p.m. el jueves en PKWY Tavern Flamingo, 9820 W. Flamingo Road. El concurso de disfraces para premiar al más sexy, aterrador y escandaloso comienza a las 10 p.m. pkwytavern.com

Count’s Vamp’d

Halloween Bash presenta música de Count 77, películas de terror, especiales de comida y bebida, las puertas abren a las 8:30 p.m. del jueves en 6750 W.Sahara Ave., $5 la entrada. vampdvegas.com; 702-220-8849

Drai’s Nightclub

La fiesta de Drai’s de “Día de Muertos” presenta a Pauly D el jueves. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en el Cromwell. Los boletos comienzan en $30 para mujeres y $50 para hombres. draisgroup.com

Gilley’s

Con el “Concurso de disfraces de Halloween Fang-tastic”, premios en efectivo, bebidas especiales, música de Dez Houston, a las 9 p.m. el jueves en Gilley’s Saloon, Dance Hall & Bar-B-Que en Treasure Island. gilleyslasvegas.com

Hakkasan

La alineación de Halloween presenta a Calvin Harris con Generik el jueves. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en MGM Grand. Los precios de los boletos varían. hakkasanlv.com

House of Blues

La fiesta de Halloween Freak on a Leash presenta música de Children of the Korn el jueves. Las puertas se abren a las 7 p.m. en Mandalay Bay. Los boletos comienzan en $10. houseofblues.com/lasvegas

Kaos

Cardi B es la anfitriona de la fiesta “Demon Dome” en Halloween. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en Palms. Los precios de los boletos varían. palms.com/kaos

Lago las vegas

Shipwrecked Haunted Costume Party presenta un concurso de disfraces con premios, música, aperitivos, bebidas especiales con temática pirata y más, de 8 a 10 p.m. el jueves a bordo del Yate La Contessa en Lake Las Vegas, $50 por persona. lakelasvegasevents.com

Light Nightclub

El rapero Saweetie se presentará en la fiesta “Lightmare” del club, con un concurso de disfraces para un premio de 10 mil dólares en Halloween. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en Mandalay Bay. Los boletos comienzan en $20 para mujeres y $30 para hombres. thelightvegas.com

Omnia Nightclub

El club organiza una fiesta de temática extraterrestre en Halloween con Fergie DJ. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en el Caesars Palace. Los precios de los boletos varían. omnianightclub.com

The Strat

DJ Ashba organiza la fiesta de Halloween gratuita “The Devil’s Bash” en su Ashba Clothing Store a las 9 p.m. el jueves. El evento presentará entretenimiento, refrigerios, concursos de disfraces, premios, encuentros y saludos con Ashba y más. Los Sin City Sinners tocarán en la fiesta posterior en el Remix Lounge del piso del casino a partir de las 11:30 p.m. facebook.com/djashbaofficial

Tao Nightclub

Con DJ Mustard y un concurso de disfraces por cinco mil dólares en premios el jueves. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en The Venetian. Los boletos comienzan en $15 para mujeres y $20 para hombres. taolasvegas.com

The Underground en Mob Museum

Con un concurso de disfraces, música en vivo de Lady and the Vamp, bebidas especiales de $10, cartas de tarot y lecturas de bolas de cristal de Kate Wind y más, 7 p.m. a medianoche el jueves en 300 Stewart Ave., entrada gratuita con la contraseña Heebie-Jeebies. themobmuseum.org

XS Nightclub

Con DJ Black Coffee en Halloween. Las puertas se abren a las 10:30 p.m. en Wynn Las Vegas. Los boletos comienzan en $30 para mujeres y $50 para hombres. Pases semanales de Halloween para eventos en XS y EBC están disponibles. xslasvegas.com

Young Frankenstein Halloween Costume Ball

Para beneficiar a Keep Memory Alive, con entretenimiento, apariciones sorpresa, comida, vinos, un jardín de cerveza, cócteles especiales, concurso de disfraces y más, de 8 p.m. hasta la medianoche del jueves en el centro de eventos Keep Memory Alive, ubicado en 888 W. Bonneville Ave., $125. Las luces exteriores del centro de eventos cambiarán de naranja a púrpura a la medianoche para el Mes Nacional de Concientización sobre el Alzheimer en noviembre. No se permiten máscaras. keepmemoryalive.org/halloween