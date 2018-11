Fans de Chick-fil-A desafían al clima

Fans de Chick-fil-A no estaban dispuestos a permitir que un poco de clima frío (y en algunos lugares, mucha nieve) se interpusiera en su camino para disfrutar de sándwiches de pollo gratis durante un año.

Siguiendo la tradición, Chick-fil-A celebra la apertura de sus ubicaciones más nuevas, una en el noroeste de Las Vegas y otra en Buffalo, Nueva York, regalando comida gratis a los primeros 100 invitados de cada restaurante.

Como parte de los eventos de los “Primeros 100”, los fans de Chick-fil-A se pusieron manos a la obra para armar casas de campaña y resguardar su lugar en la fila desde las 6 de la mañana del miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves, informó el restaurante en un comunicado. Las sucursales abrirán oficialmente para el servicio el jueves.

Mientras que los comensales están posiblemente esperando cómodamente con el sol brillando sobre ellos en Las Vegas, la escena es drásticamente diferente en Nueva York.

En un video publicado por la estación de televisión local WGRZ alrededor de las 11 a.m., se muestran carpas instaladas en un estacionamiento lleno de nieve, con cielos oscuros y más nieve cayendo. De acuerdo con Weather.com, la temperatura en Buffalo en ese momento era de 33 grados.

Con base en el clima inclemente, la estación se actualizó más tarde para anunciar que Chick-fil-A estaría modificando el evento de Buffalo para finalizar a las 6 p.m. del miércoles en lugar de jueves por la mañana.

OMG @ChickfilA in Cheektowaga is a snowy shanty town. People are putting out their tents to be one of the first 100 customers when it opens tomorrow. People are super nice and helpful, helping each other shovel and put up their tents!! @WKBW pic.twitter.com/y8243IJKRj

— Thuy Lan Nguyen (@ThuyLanWKBW) November 28, 2018