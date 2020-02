Jugador gana un premio de 1.7 mdd en el Strip de Las Vegas

Wheel of Fortune Triple Gold Gold Spin Megatower (International Game Technology)

La llegada del terrible lunes no le afectó a un jugador de tragamonedas de Wynn Las Vegas.

Jugando con 10 dólares en una Wheel of Fortune Gold Spin Triple Gold de un dólar, un jugador ganó $1,734,677.19 dólares.

La vuelta ganadora pegó justo antes de las 6:30 p.m. del lunes, según el especialista en relaciones públicas de Wynn Las Vegas, Jesse Williams.

Otros ganadores a lo largo del Valle de Las Vegas

En el Río, un jugador de video póquer pegó un multiplicador de cinco en una mano con cuatro ases y un kicker (dos de diamantes), válido por 100 mil dólares.

What a way to start a Monday! CONGRATS to our guest who hit a Triple Double Bonus and won $100,000! #VideoPoker pic.twitter.com/7WBetWWTUk — Rio Las Vegas (@RioVegas) February 11, 2020

En Fremont, un visitante hawaiano llamado Darrell, alineó imágenes que le permitieron ganar 15 mil 369 dólares.

Darrell visited us from Hawaii and turned his $2 bet into a whopping $15,369 jackpot! Now that's gold! #FremontCasino #BConnectedWinners pic.twitter.com/jc86x5DKJ9 — Fremont Casino (@fremont) February 7, 2020

En el Hotel California, Donalyn, en una jugada de 5.88 dólares en Dancing Drums Explosion, ganó 12 mil siete dólares.

Earlier this week, Donalyn turned a $5.88 bet into a $12,007 jackpot win at the Cal! Who's spotted this machine when entering the Cal!? #TheCalCasino #BConnectedWinners pic.twitter.com/fYVFTw8QWK — California Casino (@thecalcasino) February 8, 2020

En Four Queens, dos visitantes de Florida están felices de haberse detenido en el casino del centro de Las Vegas.

Robert convirtió su jugada en una ronda de bonos de Fortune 88 en 10 mil cinco dólares.

Lucky Robert from Florida was playing a progressive penny slot machine (88 fortune ) by Bally and hit $10,005.40 on a bonus round! #4queens #fourqueens #jackpot #winnerwinner pic.twitter.com/ce1HMlmlRb — 4 Queens HotelCasino (@4QueensLV) February 11, 2020

Otro jugador del Sunshine State reveló una escalera real progresiva en un video póquer de un dólar por siete mil 826 dólares.