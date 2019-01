Lady Gaga busca seguir el camino de Frank Sinatra hacia un Óscar

Lady Gaga se presenta durante Sinatra 100 - Un concierto de los Grammy All-Star en The Wynn Las Vegas, el miércoles 2 de diciembre de 2015. (Foto de Eric Jamison / Invision / AP)

En 1954, Frank Sinatra estaba al frente de una gran banda como parte de lo que habíamos llamado ‘residencia en el Strip’. Ese fue el mismo año en que ganó el Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación del soldado Ángelo Maggio en “De aquí a la eternidad”.

Sesenta y cinco años más tarde, Lady Gaga está encabezando en el Strip con dos espectáculos, “Enigma” y “Jazz & Piano”, el último de los cuales cuenta con una gran banda y acaba de ser nominada para su primer Óscar como actriz por interpretar a una cantante aspirante en “A Star Is Born”.

Si la historia se repitiera, no sería la primera conexión de la cantante de “Bad Romance” con los ojos azules de Ol’.

En 2015, Gaga culminó el especial de la CBS “Sinatra 100: un concierto de Grammy All-Star”, grabado en Wynn Las Vegas, al grabar una versión de “New York, NewYork” mientras estaba vestida con un esmoquin inspirado en el Presidente del tablero. Comenzó “Jazz & Piano” el domingo en el Park Theatre con “Luck Be a Lady” de Sinatra, cubrió “Call Me Irresponsible” y concluyó con el doble golpe de “Fly Me to the Moon” y “New York, New York” en otro esmoquin.

Si Lady Gaga se llevara un Óscar, o dos, (también está nominada a la mejor canción original por “Shallow”), se uniría a la lista de algunos artistas raros entre los de Las Vegas.

En 2009, Jerry Lewis recibió un Óscar honorífico como ganador del Premio Humanitario Jean Hersholt.

La compañera principal de Gaga en el Park Theatre, Cher, recibió el de mejor actriz en 1988 por su trabajo en “Moonstruck”, pero eso fue 20 años antes de su primera residencia en Las Vegas en Caesars Palace.

Celine Dion, por supuesto, cantó “My Heart Will Go On” de “Titanic”, que en 1998 se llevó a casa el Óscar a mejor canción original, aunque el premio fue para los escritores de la canción, James Horner y Will Jennings.

Ha sido una temporada de premios muy concurrida para la cantante, nacida bajo el nombre de Stefani Germanotta. Ya ha sido nombrada mejor actriz por la National Board of Review, empatada con Glenn Close por el honor en los Critics Choice Awards y está nominada en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla del domingo y en los BAFTA del 10 de febrero.

Los Premios de la Academia 91 se presentarán el 24 de febrero.