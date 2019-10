Lady Gaga cae del escenario en el Strip de Las Vegas

Lady Gaga y un fan cayeron del escenario en Park Theatre el jueves por la noche cuando la superestrella reanudó su residencia “Enigma”.

El hombre aún no identificado levantó a Gaga cuando ella le rodeó la cintura con las piernas, resbaló los pies y los dos cayeron unos tres pies al suelo. Se escuchó un chasquido fuerte en un video de los fans del momento, y lo que parece ser una silla rota fue visible.

Gaga luego invitó al fan al escenario y lo sentó junto a ella en el piano. Las publicaciones en Twitter indican que ella dijo que la multitud no lo culpe por el incidente, diciendo: “Se necesitan dos para bailar tango”.

Gaga urged the fan who accidentally dropped her off stage not to blame himself as he was crying after the incident, she then proceeded to perform the next song with him asking for people on the internet to be kind and not bully him: "It takes two to tango". pic.twitter.com/lExFsr6Ccq

