Las 10 mejores cosas que hacer esta semana en Las Vegas

Ice Cube actúa en el Austin City Limits Music Festival el 14 de octubre de 2017, en Austin, Texas. (Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo)

Gene Simmons (Animazing Gallery Las Vegas)

Rooftop Hidden Cinema (foto de cortesía)

El rapero Ice Cube sonríe antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Oakland Raiders y los Arizona Cardinals en Oakland, California, el domingo 19 de octubre de 2014. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Caballeros se abren paso junto a otros sobre la zona de la Corte Real durante el Festival del Renacimiento Age of Chivalry en Sunset Park el domingo 13 de octubre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Lars Frederiksen y Tim Armstrong de Rancid actuando en The Tabernacle el lunes 9 de septiembre de 2013, en Atlanta. (Foto de Robb D. Cohen/Invision/AP)

Don Felder, ex integrante de los Eagles, interpreta Hotel California como parte del espectáculo Styx & Don Felder: Renegades In The Fast Lane, espectáculo en el Teatro Venetian el jueves 5 de enero de 2017. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

MÚSICA

1. Pesadilla en la calle Q

La pistola de bop estará totalmente cargada cuando Ice Cube, precursor del gangsta rap y fanfarrón de clase mundial, encabece las festividades de “Pesadilla en la calle Q” de este año. Quizá Cube sea más conocido por su faceta de actor, pero su ladrido de bulldog en el micrófono sigue siendo uno de los sonidos característicos del hip-hop. También estarán en el cartel otras luminarias del rap/R&B de la Costa Oeste como Warren G, Xzhibit, N2Deep y otros. El espectáculo comienza el sábado a las 19.00 horas en el Orleans Arena, 4500 Tropicana Ave. Las entradas cuestan a partir de 44 dólares; ticketmaster.com.

– Jason Bracelin

CINE

2. Festival de Cine de las Artes de Las Vegas

Tras no participar el año pasado, el Festival de Cine de las Artes de Las Vegas se convierte en virtual en su tercera edición. El festival, que incluye la diversidad, presentará una colección internacional de dos largometrajes y 62 cortometrajes, todo por el módico precio de 20 dólares. Las transmisiones a la carta pueden desbloquearse desde el viernes hasta el lunes. Para obtener entradas y más detalles, consulta lvqueerarts.com.

– Christopher Lawrence

COMUNIDAD

3. Carrera SafeNest por la Esperanza 5K

La inscripción sin cita previa la mañana de la carrera significa que tienes tiempo de sobra para levantarte del sofá y participar en la carrera 5K del sábado o, si lo prefieres, en la carrera divertida de 1 milla, por la excelente causa de apoyar un lugar seguro para las víctimas del abuso doméstico. El evento de este año hace hincapié en que las mascotas también son víctimas, así que lleva a tu perro. Las inscripciones comienzan a las 7 de la mañana en el Parque Familiar W. Wayne Bunker, 7351 W. Alexander Road; 50 dólares de inscripción para la 5K, 20 dólares para la carrera divertida; safenest.org.

– Scott Dickensheets

FERIA

4. Festival del Renacimiento de la Era de la Caballería

Caballeros, doncellas, artesanos y juglares errantes poblarán Sunset Park este fin de semana cuando el 27º Festival Anual del Renacimiento Age of Chivalry traiga un poco del pasado a la moderna Las Vegas. El programa incluye música, recreaciones históricas, espectáculos, cuentacuentos, caballeros, una búsqueda del tesoro e incluso una fiesta del té de la princesa. La explosión del pasado europeo se celebra de 10 de la mañana a 10 de la noche el viernes y el sábado y de 10 de la mañana a 5 de la tarde el domingo. Las entradas cuestan a partir de 15 dólares. lvrenfair.com

– John Przybys

ARTE

5. Obras de arte de Gene Simmons

Se le conoce por su habilidad artística con el sonido. Pero el pilar de Kiss, Gene Simmons, también puede hacer cosas muy interesantes –incluso intrigantemente sutiles– con los colores y las formas, como se revela en “Gene Simmons Artworks”, una exposición en la Galería Animazing de The Venetian’s Grand Canal Shoppes. La muestra estará abierta desde el jueves hasta el 23 de octubre e incluye bocetos, dibujos y pinturas. El horario de la galería es de 11 de la mañana a 9 de la noche de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 8 de la noche los viernes y sábados, y de 11 de la mañana a 8 de la noche los domingos. Más información en animazing.com.

– John Przybys

GALA

6. M.E.N.U.S.

M.E.N.U.S. –que sería Mentoring and Educating Nevada’s Upcoming Students– es la gala anual benéfica de la Epicurean Charitable Foundation que refuerza su fondo de becas. Es el viernes, junto a la piscina de Virgin Hotels Las Vegas. El tema es “Glitz and Glam of Vintage Vegas”, y Wayne Newton será el invitado de honor. Entre los restaurantes que participan en la cena se encuentran Hugo’s Cellar, Buddy V’s Ristorante, T-Bones Chophouse, Johnny C’s Diner, Sambalatte, The Stove, Violette’s Vegan y BBQ Mexicana. Para conseguir entradas, que cuestan a partir de 500 dólares, o para pujar en la subasta silenciosa, visita ecflv.org.

– Heidi Knapp Rinella

MÚSICA

7. Rancid/Dropkick Murphys

Los punkies de toda la vida, Rancid, seguirán dando caña después de todos estos años y te harán buscar las pastillas para la garganta el sábado por la mañana, después de liderar los numerosos sing-alongs que destacan en su impecable discografía. Junto a ellos están los puntales del punk celta, Dropkick Murphys, y los duros rockeros The Bronx, que el mes pasado patearon Las Vegas en la Punk Rock Bowling. El viernes, a las 8 de la noche, se podrá sudar en el The Theater at Virgin Hotels Las Vegas. Las entradas cuestan a partir de 35 dólares en axs.com.

– Jason Bracelin

MÚSICA

8. Don Felder

El ex guitarrista principal de los Eagles, Don Felder, cuyos éxitos posteriores a los Eagles incluyen la ya icónica “Heavy Metal (Takin’ a Ride)” de la ya icónica película del mismo nombre, toca el viernes en el Grand Events Center de Green Valley Ranch Resort. Felder pasó 27 años con The Eagles antes de su salida en 2001, habiendo participado en la creación de clásicos como “Hotel California” y “Victim of Love”. El espectáculo es a las 8 de la noche, y las entradas cuestan a partir de 25 dólares en stationcasinoslive.com.

– John Przybys

CINE

9. Cine oculto

Su nombre es un poco equívoco. El cine oculto no está exactamente “escondido”, sino que no está donde normalmente se busca una sala de cine: en lo alto de un estacionamiento en el 321 S. Casino Center Blvd. Este fin de semana, el cine oculto al aire libre se adentra en el espíritu de Halloween con la proyección de “Saw” (viernes a las 19 horas), “Psicosis” (sábado a las 19 horas) y “Scary Movie” (sábado a las 22 horas). Las películas de miedo continuarán hasta la noche de Halloween. Las entradas cuestan entre 11 dólares y 52.50 dólares, más impuestos. Consulta hidden-cinema.com.

– Christopher Lawrence

BURLESQUE

10. Calificado como rojo

Este es un periódico familiar, así que rápido, arranca esta página de las manos de tu hijo adolescente antes de que lea este artículo. “Rated Red” es un espectáculo de burlesque de gran producción de los imaginadores inmersivos de Area15, con 16 bailarinas “feroces”, diversas y “positivas ante su cuerpo”, una banda de cuatro músicos en vivo y un factor ooh-la-la muy elevado. Tendrás que gastar dinero de turista para verlo (las entradas cuestan 75 dólares), pero le da un toque extra de pecado a esta ciudad del pecado. Viernes a las 9 y a las 11 de la noche, 3215 S. Rancho Drive, area15.com.

– Scott Dickensheets