Las 5 mejores apuestas de esta semana en Las Vegas

Anthony Brown se presenta en el McDonald's Inspiration Celebration Gospel Tour 2014 en Mount Airy COGIC el jueves 22 de mayo de 2014 en Philadelphia, PA. (Foto por Donald Traill / Invision / AP)

En esta foto del jueves, 31 de marzo de 2016, el cómico George López posa para un retrato en Nueva York. López dice que planea usar su reciente tiff de alta tecnología con San Antonio como forraje para su nueva comedia en TV Land, que está basada en su vida. (Foto de Scott Gries / Invision / AP)

Stellar Gospel Music Awards

El favorito del Evangelio, Kirk Franklin, vuelve a ser el anfitrión de la 33ª entrega anual de los Stellar Gospel Music Awards el sábado. La ceremonia de homenaje a los artistas del gospel comienza a las 6:30 p.m. en la Arena Orleans. Anthony Brown (en la foto) y Group Therapy encabezan las nominaciones con 10, seguidos por Tasha Cobbs Leonard, J.J. Hairston & Youthful Praise y Travis Greene con nueve. Los boletos cuestan entre $50 y $200; llame al 800-745-3000 para más información.

George López

Recientemente estuvo de gira con Cedric the Entertainer, Eddie Griffin y D.L. Hughley en el “Comedy Get Down Tour”, pero el comediante George López titula por su cuenta a las 10 p.m. del viernes y sábado en el Teatro Terry Fator en The Mirage. Los boletos cuestan $65.39 a $87.19; llame al 702-792-7777 para más información.

Jeffrey Osborne

Escucha las canciones “On the Wings of Love” y “Stay With Me Tonight” cuando el cantante de R & B Jeffrey Osborne se presente en el Golden Nugget. Showtime es a las 8 p.m. en el Showroom. Los boletos cuestan entre $42.51 y $195.11; llame al 866-946-5336 para más información.

Bob Anderson

El cantante impresionista Bob Anderson interpreta los favoritos de los músicos a través de las épocas a las 7:30 p.m. del viernes y sábados en el Showroom en South Point. Los boletos cuestan entre $20 y $30; llame al 702-797-8055 para más información.

Finales Mundiales de Monster Jam

El Toro Loco, Scooby Doo y el Black Pearl se encuentran entre los competidores en la final mundial de Monster Jam en el estadio Sam Boyd. La competencia de carreras de camiones y freestyle presenta hombres y mujeres conduciendo camiones de diseño personalizado de aproximadamente 12 pies de alto y 12 pies de ancho. Los fanáticos con boletos también pueden disfrutar del Pit Party, con autógrafos, actividades para niños y más. El evento principal comienza a las 6:30 p.m. del viernes y sábado. Los boletos cuestan entre $66 y $76 solo los viernes, entre $71 y $91 solo los sábados y entre $132 y $212 los dos días. Los paquetes de Double Down cuestan entre $212 y $262; llame al 702-739-3267 para más información.