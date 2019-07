A newly renovated sports book can be seen from BLVD & MAIN Taphouse at The STRAT hotel casino in Las Vegas on Friday, July 12, 2019. Brett Le Blanc/Las Vegas Review-Journal

Entrar en el casino de STRAT es como ver cobrar vida a una foto de un antes y un después.

A la derecha hay un piso de casino poco iluminado con señalización y decoración anticuadas. Pero a medida que los visitantes se mueven hacia la entrada principal, de repente se encuentran en medio de luces más brillantes, decoraciones modernas en el techo y nuevas máquinas tragamonedas.

We think the timing of the STRAT renovations will coincide with the shift of energy back towards this side of the Strip.

Chad Beynon