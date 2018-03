Lecciones de comportamiento apropiado en escenarios, por Elton John y Pink Martini

El cantante Elton John se presenta antes de anunciar la gira mundial final en Gotham Hall el miércoles, 24 de enero de 2018, en Nueva York. (Foto por Evan Agostini / Invision / AP)

Frank Marino se presenta con su segunda estrella en el Paseo de las estrellas de Las Vegas en su programa Diva's Las Vegas de Frank Marino, presentando un elenco de imitadoras femeninas en el showroom del Palacio Imperial en el Imperial Palace de Las Vegas, NV el 25 de febrero de 2010. (Erik Kabik)

Es algo bueno que Elton John no ponga un recipiente de propinas arriba de su “Million Dollar Piano”. Los fanáticos en el Coliseo en el Caesars Palace probablemente lo golpearían en el escenario…o le robarían.

Parece que lo último para hacer en el Coliseo es meterse con Sir Elton durante su concierto en “Saturday Night’s Alright For Fighting”. El momento favorito de los fanáticos aparece en el programa, y los miembros de la audiencia en las dos primeras filas pueden subir al escenario, cantar y grabar el momento en sus redes sociales.

El comportamiento que no interfiere con el rendimiento del concierto o del artista se considera correcto.

Pero dos veces en las últimas dos semanas, los fanáticos han tratado el escenario del Coliseo como si fuera Rush Lounge en Golden Nugget. El día de San Valentín, un fan lanzó a John, lo que parecían ser collares enredados en bola de Mardi Gras, y lo golpearon en la cara. Me pasé alrededor de medio minuto checando si le salió sangre o si tuvo dientes sueltos.

El jueves por la noche, un fan interrumpió la actuación de John poniendo sus manos sobre las teclas del piano, y luego tratando de tomar imágenes de primer plano del piano.

Como muestra un video publicado en el sitio web de celebridades TMZ, John aguantó esta interferencia por unos momentos, luego salió del escenario y parecía listo para terminar la presentación. Pero él volvió a cerrar con “Circle of Life”, diciendo del fanático ofensor, “¡Tú la… (palabra inapropiada)!”

John siguió con un comentario en su página de Instagram, diciendo que le gustaba que los fanáticos se unieran a él en el escenario, pero, “Este chico fue grosero, perturbador y no tenía respeto por el espectáculo, así que le hice saber cómo me sentía, luego se fue del escenario hasta que lo removieron”.

El número permanece sin cambios en el programa, los fanáticos volvieron al escenario el viernes por la noche, pero hay una teoría de por qué la gente se inquieta durante las presentaciones de John. Él cerrará su carrera en Caesars el 17 de mayo. Como vicepresidente senior de AEG Live: John Nelson, cuya compañía promueve la residencia en El Strip de John, publicó: “A medida que nos acercamos a la actuación final de ‘Million Dollar Piano’, los fanáticos parecen estar emocionándose más y más, solo quiten sus manos de ese costoso instrumento”.

Más Acción

Sobre el tema de hacer fiesta en el escenario, qué hacer y no hacer …

Pink Martini tiene su sistema resuelto. El director musical Thomas Lauderdale y la vocalista China Forbes explican a sus audiencias que pueden bailar en el escenario detrás de la orquesta en cualquier momento e incluso aparecer en el frente de la portada de “I Am Woman” de Helen Reddy. Por lo tanto, docenas de miembros de la audiencia, y muchas mujeres, subieron al escenario el sábado por la noche durante la presentación de Pink Martini en la gala anual de recaudación de fondos para la Filarmónica de Las Vegas.

No hubo incidentes, a menos que una línea de conga de clausura se pueda describir como tal. La presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica: Jeri Crawford, encabezó la acción ella misma.

En la caminata

El Paseo de las Estrellas de Las Vegas ha sido ampliamente superado por la colocación de bolardos en El Strip. Cerca de 50 estrellas han sido sacadas de su posición original. Frank Marino de “Divas Las Vegas” en el Hotel Linq, quien le dijo a KTNV, canal 13 (donde es colaborador semanal al aire, como yo, para su información) que notó que su estrella frente al Hotel Paris Las Vegas había sido retirada.

Marino ha sido honrado dos veces y todavía tiene su estrella en The Linq. Pero aún no se sabe cuántas de las 49 estrellas eliminadas serán sustituidas.

Con el estilo del “Hollywood Walk of Stars”, aunque menos publicitado, el Paseo de las estrellas de Las Vegas requiere honorarios para donar entre $5 mil y $15 mil por estrella (para pagar las tarifas de instalación y mantenimiento).

Entre aquellos cuyas estrellas han sido eliminadas están Elvis Presley, Wayne Newton (la primera estrella en ser honrada, en 2004), Liberace, Sammy Davis Jr., Rich Little y el veterano productor de Vegas Dick Feeney.

Aquellos cuyas estrellas han sido arrancadas no son felices, naturalmente. Me dijeron que hay un esfuerzo de movilización para organizar una demanda colectiva contra los funcionarios de Walk of Stars por presuntamente mal manejo de este problema. Parece que este es el comienzo de esta controversia.

Hay esto también …

Surgiendo a mitad de la semana, al menos en mi hemisferio, un zumbido serio sobre Gwen Stefani (o posiblemente No Doubt) como cabeza de cartel en el teatro Zappos más tarde este año o a principios de 2019. No pierdas de vista las noticias de The Zap.