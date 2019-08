Life is Beautiful y Elton John entre los conciertos más destacados de Las Vegas

Fans reaccionan mientras French Montana se presenta en el escenario del centro de la ciudad durante el primer día del festival anual Life is Beautiful en el centro de Las Vegas el viernes, 21 de septiembre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Elton John toca "The Million Dollar Piano" en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas en la víspera de Año Nuevo el 31 de diciembre de 2016 en Las Vegas, Nevada. (Foto por Denise Truscello / WireImage)

El premio al logro de por vida para Robert Cray, se presenta durante el show Americana Honors and Awards el miércoles, 13 de septiembre de 2017 en Nashville, Tennessee (AP Photo / Mark Zaleski)

Eric Clapton se presenta durante el New Orleans Jazz & Heritage Festival el 27 de abril de 2014 en Nueva Orleans. (Foto de Amy Harris / Invision / AP)

Halsey se presenta en Wango Tango el sábado, 1º de junio de 2019 en el Dignity Health Sports Park en Carson, California (Foto de Chris Pizzello / Invision / AP)

El cantante Marc Anthony, se presenta en concierto durante el Gigantes Tour que también presenta a Chayanne y Marco Antonio Solís el viernes, 10 de agosto de 2012 en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto por Charles Sykes / Invision / AP)

Jordan Maxwell, a la izquierda, de Las Vegas, toca el piano mientras Aleks Bolta, también de Las Vegas, observa durante el primer día del festival anual Life is Beautiful en el centro de Las Vegas el viernes, 21 de septiembre de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Gorillaz toca en el escenario del centro de la ciudad durante el último día del festival Life is Beautiful en el centro de Las Vegas el lunes, 25 de septiembre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Adelante, lanza a Space Jesus y Toto juntos e intenta, ¡solo intenta! – No tener una fiesta.

Sí, casi imposible.

El primero es un DJ-productor destetado de hip-hop que “explora el universo auditivo electrónico en busca de frecuencias más bajas, sentimientos futuros y latidos de fuego”, según su perfil de SoundCloud.

Este último es un abanderado del rock suave cuya carrera ha recibido un impulso gracias al reciente cover de Weezer de su éxito “Africa” de los ochentas.

Son solo dos de los más de 70 actos que se presentan en el Festival de Música y Arte Life is Beautiful, programado del 20 al 22 de septiembre.

Regresando al centro de la ciudad por séptimo año, el festival cuenta con los titulares de cartel Chance the Rapper, Black Keys y Post Malone junto con el precoz popster Billie Eilish, los rockeros alternativos Portugal. The Man, la flexible del ritmo del R&B Janelle Monae, los ejemplares del Afro-ritmo Vampire Weekend, el rapero Lil Wayne, el productor de DJ Zedd y otros más.

Es el evento musical más grande en un mes lleno de ellos, el resto de los 10 mejores conciertos de Las Vegas para septiembre los presentamos a continuación:

Big Blues Bender, del 5 al 8 de septiembre en el Hard Rock Hotel

No, el Blues Bender más grande no se lee tan bien en las camisetas, pero sería un ajuste de título adecuado mientras el evento de blues de cuatro días se traslada desde la Plaza hasta el Hard Rock. Gov’t Mule, el gran guitarrista Robert Cray, los verdaderos creyentes del rock and roll Little Steven y los Disciples of Soul y docenas más se presentarán toda la noche en cinco escenarios.

Elton John, 6 y 7 de septiembre en T-Mobile Arena

Muchos grandes músicos se han embarcado en giras de despedida este año: Kiss, Lynyrd Skynyrd, Bob Seger, George Clinton, Slayer. Agreguen a Elton a la lista, ya que esta salida será la última. Tal vez aún lo veremos en Las Vegas de vez en cuando, ya que John es un habitual en el emporio de vinilo local Wax Trax Records.

Keith Urban, 6 y 7 de septiembre en el Colosseum at Caesars Palace

El Colosseum se ha renovado, pero el cantante de música country, Keith Urban (quien bautizará el lugar renovado), no necesita tales mejoras cosméticas para aumentar sus sueños. Solo pregúntale a tu mamá.

Fin de semana del Día de la Independencia Mexicana, del 12 al 15 de septiembre en múltiples lugares

Para los amantes de la música latina, el fin de semana del Día de la Independencia de México es como morir e ir al cielo sin la parte molesta de morir. Para este año: Luis Miguel (Colosseum at Caesars Place, 12, 13, 15 y 16 de septiembre); Banda MS (Teatro Zappos en Planet Hollywood Resort, 13 de septiembre); Daddy Yankee (The Chelsea at The Cosmopolitan, 13 de septiembre); Café Tacvba (House of Blues en Mandalay Bay, 13 de septiembre); Marco Antonio Solís (Mandalay Bay Events Center, 13 de septiembre); Enrique Iglesias (Colosseum at Caesars Place, 14 de septiembre); Maná (MGM Grand Garden, 14 de septiembre); Maluma (Mandalay Bay Events Center, 14 de septiembre); Pancho Barraza (The Chelsea at The Cosmopolitan, 14 de septiembre); Reik (The Pearl at the Plams, 14 de septiembre); Alejandra Guzmán (Mandalay Bay Beach, 15 de septiembre); Alejandro Fernández (Mandalay Bay Events Center, 15 de septiembre); y Marc Anthony (Teatro Zappos en Planet Hollywood, 15 de septiembre).

Iron Maiden, 13 de septiembre en MGM Grand Garden

Lanzallamas, réplicas de aviones de combate gigantes, suficiente pirotecnia para chamuscar las barbas de chivo y los mosquetes de Satanás: sí, mosquetes: Iron Maiden siempre va en grande con sus producciones en vivo, y para su actual gira “Legacy of the Beast”, los aficionados a la historia del heavy metal prometen su espectáculo más elaborado hasta el momento. “Run to the Hills” (Corre hacia las colinas) si los explosivos no son lo tuyo.

Eric Clapton, 13 de septiembre en T-Mobile Arena

Slowhand todavía equivale a la venta rápida de boletos, ya que el único artista que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock tres veces (con los Yardbirds, Cream y como artista solo) continúa llenando arenas seis décadas en una carrera sin igual.

iHeartRadio Music Festival, del 20 al 21 de septiembre en T-Mobile Arena

Además de una curiosa falta de metal negro noruego pintado con cadáveres a un lado, este festival aprobado por Ryan Seacrest abarca la mayoría de todos los géneros, desde el rock clásico (Def Leppard, Heart), el country (Tim McGraw, Zac Brown Band), el pop (Halsey, Miley Cyrus) y hasta el hip-hop (Chance the Rapper, French Montana). También podrás ver a DJs vestidos como ingredientes de dulces (Marshmello) y muchos más. Mientras tanto, Billie Eilish, Maren Morris, Juice Wrld y otros tocarán en el escenario diurno en el Festival de Las Vegas el 21 de septiembre.

The Eagles, 27 y 28 de septiembre y 5 de octubre en MGM Grand Garden

Has escuchado estas canciones un millón de veces, pero nunca las has escuchado así: en vivo. “Hotel California” de The Eagles es uno de los récords más vendidos de todos los tiempos. Ahora, 43 años después de su lanzamiento, la banda la presentará por primera vez en su totalidad en el escenario durante sus únicos shows del año en Estados Unidos. Por fin, esas “Pretty Maids All in a Row” visitarán Las Vegas.

Greta Van Fleet, 27 de septiembre en The Joint

Sí, suenan como Led Zeppelin. ¿Desde cuándo es eso algo malo? En lugar de descartar a este grupo por canalizar al mejor grupo de hard rock de todos los tiempos, ¿qué tal si le damos el apoyo a una banda joven que presenta el rock ‘n’ roll a una audiencia que a menudo es aún más joven?