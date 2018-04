Mesero abandona su trabajo para comenzar a realizar tours gourmet de Las Vegas

El presidente de Lip Smacking Foodie Tours: Donald Contursi, tercero desde la izquierda, encabeza un grupo en la Calle Seventh al restaurante 7th & Carson en el centro de Las Vegas el viernes 20 de abril de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El presidente de Lip Smacking Foodie Tours: Donald Contursi habla con un reportero en el patio de Carson Kitchen en el centro de Las Vegas el viernes 20 de abril de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Vegas Voices es una serie semanal que destaca a gente de Las Vegas.

Donald Contursi trabajó como servidor en algunos de los mejores restaurantes del Strip antes de fundar Lip Smacking Foodie Tours, que ofrece recorridos a pie de restaurantes dentro y fuera del Bulevar de Las Vegas, ofreciendo a los participantes muestras de comida y bocados de la historia sobre los lugares que visitan. En los tres años transcurridos desde entonces, la empresa ha pasado de ofrecer tres o cuatro recorridos por semana con un promedio de cuatro personas cada uno, a un negocio de tiempo completo con un personal de cuatro personas que ofrece dos o tres visitas al día, con un promedio de 10 huéspedes cada uno. Sus dos giras más populares se concentran en Aria y The Cosmopolitan de Las Vegas en El Strip, y en el distrito de Fremont East en el centro de la ciudad.

Hablamos con Contursi sobre la evolución del negocio y cómo él ve Las Vegas a través de los ojos de sus clientes.

Review-Journal: ¿Cómo te preparó tu experiencia en restaurantes para este negocio?

Contursi: Yo era mesero, y trabajé en toda la ciudad: Social House en Treasure Island, Sushi Samba, STK, Gordon Ramsay Steak, etcétera. En Social House, la gente nos permitía pedir por ellos, y eso fue gratificante porque en ese momento tú te estás haciendo cargo del paladar de las personas y les creabas una experiencia.

¿Qué te inspiró para comenzar a dar tours?

Si no soy de una ciudad, y conozco a alguien que sí la conozca, ¡que me lleve en carreta entonces!, y que me muestre dónde están los mejores lugares y me dé algunas probaditas, eso es increíble; entonces, con mi conocimiento de los restaurantes y los platos por los que son conocidos, pensé que sería bueno mostrar por qué son famosos y ofrecer una experiencia.

¿Fue una decisión difícil hacerlo a tiempo completo?

Fue aterrador, porque nunca imaginé comenzar mi propio negocio. Presentar una renuncia en un asador sindical (y ganar) $100 mil al año daba miedo. Pero tuve un cliente que vino al tour que me dijo que tenía que saltar, que tenía que hacerlo. Y sabía que tenía algo especial porque todas las personas que tomaron el tour me dijeron que era increíble. Tenía que hacer correr la voz, y la única manera sería dejando mi trabajo y hacerlo a tiempo completo.

¿Qué diferencia tienen los tours del Strip y los recorridos por el centro de la ciudad?

El Tour del Strip son todos los restaurantes galardonados de alta gama: más gourmet y de alta cocina. Es una experiencia muy VIP tener su mesa esperando en estos excelentes nuevos restaurantes. Y luego, el centro es más a donde van los locales, todos los nuevos y prometedores restaurantes conducidos por los chefs, que a veces son los dueños. Entonces, es más una escena informal y relajada.

¿Qué sorprende más a la gente?

El Centro, donde quedan realmente desconcertados. Estamos mostrando un lado de Vegas con el que mucha gente no está familiarizada y con la que no asocian. Ven a los niños jugando en el parque infantil (Parque Downtown Container). Y oyen hablar de Ernie (Loya) quien solía trabajar en Zappos y ahora tiene su propia barbacoa, y (oyen hablar de) The Laundry Room. Entonces se van con algo a lo que no vinieron. Es un recuerdo y experiencia, no solo una buena comida.

¿La mayoría de sus invitados están familiarizados con el centro antes de la gira?

Muy, muy pocos saben incluso cuál es el Centro de la ciudad, (aparte de) “Viejo Vegas” y de la Calle Fremont. Lo consideran turístico y ruidoso, y tal vez no tanto para su gusto. Y luego cuando llegan al distrito Este de Fremont, no lo están esperando. Siento que resuena con las personas como una verdadera comunidad real. Están inmersos en una cultura diferente de Las Vegas, y resuena con ellos.

¿Cómo ves que evoluciona la escena del restaurante?

El Strip continúa evolucionando con una competencia más dura, cambiando restaurantes nuevos, incluso en los complejos hoteleros más nuevos. Y luego en el centro de la ciudad, incluso en los restaurantes de los que tenemos gente, muchos de ellos no lo han logrado: tales como Itsy Bitsy (Ramen y Whisky) o Glutton. El Centro no tiene la exposición que merece, hay tantas personas a quienes les encantarían los restaurantes de aquí si supieran de ellos. Lo escucho después de las giras, todas las veces.

Conociendo a Donald Contursi

¿Subestimado / Sobrevalorado? Subestimado: Sandwiches en The Goodwich. Sobrevalorado: Los videos virales en Facebook de platos de gran tamaño y fusiones controvertidas.

¿Ritual cotidiano? Ponerse al día con el correo electrónico durante más de una hora en el StairMaster.

¿Indulgencia favorita? Ordenar de más cuando está ansioso por probar un restaurante nuevo.

¿Logro reciente más notable? Convertirse en el mejor emisor de experiencias de Vegas en TripAdvisor y Yelp.

¿Comida que podrías comer todos los días? Salmón poke con picante ponzu o yuzu.

¿Dónde vivirías si no estuvieras en Las Vegas? Si mi madre no me hubiera convencido de mudarme a Las Vegas con ella, aún estaría viviendo en mi ciudad natal Chicago.

¿Si tuvieras 1 mdd? Me gustaría publicitar como Topgolf.