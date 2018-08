Muere Robin Leach, presentador del programa ‘Estilos de vida de los ricos y famosos’ y columnista de celebridades.

Robin Leach, columnista de celebridades y presentador de televisión de "Estilos de vida de los ricos y famosos", falleció el viernes 25 de agosto de 2018. (Bizuayehu Tesfaye /Las Vegas Review-Journal)

Ilene Murphy, Robin Leach y Don Ushers en el Tropicana en 1986. (Foto de archivo)

Robin Leach disfruta de un martini con el alcalde Oscar Goodman mientras el alcalde saluda a celebridades y simpatizantes en 2002. (Ralph Fountain / Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach en un estudio de televisión. (John Gurzinski / Las Vegas Review-Journal)

Michael Severino, izquierda, Joan Severino y Robin Leach proponen un brindis en la cena Las Vegas Odyssey Food, Wine and the Art en 2003.

Andrea Bundonis, presidenta de la Bellagio Gallery of Fine Art, asiste a un elocuente romance con Robin Leach en 2002. (Foto de archivo)

Robin Leach, izquierda, llega con Laura Diane de Spike TV en la alfombra roja para la noche de apertura de Spamalot de Monty Python en Wynn Las Vegas el 31 de marzo de 2007. (Sara Tramiel / Las Vegas Review-Journal)

La personalidad de la televisión Robin Leach fuma un cigarro mientras asiste a una fiesta en Bare at Mirage el viernes 27 de abril de 2007. (Ronda Churchill / Las Vegas Review-Journal)

Gordon Ramsay con Robin Leach el viernes 28 de abril de 2017 en Las Vegas. (Tom Donoghue)

El columnista y presentador de televisión Robin Leach falleció el viernes. (Tom Donoghue)

Robin Leach entregó famosamente cada episodio de "Estilos de vida de los ricos y famosos" con su frase "Deseos de champán y sueños de caviar".

Robin Leach en el Hard Rock Hotel el miércoles, 18 de enero de 2017, en Las Vegas. (Hew Burney)

Robin Leach y Jennifer Romas el lunes 8 de mayo de 2017 en Las Vegas. (Erik Kabik)

En la alfombra roja, Nanette Miller y Robin Leach asisten a la novena edición anual de Oscar Night America en el Caesars Palace para beneficiar a la Arthritis Foundation.

Los invitados se reúnen afuera de The Venetian para comenzar el primero de varios hitos internacionales que se iluminarán con luz rosa para generar conciencia en la batalla contra el cáncer de seno. Entre los invitados que participaron estuvieron, el Chef Thomas Keller, Laura Cunningham, Andre Agassi, Evelyn H. Lauder, Robin Leach y Elizabeth Hurley.

Christie Brinkley y Robin Leach. (TVT)

Robin Leach, izquierda, con Sammy Hagar y Cari Hagar (Las Vegas Review-Journal)

El Comisionado del Condado de Clark, Larry Brown, a la izquierda, la Representante de los Estados Unidos Dina Titus y Robin Leach (Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach regresó a la televisión de horario estelar en "Life of Luxury". (ABC / Virginia Sherwood)

Robin Leach se encuentra al lado de una máquina tragamonedas "Rica y famosa" dentro de The Orleans en Las Vegas, julio de 2004. (Clint Karlsen / Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach en la alfombra roja antes de los Óscares de los artículos de subasta en 2002. (Ralph Fountain / Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach posa con Suzanne Farace, "Duquesa de Venis Donna Lucrezia", en la Plaza de San Marcos dentro de The Venetian, 22 de julio de 2004. (Clint Karlsen / Las Vegas Review-Journal)

Shania Twain y Robin Leach en el Caesars Palace en Las Vegas. (Frederic Thiebaud)

Clint Holmes, a la izquierda, presenta el "Best in Show" de Animal Foundation. y Robin Leach sirvió como juez de celebridades. (Ralph Fountain / Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach, izquierda, junto a los maestros de ceremonias que se rasuran la cabeza el sábado 5 de marzo de 2011 en McMullan's Irish Pub en una recaudación de fondos para encontrar curas para los cánceres infantiles organizado por St. Baldrick's, una organización benéfica impulsada por voluntarios. (Ralph Fountain / Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach graba un video mensaje para el personal militar de los EE.UU. Durante un evento festivo en el Bosque Mágico de Opportunity Village en Las Vegas el miércoles 19 de diciembre de 2007. (John Locher / Las Vegas Review-Journal)

Robin Leach, un famoso columnista y presentador de televisión que mostró famosos episodios de “Estilos de vida de los ricos y famosos” con su eslogan de “Deseos de champán y sueños de caviar”, ha muerto. Tenía 76 años.

“A pesar de los últimos 10 meses, qué hermosa vida tuvo. Nuestro padre, abuelo, hermano, tío y amigo Robin Leach falleció pacíficamente anoche a la 1:50 a.m. El apoyo y el amor de todos en el pasado, casi un año, han sido increíbles y estamos muy agradecidos. El funeral conmemorativo continuará en seguida”, describió un comunicado del hijo de Leach, Steven, que también se atribuye a los hijos de Robin, Gregg y Rick Leach.

Leach sufrió un segundo ataque cardiaco el lunes. Había sido hospitalizado desde noviembre, después de sufrir un derrame cerebral en Cabo San Lucas.

Leach se mudó a Las Vegas en 1999 y pasó la mayor parte de las dos últimas décadas relatando eventos de estrellas en la ciudad, más recientemente para el Las Vegas Review-Journal, y para Las Vegas Sun y publicaciones en el Greenspun Media Group.

“No quería otro trabajo más que el de trabajar en periódicos”, relató a The Sun en 2011. “Me fascinó el proceso de recopilar información, hablar con la gente y hacer que la historia apareciera en un papel que se entregaría en su buzón”.

Nacido en Londres el 29 de agosto de 1941, Robin Douglas Leach sabía que quería ser periodista cuando solo tenía 10 años. Como estudiante en Harrow County School for Boys, comenzó a enviar despachos semanales sobre el editor local del periódico The Harrow Observer. El periódico publicó las historias y lo contrató después de graduarse. Él tenía 15 años.

Más tarde, se fue a trabajar al Daily Mail, donde se convirtió en el editor más joven de Page One a los 18 años.

Leach se mudó a Nueva York en noviembre de 1963, pocos días después del asesinato del presidente John F. Kennedy. Escribió para el New York Daily News, Ladies Home Journal y la revista People, autor de sus primeras 11 historias de portada. También lanzó Go, una revista semanal de música pop y se convirtió en editor de entretenimiento de The Star.

Entró en la televisión en 1980, uniéndose al programa “People Tonight” de CNN. Más tarde, ayudó a comenzar el programa de televisión de la cultura popular “Entertainment Tonight”.

Su gran oportunidad llegó en 1984 con el debut de “Lifestyles of the Rich and Famous”, un programa que creó con el legendario productor de televisión Al Masini. El espectáculo sindicado, que se desarrolló entre 1984 y 1995, se centró en las lujosas casas y los destinos favoritos de las celebridades. Muchos observadores culturales señalan a “Estilos de vida” como un punto de inflexión que abrió la puerta a otros reality shows centrados en celebridades, incluyendo “Keeping Up with the Kardashians”.

“Hice muchos reportajes sobre espectáculos en Gran Bretaña y fue un área de periodismo que disfruté mucho cubriendo”, dijo. “Las debilidades de las personas famosas, su necesidad de aplausos … de qué estarían dispuestos a hacer en cierto sentido que pondrían su vida o sus carreras en peligro cada vez que hicieran un show o participaran en un concierto o hicieran una película o actuaran en una obra de teatro. … Siempre había historias que se encuentran con esas personas”.

“Mientras más llamativo e indignante, mejor”, determinó Leach a Askmen.com, describiendo el enfoque de “Estilos de vida”. “Queríamos hacer que se les cayeran las bocas; ese fue el efecto principal, una imagen valía más que mil palabras, así que si tenían más fotos, menos tenían que decir”.

“Lifestyles” hizo de Leach un multimillonario, y fue capaz de satisfacer sus gustos por los impecables pantalones de lino y los elegantes automóviles británicos. Apareció en publicaciones como el New York Times, se representó en una parodia de Saturday Night Live y logró que su nombre fuera recitado en canciones como la de Notorious BIG “Juicy” y “Glamourous”, de Fergie y Ludacris. Apareció en varias películas , incluyendo “She-Devil” (1989), “Spring Broke” (2016) y “Maxed Out” (2006). También donó generosamente a organizaciones sin fines de lucro como Opportunity Village y Keep Memory Alive, que recauda dinero para apoyar programas en el Lou Ruvo Center for Brain Health.

Pese a su reputación, Leach insistió en que era un tipo normal, con los pies en la tierra y describió su personaje televisivo como un “personaje de dibujos animados”.

“El personaje de dibujos animados, no es quién es Robin Leach”, le dijo al New York Times en 1990. “Y cuando me levanto en la mañana, me guiño a mí mismo porque me gusto, sé quién soy. Y cuando es es hora de lanzar al personaje de dibujos animados, simplemente lo lanzo para que haga lo que quiera”.

El éxito de “Lifestyles” ayudó a Leach a establecer conexiones con chefs famosos, que utilizó para ayudar a iniciar Food Network. Leach le dijo a KNPR que el dueño del casino Sheldon Adelson se comunicó con él a través de la red con una invitación para instalar un estudio en lo que se convertiría en The Venetian. La idea era que Leach atrajera a chefs famosos que pudieran considerar abrir restaurantes en el hotel.

Funcionó. Leach solía escribir sobre la escena culinaria en Las Vegas y le encantaba descubrir las últimas ofertas exageradas.

“El apoyo que Robin ha dado a la escena de la comida aquí es inconmensurable”, puntualizó el chef Rick Moonen, cuyos restaurantes incluyen RM Seafood en Mandalay Bay, al Times en 2014.

“Nunca colgaré el letrero que dice ‘Gone Fishing’”, le comentó a KNPR. “Mi trabajo es mi alegría, mi trabajo es mi hobby”, afirmó.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp. SheldonAdelson. Las Vegas Sands opera The Venetian y Palazzo.