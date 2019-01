Ofrece Mob Museum entrada gratuita a los residentes de Nevada por aniversario

enero 30, 2019 - 10:31 am

El Museo de la Mafia en 300 Stewart Ave. Se encuentra en el edificio que fue el Tribunal Federal de los Estados Unidos y la Oficina de Correos. (Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal)

El Mob Museum invita a los residentes de Nevada a celebrar el próximo aniversario del museo con entrada gratuita el día de San Valentín.

El 14 de febrero, los residentes de Nevada con identificación válida pueden disfrutar de una entrada gratuita al museo en 300 Stewart Ave. En celebración de su séptimo aniversario. El día también marca el 90 aniversario de la Masacre del Día de San Valentín, dijeron las autoridades.

Según el Mob Museum, se ofrecerán actividades especiales, incluida una experiencia de realidad virtual con la Masacre del Día de San Valentín, presentaciones destacadas de Crime Lab y Use of Force Experience y ofertas especiales de comida y bebida en The Underground Speakeasy.

300 Stewart Ave., las vegas, nv