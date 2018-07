‘Old Man’ Harrison de ‘Pawn Stars’ corta a 1 hijo de su testamento

Richard “Old Man” Harrison designó a su hijo Rick Harrison a cargo de su propiedad heredada. No hay sorpresa ahí. Pero la decisión de The Old Man de dejar a uno de sus otros hijos fuera de su testamento despertó la atención de los medios internacionales el martes.

Richard Harrison de "Pawn Stars" en 2017. (Joey L./History Channel)

Las ex Goldiggers, desde la izquierda, Liz Kelley, Sheila Allan, Patty Booth, Lynn Steiner y Nancy Bonetti se presentan con Vinny Adinolfi de los Bronx Wanderers en Bally's el miércoles 11 de julio de 2018. (Sam Wagmeister)

Un grupo de 22 Goldiggers, cantantes de respaldo de Dean Martin en los años 60 y 70, se presentan en Cili en el campo de golf Bali Hai el sábado 14 de julio de 2018. (Sheila Allan)

Richard Harrison se muestra en el programa de televisión "Pawn Stars" en la pantalla de su funeral en Palm Mortuary en Las Vegas, domingo 1 de julio de 2018. Conocido como el patriarca en el programa de televisión Pawn Stars, murió después de una larga batalla con Enfermedad de Parkinson. (Rachel Aston / Las Vegas Review-Journal)

John van der Put como Piff the Magic Dragon se muestra con la actriz Christina Moore durante su 500º show en el Bugsy's Cabaret de Flamingo Las Vegas el martes 17 de julio de 2018. (Stabile Productions)

John Van der Put como Piff, el Dragón Mágico, Jade Simone y Angela y Matt Stabile se muestran después de que los Stabiles le entregaran la Llave conmemorativa del vestuario en el Bugsy's Cabaret de Flamingo Las Vegas el martes 17 de julio de 2018. (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal)

Christopher Harrison fue el hermano omitido del testamento de su padre. Los hijos de Harrison son Rick, dueño de Gold & Silver Pawn y estrella de la serie de History Channel “Pawn Stars”, Joseph y Christopher. El anciano Harrison murió el 25 de junio de la enfermedad de Parkinson a los 77 años.

Él había actualizado expresamente su testamento el año pasado y despojó a Christopher de toda herencia. Rick Harrison es el ejecutor, con la viuda de Richard Harrison, JoAnne, y Joseph los beneficiarios especificados.

En un mensaje de texto el martes, Rick Harrison dijo: “La familia había discutido previamente esta información y es un asunto privado”.

El hijo de Rick, Corey, también miembro del elenco de “Pawn Stars”, dijo que no estaba seguro de los detalles del testamento de su abuelo, y envió mensajes de texto, “Siempre traté de no meterme con este tipo de cosas”.

Christopher Harrison nunca había estado en “Pawn Stars” y Corey Harrison mencionó que no había visto a su tío en 20 años. “Yo estaba en la secundaria entonces”.

El sitio de noticias en línea The Blast originalmente publicó la última voluntad y testamento de Harrison, que dice: “Me gustaría expresar mi amor y afecto por Christopher Keith Harrison; Sin embargo, a los fines de este testamento, intencionalmente y con pleno conocimiento no pude proporcionarle a él”.

No se proporcionó ninguna razón en el documento ni en la familia sobre por qué Christopher Harrison fue excluido del testamento de su padre. “Pawn Stars” reanuda rodaje en septiembre en Las Vegas. La familia no tiene planes de insertar una cuarta estrella para reemplazar a The Old Man.

Piff a 500

La columna favorita de Piff, el Magic Dragon, perdedor de la Temporada 10 de “America’s Got Talent (AGT)”, ha superado los 500 shows en Flamingo Las Vegas. Hizo la marca el martes por la noche, y los productores Matt y Angela Stabile de Stabile Productions le obsequiaron una llave conmemorativa antes de la presentación.

Pero la pareja no había determinado cuál era la clave para abrir hasta momentos antes de entregarla en el escenario. Solo tenían una llave en una bolsa.

“¿Debería ser la llave del hotel?” Preguntó Angela. “¿Clave para el teatro?” Matt finalmente dijo, “Vestidor, pero prácticamente vive en él”. Por lo tanto Piff (de nombre legal John Van der Put) y la corista compañera Jade Simone, aceptó la antigua llave de bronce de gran tamaño y camisetas conmemorativas que decían,“Hice 500 espectáculos en el Flamingo y Todo Lo Que Obtuve Fue Esta Horrenda Playera”, que creo que ahora se vende en Bonanza World Famous Gift Shop. O fuera del baúl de alguien.

Más tarde, Christine Moore, estrella de “Jesse” de Disney Channel, y antes de eso, “MADtv” y “That 70s Show”, se unieron a Piff en el escenario. También vestía su camisa especial. Piff podría no haber ganado “AGT” pero este tipo no es un perdedor.

¡Excaven!

Las Golddiggers estaban (ejem) dando vueltas por toda la ciudad la semana pasada. Las cantantes de respaldo de Dean Martin de su programa televisivo de variedades a fines de la década de 1960 y principios de la de los 70 cayeron en el show Bronx Wanderers en el Showroom de Windows de Bally’s el miércoles pasado. El pop-in fue parte del 50 aniversario de su debut en el programa de verano de Martin, “Dean Martin presenta a las Golddiggers”.

El fundador del Bronx Wanderers y líder de la banda, Vinny Adinolfi, salió del escenario durante la actuación de esa noche, regresando con esmoquin y lanzando el clásico de Martin: “Everybody Loves Somebody”. The Goldiggers – Liz Kelley de Kansas City, Missouri; Sheila Allan de Henderson; Patty Booth de Nueva Orleans; Lynn Steiner de Sacramento, California; y Nancy Bonetti de Plano, Texas – se unieron a la canción. Se produjo el desvanecimiento requerido.

Las mujeres más tarde llegaron al show de Kelly Clinton-Holmes en Piazza Lounge en Tuscany Suites. Durante su tiempo juntas, también cenaron en Casa Di Amore, ofrecieron un encuentro en el Anthem Country Club y agregaron otra cena el sábado en Cili en Bali Hai Golf Club, donde fueron serenatadas por el veterano de las Vegas George Bugatti.

Un total de 22 ex Goldiggers estuvieron presentes para el evento de Bali Hai. Janet Tighe, productora asociada de “The Dean Martin Show” se unió a las cantantes. Allan, la anfitriona no oficial del fin de semana, dijo: “Todos pasamos un momento fabuloso”.

Sigue escuchando esto…

El espectáculo del Cirque du Soleil en reemplazo de “Criss Angel Mindfreak Live” será una producción de BMX / motocicletas. Suena similar en tenor, y también terror, al espectáculo de Nitro Circus planeado para el Jubilee Theatre at Bally’s. Lo que nos han dicho formalmente es que el nuevo show de Cirque no invocará acrobacias tradicionales. Lo que sentimos, informalmente, es que dos producciones principales en un género sin historial (por así decirlo) en el Strip son un riesgo real.

En cuanto a Angel, espere un éxodo de espectáculos de magia en Sin City Theatre de Planet Hollywood cuando abra en noviembre / diciembre. Hemos reflexionado sobre esto antes, pero Murray Sawchuck ya está hurgando (se reunió con funcionarios de Westgate Las Vegas hace unas semanas); y Xavier Mortimer, también, es probable que esté buscando un nuevo lugar. Históricamente, Angel no trabajará bajo el mismo techo que los espectáculos de magia competitiva, una disposición de su contrato durante una década en el Luxor.

Además, sobre el tema del Cirque, la drag queen, Bianca Del Río, de “Ru Paul’s Drag Race”, encabeza en el Zumanity Theatre el 18 de octubre, lo que lleva al Pride Weekend. Del Río es el primer stand-up que encabeza el lugar del Cirque en el New York-New York. Tiene sentido. Mystere Theatre en Treasure Island y KA Theatre en MGM Grand están excelentes para el encabezado de stand-ups.

Una gran tradición de Vegasville…

Antonio Fargas baila entre las mesas con la jarra de propinas mientras Kelly Clinton-Holmes canta “Car Wash” en sus shows de micrófono abierto de lunes por la noche en Bootlegger Bistro. Fargas interpretó al personaje de travestismo Lindy en la película de 1976 de ese mismo nombre.

Fargas es más famoso como Huggy Bear en la serie de drama y crimen “Starsky & Hutch” de la década de 1970 y lo recuerdo como el padre del cara de imbécil de Jesse en “All My Children” a principios de los años ochenta. Fargas toma en serio esta rutina de propinas, porque esos autos nunca parecen dejar de venir.