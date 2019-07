“Pawn Stars” lanza nueva marca en el Strip de Las con nueva tienda

Rick Harrison se encuentra dentro de la tienda de empeño Gold & Silver en el centro de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Sam Wills, también conocido como Tape Face, finalista de America's Got Talent Temporada 11, recientemente comenzó su residencia en el hotel-casino Flamingo. Foto tomada el viernes, 24 de febrero de 2017 en el hotel-casino Flamingo, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una mirada a Rick's Collection en construcción en el Grand Canal Shoppes en el Venetian, operada por Rick Harrison de "Pawn Stars" y que abrirá sus puertas a fines de agosto o principios de septiembre. (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Tape Face se muestra en la entrada de House of Tape el miércoles, 14 de marzo de 2018 (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

La oficina de The Kats! para la redacción de este reportaje fue en el Grand Lux ​​Cafe a las afueras del Teatro Palazzo. Solía ​​atrapar a miembros del elenco de “Baz” en esta área, no más. Este hermoso lugar ha estado oscuro durante casi un año desde que el show se retiró el pasado 29 de julio.

Pero sí vemos algunas renovaciones en el Grand Canal Shoppes, especialmente si tomas una góndola al Art of Shaving y giras a la derecha por el camino. Así es como encontrarás la Rick’s Collection en Grand Canal Shoppes. La nueva tienda minorista del co-protagonista de “Pawn Stars” (‘El Precio de la Historia’), Rick Harrison, comenzó la construcción el lunes pasado.

La ubicación real es entre The Source Electronics store y Signature Galleries, frente a Brighton Collectibles. El negocio es la primera división de Strip de Harrison’s Gold & Silver Pawn Shop, el escenario de “Pawn Stars” en la última década. El viernes es el décimo aniversario de la serie en History Channel.

Las palabras de Harrison son que Rick’s Collection estará abierta a fines de agosto o principios de septiembre. Esta no es una casa de empeños tradicional, sino un lugar donde puedes comprar algunos de los artículos favoritos de Harrison de la serie de televisión. Los artículos incluirán joyas, antigüedades, artículos raros de rock and roll y objetos de interés deportivo, arte y armas de fuego.

Inicialmente, Harrison había planeado abrir la tienda en el centro comercial Pawn Plaza al lado de Gold & Silver Pawn Shop y llamarlo Rick’s Picks, pero cambió el plan para llevar su colección y marca a una clientela sin explotar.

“Tendremos una audiencia completamente nueva en The Venetian”, declaró en marzo. “Es posible que esos turistas nunca hayan visto la tienda”.

Clones de Tape Face

Master mime Tape Face (nombre legal de Sam Wills) filmó su programa número 333 el sábado en House of Tape en Harrah’s con una rutina de tres minutos al exprimir a dos cerditos de juguete en una presentación de “Dueling Banjos”. ¡Arte!

Más pertinente es que Wills está avanzando en sus planes para crear una serie de artistas de Tape Face, aparte de él, para llevar el espectáculo de gira y también actuar en el Strip.

“Siempre ha sido nuestro plan evolucionar y hacer crecer el personaje”, dijo Wills, un ex participante de “America’s Got Talent” y la serie “Champions” del programa, después del programa del sábado. “Esto se ha hecho en muchos programas antes. Las Vegas es uno de los lugares donde puedes hacer esto porque es común: tienes The Gazillionaire en ‘Absinthe’ y otros que son interpretados por varios artistas”.

Wills comenzó a usar un bailarín de swing en diciembre, pero sigue siendo la autoridad y la decisión final sobre cualquier acto utilizado en el espectáculo. Un intérprete de Tape Face no puede simplemente comenzar a hacer malabares con las latas de pastel como parte del programa a menos que Wills lo apruebe.

“Necesitamos mantener la consistencia en el acto”, señaló Wills. “Si alguien quiere venir a verme con algo nuevo, hablaremos de ello, pero el acto debe mantener su estructura”.

El enfoque de múltiples actores es arriesgado en lo que es esencialmente un desempeño de un solo hombre. Imagínense si John van der Put de Piff the Magic Dragon comenzara a usar subs. Habría inevitablemente alguna confusión a corto plazo.

Pero la estrategia no es nueva, y es similar a cómo Blue Man Group comenzó en 1987 como un equipo de arte de tres hombres compuesto por Chris Wink, Matt Goldman y Phil Stanton. A lo largo de los años, la compañía se ha expandido a una internacional de giras con muchos Blue Men que desempeñan los papeles (la compañía incluso ha desarrollado una serie de YouTube sobre su campo de entrenamiento).

Aparte de The Gazillionaire, “Absinthe” ha empleado a varios artistas para interpretar a Wanda Widdles y Green Fairy. Rob the Robot y Dusty Moonboots de “Opium” también han sido interpretados por varios actores. Incluso el aparentemente infatigable Enoch Augustus Scott recibe un hechizo de su personaje central en “Zombie Burlesque” en el Teatro V de Miracle Mile Shops.

En consecuencia, los poseedores de boletos deben ser conscientes de que las etapas muestran el uso de actores alternativos en los roles principales. El show de Tape Face ha sido golpeado en sitios turísticos por los visitantes que no saben que Wills no es el único artista de Tape Face. Entonces, sepan esto y también tengan en cuenta que Wills está desarrollando a un tercer intérprete de Tape Face este año. Como siempre, cualquier audición debe tener habilidades de payaso y tiene el derecho de guardar silencio.

Lo que funciona en Las Vegas

Reckless in Las Vegas, o Reckless en Access Showroom at Aliante. La banda de estilo retro de Michael Shapiro casi vendió el lugar el sábado por la noche, con alrededor de 500 en casa para su espectáculo más grande de Las Vegas en sus cuatro años en la ciudad. El acto de tres hombres interpreta versiones de rock de clásicos de Las Vegas como “Luck Be a Lady”, “It’s Not Unusual/Miserlou” y “Everybody Loves Somebody”.

El show del sábado fue impulsado por las estrellas invitadas Vinny “Vin A.” Adinolfi de Bronx Wanderers, Valerie Witherspoon de “Friends! The Musical Parody ”en el D Las Vegas, y los vocalistas de Vegas Toscha Comeaux y Michael Ross Nugent. Shapiro ha reservado la banda en el Italian American Club y en el Cabaret Jazz de Myron y, por lo demás, está en una búsqueda seria de un lugar para una residencia en Las Vegas.

