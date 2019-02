Películas de zombies y Celine Dion en el horizonte de Las Vegas

Sundance puede ser el centro del universo cinematográfico durante los próximos dos días, pero Las Vegas no ha tenido una semana de mala calidad cuando se trata de noticias cinematográficas.

Celine Dion (Denise Truscello/WireImage)

Jillian Bell aparece en "Brittany Runs A Marathon" de Paul Downs Colaizzo, una selección oficial de los Programas de cortometrajes en el Festival de Cine de Sundance de 2019. (Instituto Sundance / Jon Pack)

La vida y la música de Celine Dion proporcionarán la base para el próximo largometraje titulado provisionalmente “The Power of Love”. Zack Snyder (“Liga de la Justicia”) regresará a la dirección con una película durante un brote de zombis en Las Vegas. Y Jillian Bell, graduada de Bishop Gorman (“Workaholics”, “22 Jump Street”) protagoniza una de las mayores adquisiciones en la historia del festival anual de cine en Park City, Utah.

Originalmente reportado el miércoles como una película biográfica de Dion, “The Power of Love” ahora se conoce como un “homenaje”. Valerie Lemercier dirigirá y protagonizará a Aline, una cantante que crece en una gran familia canadiense y se convierte en una superestrella de la música. Está conmocionada por la muerte de su marido.

“The Power of Love” será producido por Gaumont, el estudio francés detrás de “Narcos”, “Hannibal” y “The Intouchables”, el éxito en francés que sirvió de base para la película de Bryan Cranston-Kevin Hart “The Upside”.

Según Variety, “The Power of Love” comenzará su producción en marzo con el rodaje programado en Las Vegas, Canadá, Francia y España.

“Army of the Dead”, mientras tanto, será la primera película de Snyder desde que dejó “Justice League” luego de la muerte de su hija. “Pensé que esto era un buen limpiador del paladar para cavar con ambas manos y hacer algo divertido, épico y loco de la mejor manera posible”, dijo al Hollywood Reporter.

Snyder, quien continuaría dirigiendo “300” y “Man of Steel”, lanzó su carrera principal en 2004 con el remake de zombies “Dawn of the Dead”.

Si bien “Army of the Dead” está definitivamente establecido en Las Vegas, aún no hay planes firmes, a pesar de un informe local, para filmar toda o incluso cualquiera de las películas de Netflix aquí. Según se informa, la producción comenzará este verano, Eric Preiss, director de la Oficina de Cine de Nevada, comentó que era demasiado temprano en el proceso para saber dónde filmar.

Y una de las historias más exitosas del Festival de Cine de Sundance de este año es “Brittany Runs a Marathon”, una comedia sobre una mujer fiestera y con sobrepeso (Bell, nativa de Las Vegas) que recibe noticias alarmantes de su médico y … bueno, el título es casi un spoiler.

Amazon Studios compró los derechos mundiales esta semana por $14 millones. Esa es la misma cantidad que la compañía pagó en el festival por “The Report”, un thriller protagonizado por Adam Driver sobre el uso de la CIA de la tortura que ya está generando entusiasmo por un Óscar. Amazon también pagó $13 millones solo por los derechos de distribución de los EE.UU. al éxito de Sundance de este año “Late Night”, una comedia escrita por Mindy Kaling ambientada en la sala de escritores de un programa de entrevistas.

New Line desembolsó más de $15 millones esta semana para “Blinded by the Light”, una historia de la mayoría de edad sobre un adolescente británico-pakistaní que está ambientado en una banda sonora de 17 canciones de Bruce Springsteen.

Por el bien de la comparación, en 2016, “Birth of a Nation” se vendió por un récord de $17.5 millones. La segunda mayor venta anterior había sido “Mudbound”, que Netflix compró por $12.5 millones el año siguiente.