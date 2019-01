Prepara Christina Aguilera su residencia en Planet Hollywood Las Vegas

Christina Aguilera se presenta en el escenario de la celebración de Año Nuevo en Times Square el lunes 31 de diciembre de 2018, en Nueva York. (Foto por Joe Russo / Invision / AP)

Christina Aguilera llega a la presentación de Stella McCartney Otoño 2018 en Los Ángeles el 16 de enero de 2018. (Jordan Strauss / Invision / AP, archivo)

Christina Aguilera ha lanzado una nueva canción, "Change", luego del tiroteo masivo en un club nocturno de Orlando, el jueves 16 de junio de 2016. (Chris Pizzello / Invision / AP)

En esta foto de archivo del 7 de septiembre de 2018, Christina Aguilera asiste a la fiesta de Harper's BAZAAR "ICONS by Carine Roitfeld" en The Plaza en Nueva York. (Foto por Charles Sykes / Invision / AP, Archivo)

“Christina Aguilera: The Xperience” es la siguiente producción principal en el Teatro Zappos en Planet Hollywood en Las Vegas. El show, que se presentó el lunes, abrirá el 31 de mayo. El show se cuenta con 16 fechas hasta el 5 de octubre (los boletos comienzan a partir de $60, menos los cargos, y estarán disponibles a partir las 10 am del sábado en ticketmaster.com).

“El Xperience va a ser mi show más ambicioso hasta ahora, llegar a cantar en este patio de recreo para adultos al que llamamos Las Vegas me está inspirando a mostrar todos mis talentos en una experiencia teatral alucinante: canciones, bailes, visuales y mucha energía ininterrumpida”, declaró Aguilera en un comunicado el martes por la mañana. “Durante años he estado recopilando ideas y conceptos que aún no se han implementado en mis escenarios, y Las Vegas es la oportunidad perfecta para mostrar colectivamente mi arte, no puedo esperar para llevarlos a “The Xperience”.

“Christina es una artista poderosa cuya voz y música han trascendido a generaciones de fans”, afirmó Jason Gastwirth, presidente de entretenimiento de Caesars Entertainment. “Estamos orgullosos de que Christina llamará hogar a Planet Hollywood y sorprenderá a las audiencias en el íntimo Teatro Zappos”.

Aguilera impresionó a los ejecutivos del complejo Caesars con su número principal en el Colosseum en Caesars Palace el 27 de octubre. Está programada para entrar en una rotación principal con la producción de “Just A Girl” de Gwen Stefani, y abrirá poco más de un mes después de que los Backstreet Boys cierren su compromiso extendido después de una carrera de dos años el 27 de abril.