Presenta el Smith Center los musicales de Broadway para la temporada 2019-20

"La visita de la banda" es una de las ofertas de la serie The Smith Center Broadway para 2019-20. (Matthew Murphy)

"Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! The Musical"

"Escape to Margaritaville" (The Smith Center)

"Jesus Christ Superstar" (The Smith Center)

"The Book of Mormon" (Julieta Cervantes)

"Mean Girls" (The Smith Center)

"Wicked" (The Smith Center)

La compañía de la gira nacional de "Anastasia" (Evan Zimmerman, MurphyMade)

Mia Williamson, Alex Newell, Hailey Kilgore y el elenco de "Once On This Island" (Joan Marcus)

El elenco de "Once on This Island" (Joan Marcus)

Para Myron Martin, la importancia de la serie de Broadway de esta temporada es clara: “Las Vegas es ahora una de las ciudades más importantes del país cuando se trata de las giras de Broadway”.

El lineup 2019-20 en el Centro Smith para las Artes Escénicas cuenta con una mezcla ecléctica de los debuts en Broadway, los retornos al lugar y los ganadores del Premio Tony.

“Obtuvimos todo lo que buscábamos”, dijo Martin, presidente y director ejecutivo de The Smith Center.

Los funcionarios del centro dieron a conocer la alineación el martes por la noche en el Reynolds Hall ante una audiencia de titulares de membresías de temporada. Seth Rudetsky, de SiriusXM en Broadway, fue el anfitrión del anuncio, que incluyó presentaciones de miembros del elenco de los próximos programas que incluyen “Wicked”, “Mean Girls” y “The Band’s Visit”.

Esta temporada, el Centro Smith vio a más de 11 mil suscriptores gracias al poder de sorteo de éxitos como “Dear Evan Hansen”.

Paul Beard, vicepresidente y director de operaciones de The Smith Center, captó una presentación de “Dear Evan Hansen” antes de que fuera un éxito. “Martin y yo sabíamos que sería un gran espectáculo, así que acudimos al agente de inmediato y le pedimos comprometernos con su show en ese momento”, recordó. “Seis meses después de que hicimos eso, fue un frenesí de arreglarlo todo, eso es lo que intentamos hacer, ser proactivos y comprometer los mejores programas aquí y organizar una temporada para no decepcionar a la audiencia”.

Esta temporada cuenta con números recurrentes que incluyen “Wicked” y “The Book of Mormon”, los cuales harán su tercera corrida en The Smith Center.

“Alguien que no trae de vuelta a ‘Wicked’ está cayendo”, afirmó Martin. “Es demasiado grande, demasiado popular y demasiado bueno”.

Los suscriptores de temporada pueden reservar boletos para los 10 espectáculos, pero también pueden elegir entre tan solo siete. Sin embargo, el público de Las Vegas ha demostrado que no está tan ansioso por perderse un show. Este año, el 70 por ciento de los suscriptores de Broadway compraron boletos para los 10 espectáculos.

Una serie de espectáculos para la familia están incluidos en la alineación de la temporada. Entre ellos, “¡Cómo el Grinch se robó la Navidad! El Musical por Dr. Seuss” haciendo su debut en el Centro Smith.

“Tenemos una tradición aquí del Día de Acción de Gracias, tenemos un espectáculo de Broadway”, informó Martin. La mayoría de los años, el lugar se agota durante la semana de Acción de Gracias. Las actuaciones adicionales del “Grinch” deben cumplir con las demandas de este año.

Si bien Martin no dirá sus shows favoritos de la temporada que acaba de anunciar (lo compara con un padre que elige a un hijo favorito), comparte las mejores elecciones de su hija.

“Ella tiene 15 años, por lo que espera con ansias ‘Mean Girls’”, reveló. “Ella también espera a ‘Anastasia’, y también amó, amó, amó a ‘Once on this island’”.

La nominada al Tony “Mean Girls”, escrita por Tina Fey y adaptada de la película titular de 2004, hizo su debut en Broadway el pasado abril. “Anastasia”, otra nominada al Tony de Broadway, cuenta con todo lo que Beard dijo que a la audiencia de Smith Center les encantará. “Tiene grandes sets, grandes disfraces, música y es una historia maravillosa”.

La historia de amor “Once on this island” trae un diseño envolvente repleto de arena y agua a Reynolds Hall. “Ganó la mejor ambientación en un escenario que parece realmente difícil”, señaló Beard. “Es una producción brillantemente realizada”.

Otro avivamiento que sube al escenario esta temporada es “Jesus Christ Superstar”.

“Es un espectáculo de Andrew Lloyd Webber que ha superado la prueba del tiempo”, indicó Beard. “Esta vez, se organiza de manera similar a la de NBC con John Legend”.

La leyenda obtiene un crédito de escritura junto a Sara Bareilles, Lady Antebellum, Panic! At the Disco, Steven Tyler y Joe Perry en el ganador del Tony por “SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical”.

“The Band’s Visit”, que obtuvo 10 premios Tony en 2018, realizará su primera visita a Las Vegas, completando la temporada en junio de 2020.

“Ese es el show más diferente que tenemos”, advirtió Martin. “Es una puesta en escena interesante, el arco de la historia, el tipo de música y el lugar donde se realiza, lo hacen diferente del resto”.

Otro primero es “Escape to Margaritaville”, por la cual Martin cree que el público puede esperar que los cócteles del mismo nombre aparezcan en el vestíbulo del teatro.

La mayoría de los shows en la alineación de 2019-20, que comienza con “The Book of Mormon” el 30 de julio, se quedarán por una semana con la excepción de “Wicked”, que se mantendrá por dos semanas y media.

A medida que crece la demanda de la temporada de Broadway en The Smith Center, el efecto no se pierde en Martin. “Estamos a punto de comenzar el séptimo año”, agregó. “Sabía en el fondo de mi corazón que había una demanda acumulada de estos espectáculos, seré honesto, soñamos muy bien cuando soñamos con lo que sería el Centro Smith y la realidad es más grande que cualquier sueño que haya tenido”.