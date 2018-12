Presentará Tim Burton exposición de arte en museo de Las Vegas – FOTOS

“Tim Burton @ the Neon Museum” en Las Vegas presentará piezas a gran escala tanto nuevas como previamente exhibidas a partir de octubre de 2019.

diciembre 19, 2018 - 9:46 am

"Tim Burton @ the Neon Museum" será una exposición de las obras de arte originales de Burton a partir de octubre de 2019. Estas imágenes son representativas del tipo de esculturas e instalaciones a gran escala que Burton creará específicamente para el Neon Museum. Agencia Vox

La última vez que las creaciones de Tim Burton llegaron a Las Vegas, los marcianos destruyeron la ciudad.

Además de su película de 1996, “Mars Attacks”, Burton ha dirigido éxitos de taquilla y clásicos de culto como “Beetlejuice”, “The Nightmare Before Christmas”, “Big Fish”, “Alice in Wonderland” y, más recientemente, “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”.

Por primera vez en casi una década, el director, artista, animador y productor organizará una exposición en los EE.UU.

“Tim Burton @ the Neon Museum” en Las Vegas presentará piezas a gran escala tanto nuevas como previamente exhibidas a partir de octubre de 2019.

La exposición se instalará en varias ubicaciones del Museo Neon, incluido su espacio al aire libre Boneyard, la Galería Norte y el Parque Boneyard de la Ciudad de Las Vegas, al otro lado de la calle del centro de visitantes.

Las piezas de Burton se integrarán con la colección actual del Neon Museum y aprovecharán los espacios al aire libre del museo.

Burton pretende que la exposición sirva como una retrospectiva de su propia historia creativa, según el Museo Neon.

“Tim Burton @ the Neon Museum” estará en exhibición el 15 de octubre de 2019 al 15 de febrero de 2020.