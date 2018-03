Raparse por St. Baldrick’s y una donación descabellada de $100K de Criss Angel

Criss Angel se presenta con Kim Wagner del Canal 8, Mercedes Mix de 97.1 The Point-FM y la Presidenta y CEO de Make-A-Wish Southern Nevada: Caroline Ciocca. Angel donó $100 mil a la fundación en Town Square el sábado, 10 de marzo de 2018. (Make-A-Wish Southern Nevada)

La presidenta y CEO de Make-A-Wish de Southern Nevada: Caroline Ciocca, reacciona a un cheque de $100 mil de Criss Angel en la Caminata por los Deseos en Town Square el sábado 10 de marzo de 2018. (Make-A-Wish Southern Nevada)

Piff, el Dragón Mágico y Mark Shunock se muestran con el columnista del Review-Journal: John Katsilometes en el evento para afeitarse de St. Baldrick's en el New York-New York el sábado 10 de marzo de 2018. (St. Baldrick's Foundation)

Mark Shunock y el columnista del Review-Journal: John Katsilometes, se muestran en el evento para afeitarse de St. Baldrick en el New York-New York, el sábado 10 de marzo de 2018. (Fundación St. Baldrick's)

Aaron Benward, a la izquierda, y Travis Howard actúan en Nashville Unplugged en Rhythm & Riffs Lounge en Mandalay Bay el viernes 9 de marzo de 2018. (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats)

El nuevo Nashville Unplugged en el Rhythm & Riffs Lounge en el Mandalay Bay el viernes 9 de marzo de 2018. (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats)

Piff, el Dragón Mágico, va en serio con eso de la rapada de St. Baldrick en el New York-New York, el sábado 10 de marzo de 2018. (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

¡EL KATS! Al momento de escribir esto, Bureau es la Fundación para raparse de St. Baldrick en el puente Brooklyn del New York-New York para ayudar a combatir el cáncer pediátrico. Está lloviznando, y te diré, cuando una sola gota de lluvia golpea tu cráneo recién afeitado, te da escalofríos.

Originalmente yo iba a ser rapado por Harry M. Howie, el personaje productor de “Opium”, que se estrenó el martes por la noche en The Cosmopolitan de Las Vegas. Pero debido a una entrevista de última hora con Roger Daltrey de The Who, al cerrar su serie de dos carreras en The Joint en el Hard Rock Hotel, no pude igualar mi agenda con la de Harry. Está en los ensayos en el Teatro Opium en este momento.

En cambio, Piff, el Dragón Mágico, el cabeza de serie de magos cómicos disfrazados de Flamingo, está efectuando mi esquila anual.

Por lo tanto, un personaje de ficción no puede afeitarme y ha sido reemplazado por un personaje de ficción diferente, por lo que podría entrevistar a una leyenda del rock. En VegasVille, todo tiene sentido.

El objetivo para el evento de hoy de St. Baldrick en el Puente de Brooklyn es recaudar $400 mil, superando el total del año pasado de $38 mil, para ayudar a combatir el cáncer pediátrico. Mark Shunock es el anfitrión en este momento (presentó una oferta de $20 mil antes de afeitarse la cabeza). En las próximas semanas, verás a muchos de nosotros calvos en la comunidad. Pregúntanos por qué y es para divulgar el mensaje de San Baldrick, ese es el punto.

Más de esta escena, y en otro lugar:

El Regalo de Angel

Criss Angel, el encabezado principal del Luxor, hizo una donación inesperada de $100 mil a Make-A-Wish de Southern Nevada en el evento anual Walk for Wishes en el Town Square de Las Vegas.

Angel hizo la donación el sábado en nombre de Avery Driscoll, un niño de Make-A-Wish y también de “St. Baldrick’s Kid”, quien murió de un tumor cerebral en 2016. Angel también honró a su hijo, Johnny Crisstopher, cuya extraña forma de leucemia está en remisión. Angel estuvo acompañado en el evento por la madre de Johnny: Shaunyl Benson.

Angel, como recordarán, no pudo asistir a la recaudación de fondos Make-A-Wish del año pasado después de que se desmayó en el escenario durante un acto de camisa de fuerza en el “Mindfreak Live” en el Luxor la noche antes del evento. Su regalo el sábado empujó el total recaudado en Town Square a $500 mil.

Angel también es amigo de St. Baldrick’s, en 2016 cuando hizo una donación de $100 mil para afeitarme la cabeza en el McMullan’s Irish Pub, y según mis cálculos sueltos ha donado más de 1 millón de dólares en los últimos cinco años. “Desearía que fuera más”, dijo. Para la caridad, Angel camina derecho.

Dodgeball Crossfire

Sobre el tema de la actividad filantrópica, la rivalidad de Dodgeball-Charity contra Red Mercury Entertainment y The Siegel Group se intensificó la semana pasada. Las tres partes han emitido lo que dicen son ofertas finales en su intento continuo de establecer una apuesta para la batalla del próximo año en el evento benéfico After School All-Stars en Bill y Lillie Heinrich YMCA. Red Mercury venció a Siegel Group en el evento de este año el 25 de febrero, logrando su tercera victoria consecutiva.

Ese resultado llevó al vicepresidente senior de Siegel Group: Michael Crandall, a desafiar al propietario y socio de Red Mercury Entertainment Darin Feinstein a un partido de $100 mil en 2019.

Feinstein tiene una oferta permanente de $50 mil – condicionada a que el fundador del Siegel Group: Steven Siegel, tome parte él mismo. Aquí es donde se vuelve espinoso: Siegel no juega debido a una lesión persistente en el hombro, pero las molestias de Feinstein este mes han llevado a Siegel a decir que sí jugaría por $125 mil.

Entonces Feinstein comenta que ofrecerá $50 mil, con Siegel jugando. El Siegel Group está ofreciendo $100 mil sin Siegel, o $125 mil, con Siegel en uniforme (o lo que sea que se use durante dodgeball). Significativamente, ambas partes subrayan que el After School All-Stars se beneficiará de alguna manera de una donación significativa y compartida, independientemente del resultado de esta negociación.

Como nota al margen, Crandall dijo que si este desacuerdo se cancela, debería oficiar el partido. Si pueden llegar a un acuerdo, tenemos un trato. Estoy decepcionado por la acción de dodgeball.

Actualización de Stefani

Cuando escuché por primera vez que Gwen Stefani estaba en la fila para ser el siguiente encabezado de cartel del Teatro Zappos de Planet Hollywood, mi primera pregunta fue: ¿Gwen Stefani sola, o con No Doubt? Los informes publicados indican que Stefani reunirá a No Doubt para un “Gwen Stefani Con No Doubt” en El Strip, que comenzará este verano. Pero no hay una verificación independiente de la unión de No Doubt al show.

En cualquier caso, se espera que Stefani cante del profundo catálogo de No Doubt, que está cargado de éxitos que abarcan más de dos décadas.

Escena Dizzy en SLS

“Dizzy With a Dame” es un espectáculo para ver. La compañía de danza presentó un showcase en el Club The Sayers, y el lugar estaba lleno. El espectáculo de cabaret y temática burlesca fue creado por Jaime Hossack y Summer Soltis de Girl Boss Productions, con sede en Las Vegas. El grupo de actuación está lleno de artistas familiares en Las Vegas: Jessie Aweau, Miki Catherine, Tina Cookson, Brandy Leviner, Elaine Hoxy, Sheila Joy Buford, Nadia Albulet, Emily Calloway y Kenny Harlow. A la mezcla se agregan los actos especiales Anthony Russo y Duo Ronin, con canciones de la seductora actriz Sophia Monica de “Zombie Burlesque”.

Y, colgado en una cabina VIP en la esquina trasera, estaba Alex Meruelo del Grupo Meruelo, la compañía que se hizo cargo del hotel. El nuevo equipo está buscando formas de animar el antiguo Sahara, y tal vez el futuro Grand Sahara, un nuevo nombre que se lanzará alrededor.

Similar al hotel en sí, The Sayers Club ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo e inteligentemente diseñado que aún no ha alcanzado su máximo potencial.

¡Alerta de Buena Convivencia!

Asistí al lanzamiento formal del Rhythm & Riffs Lounge rediseñado en Mandalay Bay el viernes por la noche. Este es el antiguo salón Mizuya, que durante mucho tiempo fue un lugar favorito de rock and roll y música country extrañamente conectado a un restaurante de sushi. El salón abierto es el hogar de la serie “Nashville Unplugged” sin cobertura a las 8 p.m. los viernes. El compositor de Nashville: Aaron Benward fundó la serie en 2009 en el ya cerrado Showroom Ovation del Green Valley Ranch (¡bingo!) Y suele ser coanfitrión con el artista country jovial: Travis Howard.

El salón ahora está equipado con sillas acolchadas y es muy casual y cómodo. El presidente del Mandalay Bay: Chuck Bowling, pareció estar de acuerdo, ya que se acercó furtivamente durante el set del viernes mientras bebía una Heineken.

Mientras observaba la actuación con los plebeyos, el ejecutivo del hotel comentó: “Para que Las Vegas sea la capital del entretenimiento del mundo, necesitamos más espectáculos como este. Tenemos a George Straits, las grandes estrellas que tocan en nuestras arenas, pero también necesitamos ver artistas en un ambiente íntimo. Esa es nuestra visión aquí”.

Por lo menos, Rhythm & Riffs es una marca mucho más centrada en la música que Mizuya, que se especializa en rollos de California, no en rock ‘n’ roll.