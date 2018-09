Rapea Eminem sobre el tiroteo de Las Vegas en una nueva canción

Otro músico ha hecho olas con una referencia a la masacre del 1 de octubre en Las Vegas.

En su nuevo álbum “Kamikaze”, sorpresa lanzada el viernes, el rapero Eminem se compara con el pistolero del festival Route 91 Harvest en la canción “Greatest”.

“Estados maníacos, Stephen Paddock con rifle automático, rociando a todos / A todo lo que se interponga en el camino / Mientras estoy en la ventana del Mandalay Bay con una granada en mano / Y un trey ocho, en el Mandalay Bay / sentido común, estoy un dólar corto y un día de retraso”.

Esto sigue al vocalista de NOFX, Fat Mike, ultrajando a muchos durante una presentación en el festival de Bolos Punk Rock de Las Vegas en mayo, haciendo un crudo comentario desde el escenario sobre las víctimas del tiroteo del 1 de octubre.

Sin embargo, no son solo las referencias de la tragedia del Route91 de Eminem las que están causando controversia.

Dan Reynolds, cantante de los rockeros de Las Vegas Imagine Dragons, recientemente publicó en Twitter críticas al rapero por usar un insulto homofóbico en “Kamikaze”.

it’s never ok to say a word that is filled with hate. I don’t care what year you were born in or what meaning it has to you.

if it contributes to hate and bigotry then it is hateful. period.

there is never an ok time to say the word fa**ot

I don’t care who you are.

— Dan Reynolds (@DanReynolds) August 31, 2018