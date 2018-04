Regresan Third Thursday y Market in the Alley al centro de Las Vegas

El Third Thursday regresa esta semana al bloque de 3rd Street entre Ogden y Stewart. Facebook

Amigos peludos bienvenidos en la Hora Feliz

Ubicado en 7th, 115 N. Calle Seventh, será la sede de su primer semanario “Paws on Patio Pets” y los propietarios se podrán mezclar y conocer de 5 a 9 p.m. los jueves. Los especiales de happy hour incluirán cervezas Big Dog’s Brewing Co. de $5, cócteles, vinos de la casa y bocados selectos. Snacks especiales para perros y gatos estarán disponibles.

El Club del Libro se encuentra en el Bloque del Escritor

El Better Half Book Club se reunirá de 6 a 7:30 p.m. los jueves en The Writer’s Block, 1020 Calle Fremont. El libro para discusión será la novela de Lydia Millet, “Sweet Lamb of Heaven”, descrita como “el relato en primera persona de una joven madre, Anna, escapando de su frío e infiel esposo, un empresario que acaba de lanzar su primera campaña para un cargo político. “Se ofrecerán aperitivos y refrescos, y no es necesario registrarse.

Regresa el “Third Thursday Street Festt”

El Third Thursday Street Fest regresará esta semana en la cuadra de Third Street entre las avenidas Ogden y Stewart. Se ejecutará de 7 a 10 p.m. e incluirá juegos callejeros y un lanzamiento de arte en vivo entre cuatro artistas locales del tatuaje. La comida estará disponible en Waffle Love, Cookie Bar, Slidin ‘Thru, Stripchezze y Cousins Maine Lobster, y los clientes pueden obtener todo lo que puedan beber con pulseras de cerveza en tres bares locales hasta la medianoche por $25. downtowngrand.com

Winefest beneficia a una fundación de animales

El Golden Nugget será la sede de su décimo festival de la primavera de 7 a 10 p.m. el sábado en su Centro Grand Events. Los huéspedes pueden degustar vinos de Alexander Valley, J. Lohr, Duckhorn, Hess Collection y otras bodegas, y disfrutar de entremeses en el equipo culinario del complejo. También habrá música en vivo y una subasta silenciosa para beneficiar a The Animal Foundation. Los boletos cuestan $89 más impuestos y cargos por servicio. goldennugget.com

“Market in the Alley” incluye actividades para niños

Market in the Alley volverá al Fergusons Downtown en la calle Fremont (callejón entre las calles 10 y 11), desde el mediodía hasta las 4 p.m. del domingo. El evento contará con actuaciones de artistas locales, comida, actividades para niños y vendedores. Puede inscribir a sus hijos en un taller de construcción de terrarios a través de Eventbrite, con una donación de $5 sugerida el día del evento.

Lleva a tu Familia al Campamento de Niños

“Kids Camp” regresará al Downtown Container Park, 707 en la calle Fremont, de 11 a.m. a 1 p.m. del sábado. El tema es “Día de los Príncipes y las Princesas”, y habrá una casa de rebote, una búsqueda de huevos de dragón y la oportunidad de hacer tu propia corona o escudo. Los boletos cuestan $10 e incluyen aperitivos y bebidas. downtowncontainerpark.com