Tim Burton y The Killers sorprenden a fans en el Boneyard Ball de Las Vegas

Beetlejuice, Barnabas y Edward Scissorhands fueron tres de los primeros en levantarse cuando Tim Burton subió al escenario en el Boneyard Ball del sábado por la noche.

Cuando Burton anunció que The Killers saldría a continuación, Joker, Queen of Hearts, Jack Skellington y otros 400 asistentes se unieron a ellos para abandonar sus asientos y apresurarse al escenario cuando la banda abrió con “When You Were Young”.

La gala en Encore At Wynn Las Vegas celebró la colección del museo, así como al aclamado director, productor, escritor y animador de películas como “The Nightmare Before Christmas”, “Beetlejuice” y “Alice in Wonderland”.

La exhibición de arte abre el martes, pero los fans de Burton pudieron dar una vista previa a la colección y la oportunidad de codearse con el director a la hora del cóctel. Los superfans pudieron evadir el código de vestimenta de corbata negra del evento a favor de vestirse con trajes elaboradamente diseñados de los personajes más memorables de Burton.

Mientras los invitados comían filet mignon y paletas de Jack Skellington, Clint Holmes actuó en el escenario.

El artículo más destacado de la subasta en vivo fue una obra de arte original que Burton creó específicamente para el baile, un boceto de Oyster Boy de su obra: “The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories”.

También autografió una bicicleta personalizada de Brad Marlon.

Después de la subasta, el director ejecutivo y presidente del Neon Museum, Rob McCoy, le otorgó a Burton el Premio Glow, otorgado anualmente en el Boneyard Ball.

Recordó cómo la exhibición se hizo realidad por primera vez.

“Recibí un correo electrónico de un curador, el curador de Tim Burton”, recordó McCoy. “Decía que le encanta el Neon Museum, él ama a Las Vegas. Le encantaría exponer en el museo. ¿Cómo respondes a un correo electrónico como ese?

McCoy declaró que Burton fue la primera persona en llamar la atención internacional sobre la colección del museo, haciendo referencia a su inclusión en la película de 1996 “Mars Attacks!”

“Hoy, Tim arroja una luz aún más brillante sobre nuestro museo”, añadió.

Burton aceptó el premio, un trofeo brillante desarrollado por Yesco, declarando que amaba a Las Vegas y que visitaba la ciudad desde que era un niño.

Describió a Las Vegas como “increíble, surrealista, hermosa, como un sueño extraño”.

“Estas personas mantienen las cosas preservadas”, dijo Burton. “Y es por eso que quería estar allí con las obras de arte”.

Antes de irse con su premio, presentó a The Killers y dijo: “Me encantan todas las canciones que hacen, son hermosas, son mi banda favorita”.