Trae el Festival Emerge 3 días de música y activismo a Las Vegas

Rehan Choudhry es el tipo de persona que habla con seriedad acerca de cambiar el mundo por una cerveza un miércoles por la tarde.

Él es un verdadero creyente de un verdadero creyente, un hombre para quien el discurso motivacional y el simple hecho de hablar a menudo son indivisibles el uno del otro.

Como tal, Choudhry sería fácil descartarlo como un soñador si no tuviera un sólido historial de hacer realidad esos sueños.

Pero mientras se inclina sobre su mesa en Carson Kitchen, reconoce cómo dichos sueños a veces pueden desarrollar connotaciones de pesadilla.

“Hubo un periodo de tiempo en el que temía no volver a ser creativo”, reconoce Choudhry en menos tonos animados de lo habitual.

Choudhry reflexiona inmediatamente después de su separación de Life is Beautiful, el festival que fundó en 2013 y que salió después de la encarnación de 2015.

Hasta el momento, Life is Beautiful tenía raíces profundamente personales para Choudhry, y perder eso no era poca cosa.

“Tienes que recordar, llamé a Life is Beautiful después del viaje de mi hermana a través de la depresión antes de que ella terminara saliendo, y las luchas que ella tenía identificándose con su sexualidad”, explica. “De eso viene el nombre Life is Beautiful, de una conversación que tuve 10 años antes”.

“Quedó mucho por decir, mucho me dejó. Muy literalmente fue, ‘o me levanto y hago algo nuevo, o voy a pasar los próximos 30 años tendido en el suelo’”.

‘Un Monstruo Para Administrar’

Ese algo eventualmente floreció en Emerge Impact + Music, un nuevo festival / conferencia que fusiona música y activismo, conciertos y oradores que reflejan un amplio espectro de sonidos y puntos de vista. Con más de 50 bandas y 70 conferencistas participando en 28 exhibiciones en ocho lugares durante tres días, Emerge es una empresa grande y audaz que combina un grupo de prometedores actos con debates sobre realidad virtual, fe, “El futuro de la verdad”, “Hablando verdad al poder” y más.

La lista de talentos abarca desde la popular YouTuber Poppy hasta la comediante Jena Friedman, la estrella de Reality hindú Kumari Suraj, el holista hip-hopper Sir the Baptist, el ex MTV VJ y el ex ejecutivo Matt Pinfield a las mujeres de Punk War on Women.

“Es un monstruo para manejar”, sonríe Choudhry, sonando más orgulloso que abrumado.

Estrellas En Aumento

Cuando Choudhry comenzó a idear lo que eventualmente se convertiría en Emerge a principios de 2016, miró al futuro al reflexionar sobre su pasado.

Primero, estuvo su tiempo supervisando las ofertas de música en The Cosmopolitan de Las Vegas, que lo trajo a la ciudad en 2010. Uno de los conceptos más novedosos de Choudhry para la propiedad fue Book & Stage, un pequeño local abierto contiguo al sports book de la propiedad, donde se podía ver a una futura estrella, como Ellie Goulding, tocar en un show gratuito frente a 50 personas el martes por la noche.

Choudhry ansiaba un retorno a ese tipo de intimidad y los recuerdos duraderos que se pueden crear mediante la captura de los futuros nombres de la familia, mientras que todavía eran prometedores.

También reflexionó sobre una conversación que tuvo con el líder de Imagine Dragons, Dan Reynolds, sobre la última vez que la banda tocó en la conferencia de música South by Southwest antes de tocar a lo grande.

“Dijo que llevaban su equipo, corriendo de un lugar a otro, un sprint completo, para intentar hacer shows”, recuerda Choudhry. “No tenían idea de qué estaban jugando, y una vez que se marcharon, no sabían cuál era el valor de eso en ese momento. Me di cuenta, ‘Puedo arreglar eso, puedo arreglarlo tan fácilmente”.

Y así nació Emerge para hacer algo grande, ambicioso y potencialmente difícil de manejar, íntimo, eficiente y valioso tanto para artistas como para el público.

Una Venta Difícil

Una ubicación centralizada ayuda: con la excepción de un par de espectáculos en el centro de The Bunkhouse Saloon, la mayoría de los eventos se llevarán a cabo en El Strip, empleando una variedad de showrooms en The Linq, Harrah’s y Flamingo que normalmente no hospedan raperos obsesivos o folksters indie.

“Por esto, me estoy esforzando por explorar nuevas experiencias de maneras realmente no tradicionales”, dice Choudhry. “Estos no son pequeños artistas en lugares pequeños. Estos son artistas que apostamos a jugar en grandes escenarios, en grandes lugares, antes de que puedan estar jugando. Creo que es un buen evento complementario para los que están aquí. Poder ver a un artista cinco años antes de que se destaquen en Life is Beautiful es una noción realmente genial”.

Choudhry sabe que Emerge podría ser una venta difícil al principio, conseguir suficiente gente para ponerse al día con bandas de las que probablemente nunca hayan oído hablar, algunas de las cuales no tienen firma.

“Creo que ese es el desafío: ¿cómo explicas a las personas que hay algo que no reconocen y que no les resulta familiar?”, Dice. “¿Cómo explicas algo que realmente no se ha visto antes?”

‘Queremos Que La Gente Hable’

Para ayudar a mitigar estas preocupaciones, la alineación inicial de Emerge combina a artistas al borde de una serie de actos aclamados por la crítica que han establecido seguidores, el último ejemplificado por los rockeros indie femeninos Waxahatchee y Hurrah for the Riff Raff, Power Popsters, OK Go y otros.

Juntos, traen una gama de voces diferentes a un festival que, por encima de todo, se basa en tener una voz.

“Todas estas personas son hiperconscientes de lo que les rodea”, afirma Choudhry sobre lo que él ve como el tejido conectivo que unifica la alineación de Emerge. “Si estás buscando músicos que estén cantando sobre sus ex novios o ex novias, esta no es esa conferencia, este no es ese festival.

“No queremos que la gente solo escuche”, agrega. “Queremos que la gente hable”.

